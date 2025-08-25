4 portioner

Du behöver

  • 1 knippe bladspenat, ca 300 g, välsköljd
  • 3 msk olivolja
  • 7–8 ägg
  • 1 ½ dl vispgrädde
  • ½ tsk finkornigt salt
  • ½ krm svartpeppar
  • 1 msk rumsvarmt smör till formen
  • 150 g cocktailtomater
  • 1 tsk flingsalt
  • 1 tsk strösocker
  • 75 g parma- eller serranoskinka
  • 2 msk finstrimlad persilja

Ugn: 175⁰

Variera toppingen

Du kan variera toppingen med t ex smulad fetaost eller parmesan, gravad lax i tunna skivor eller varmrökt lax i bitar.

Gör så här

  1. Ansa spenaten och hacka den grovt. Fräs spenaten i hälften av oljan under omrörning bara tills den mjuknar, ca 1 minut. Kyl den genast i iskallt vatten och krama ur all vätska.
  2. Vispa ihop ägg, grädde, salt och peppar i en bunke. Vänd ner spenaten. Häll blandningen i en smord ugnssäker form. Grädda i mitten av ugnen 20–30 minuter eller tills äggsmeten har stannat.
  3. Blanda tomaterna med ­resten av oljan i en liten form klädd med bakplåtspapper. Strö över flingsalt och socker. Ugnsbaka tomaterna i mitten av ugnen samtidigt som frittatan ca 20 minuter.
  4. Ta ut frittatan. Toppa med tomaterna, parmaskinkan och persiljan.
