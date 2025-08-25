4 portioner
Du behöver
- 1 knippe bladspenat, ca 300 g, välsköljd
- 3 msk olivolja
- 7–8 ägg
- 1 ½ dl vispgrädde
- ½ tsk finkornigt salt
- ½ krm svartpeppar
- 1 msk rumsvarmt smör till formen
- 150 g cocktailtomater
- 1 tsk flingsalt
- 1 tsk strösocker
- 75 g parma- eller serranoskinka
- 2 msk finstrimlad persilja
Ugn: 175⁰
Variera toppingen
Du kan variera toppingen med t ex smulad fetaost eller parmesan, gravad lax i tunna skivor eller varmrökt lax i bitar.
Gör så här
- Ansa spenaten och hacka den grovt. Fräs spenaten i hälften av oljan under omrörning bara tills den mjuknar, ca 1 minut. Kyl den genast i iskallt vatten och krama ur all vätska.
- Vispa ihop ägg, grädde, salt och peppar i en bunke. Vänd ner spenaten. Häll blandningen i en smord ugnssäker form. Grädda i mitten av ugnen 20–30 minuter eller tills äggsmeten har stannat.
- Blanda tomaterna med resten av oljan i en liten form klädd med bakplåtspapper. Strö över flingsalt och socker. Ugnsbaka tomaterna i mitten av ugnen samtidigt som frittatan ca 20 minuter.
- Ta ut frittatan. Toppa med tomaterna, parmaskinkan och persiljan.