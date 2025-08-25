6 portioner
Du behöver
- 2 förpackningar utkavlad färsk smördeg
Äggsmet
- 4 ägg
- 200 g riven gratängost
- 4 dl vispgrädde
- ½ tsk salt
- 1 tsk örtkrydda
Fyllning
- 1 knippe färsk lök
- 3 msk olivolja
- 200 g kallrökt eller gravad lax i bit
Garnering
- Färska örter
- Flingsalt
- Nymalen svartpeppar
Ugn: 200⁰
Gör så här
- Klä botten och kanten i en springform, ca 23 cm i diameter, med dubbla lager smördeg. Vik in överflödig deg och tryck till. Ställ kallt.
- Vispa ihop ägg, ost och grädde. Smaka av med salt och örtkrydda.
- Ansa och hacka löken, både det vita och det gröna. Fräs löken i oljan ca 3 minuter. Spara lite av det gröna till garneringen.
- Skär laxen i bitar.
- Lägg hälften av löken och laxen i pajen och skeda över hälften av äggsmeten. Lägg i resten av löken och laxen och skeda över resten äggsmeten.
- Grädda pajen i mitten av ugnen ca 50 minuter. Garnera med den sparade löken. Salta och peppra.
Låt pajen stå till sig en stund
Pajen går lättare att skära i bitar om du låter den vila minst 30 minuter.