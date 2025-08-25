4–6 portioner

Du behöver

  • 4 medelstora kalla, kokta rödbetor
  • 1 ask färskost, t ex Philadephia,
  • 300 g
  • 100 g fetaost
  • 2 pressade vitlöksklyftor
  • 1 dl finhackade pistage- eller valnötskärnor
  • 1–2 krm flingsalt

Garnering

  • Rödbetsskott och ätbara blomblad

Servering

  • Crostini

Crostini

… består av små skivor grillat eller rostat bröd. Finns också att köpa färdigt i butik.

Gör så här

  1. Skala och riv rödbetorna grovt. Lägg färskost och smulad fetaost i matberedare monterad med en kniv och mixa ihop. Tillsätt rödbetorna och vitlöken och kör till en slät massa. Lägg röran i en bunke och vänd ner nötterna, spara lite till garneringen.
  2. Smaka av röran med salt och lägg i en skål. Garnera med de sparade nötterna, rödbetskott och blomblad. Blommor eller blad som du garnerar dippen med måste vara ekologiskodlade och ätbara. Servera med crostini.
Recept Smårätter & tillbehör