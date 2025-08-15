4 portioner

Du behöver

  • 1 liten purjolök
  • 1 vitlöksklyfta
  • rapsolja att steka i
  • 1/2 röd chilifrukt
  • 2 tsk curry
  • 1 tsk gurkmeja
  • 1 l kallt vatten
  • 2 hönsbuljongtärningar
  • 400 g färskpotatis eller fast potatis
  • 400 g blomkål
  • 2 dl vispgrädde
  • 400 g torskfilé
  • 25 g babyspenat
  • Salt

Garnering

  • Finrivet limeskal
  • Färsk koriander

Servering

  • Turkisk yoghurt
  • Bröd

Gör så här

  1. Dela purjolöken en gång på längden och skölj den i kallt vatten. Skär purjolöken i fina skivor. Riv eller pressa vitlöken.
  2. Fräs all lök i rapsolja i en stor gryta, rör hela tiden. Löken ska bli mjuk och glansig. Dela chilin på längden och ta ur kärnhuset. Skär fruktköttet i riktigt små bitar. Tillsätt chilin till grytan och fräs alltsammans i ytterligare någon minut.
  3. Rör ner curry och gurkmeja. Tillsätt vatten och buljongtärningar. Tvätta eller skala potatisen, dela om de är stora. Skär blomkålen i jämnstora buketter. Tillsätt potatisen till soppan och koka den i 10 minuter.
  4. Rör ner blomkålen och låt soppan koka tills den är mjuk, det tar ca 10 minuter. Tillsätt grädden och låt soppan bli varm. Skär torsken i jämnstora bitar och rör ner dem i grytan. Låt soppan sjuda i 5 minuter.
  5. Rör ner babyspenaten och smaka av med salt.
  6. Garnera torsksoppan med limeskal och koriander, servera den med turkisk yoghurt och ett bröd.
Fisk & skaldjur Recept