6 portioner

Du behöver

  • 2 förpackningar utkavlad färsk smördeg

Äggsmet

  • 4 ägg
  • 200 g riven gratängost
  • 4 dl vispgrädde
  • ½ tsk salt
  • 1 tsk örtkrydda

Fyllning

  • 1 knippe färsk lök
  • 3 msk olivolja
  • 200 g kallrökt eller gravad lax i bit

Garnering

  • Färska örter
  • Flingsalt
  • Nymalen svartpeppar

Ugn: 200⁰

Gör så här

  1. Klä botten och kanten i en springform, ca 23 cm i diameter, med dubbla lager smördeg. Vik in överflödig deg och tryck till. Ställ kallt.
  2. Vispa ihop ägg, ost och grädde. Smaka av med salt och örtkrydda.
  3. Ansa och hacka löken, både det vita och det gröna. Fräs löken i oljan ca 3 minuter. Spara lite av det gröna till garneringen.
  4. Skär laxen i bitar.
  5. Lägg hälften av löken och laxen i pajen och skeda över hälften av äggsmeten. Lägg i resten av löken och laxen och skeda över resten äggsmeten.
  6. Grädda pajen i mitten av ugnen ca 50 minuter. Garnera med den sparade löken. Salta och peppra.

Låt pajen stå till sig en stund

Pajen går lättare att skära i bitar om du låter den vila minst 30 minuter.

Paj Recept