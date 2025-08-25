4–6 portioner
Du behöver
- 4 medelstora kalla, kokta rödbetor
- 1 ask färskost, t ex Philadephia,
- 300 g
- 100 g fetaost
- 2 pressade vitlöksklyftor
- 1 dl finhackade pistage- eller valnötskärnor
- 1–2 krm flingsalt
Garnering
- Rödbetsskott och ätbara blomblad
Servering
- Crostini
Crostini
… består av små skivor grillat eller rostat bröd. Finns också att köpa färdigt i butik.
Gör så här
- Skala och riv rödbetorna grovt. Lägg färskost och smulad fetaost i matberedare monterad med en kniv och mixa ihop. Tillsätt rödbetorna och vitlöken och kör till en slät massa. Lägg röran i en bunke och vänd ner nötterna, spara lite till garneringen.
- Smaka av röran med salt och lägg i en skål. Garnera med de sparade nötterna, rödbetskott och blomblad. Blommor eller blad som du garnerar dippen med måste vara ekologiskodlade och ätbara. Servera med crostini.