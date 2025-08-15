4 portioner
Du behöver
- 1 liten purjolök
- 1 vitlöksklyfta
- rapsolja att steka i
- 1/2 röd chilifrukt
- 2 tsk curry
- 1 tsk gurkmeja
- 1 l kallt vatten
- 2 hönsbuljongtärningar
- 400 g färskpotatis eller fast potatis
- 400 g blomkål
- 2 dl vispgrädde
- 400 g torskfilé
- 25 g babyspenat
- Salt
Garnering
- Finrivet limeskal
- Färsk koriander
Servering
- Turkisk yoghurt
- Bröd
Gör så här
- Dela purjolöken en gång på längden och skölj den i kallt vatten. Skär purjolöken i fina skivor. Riv eller pressa vitlöken.
- Fräs all lök i rapsolja i en stor gryta, rör hela tiden. Löken ska bli mjuk och glansig. Dela chilin på längden och ta ur kärnhuset. Skär fruktköttet i riktigt små bitar. Tillsätt chilin till grytan och fräs alltsammans i ytterligare någon minut.
- Rör ner curry och gurkmeja. Tillsätt vatten och buljongtärningar. Tvätta eller skala potatisen, dela om de är stora. Skär blomkålen i jämnstora buketter. Tillsätt potatisen till soppan och koka den i 10 minuter.
- Rör ner blomkålen och låt soppan koka tills den är mjuk, det tar ca 10 minuter. Tillsätt grädden och låt soppan bli varm. Skär torsken i jämnstora bitar och rör ner dem i grytan. Låt soppan sjuda i 5 minuter.
- Rör ner babyspenaten och smaka av med salt.
- Garnera torsksoppan med limeskal och koriander, servera den med turkisk yoghurt och ett bröd.