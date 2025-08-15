4 portioner

Du behöver

500 g rödingfilé
Salt
Smör att steka i

Kantarellstuvning

  • 250 g färska kantareller
  • Smör att steka i
  • Salt och peppar
  • 1 msk smör
  • 2 tsk vetemjöl
  • 3 dl vispgrädde
  • 3 msk finhackad dill
  • Salt och peppar

Ugnsrostad färskpotatis

  • 1 kg färskpotatis
  • Smör
  • Salt
  • 75 g rostade och saltade hasselnötter
  • 1 dl finriven parmesan

Garnering

  • Finhackad dill

Servering

  • Citronklyftor

Ugn: 225⁰

Gör så här

  1. Skrubba potatisen och skär den i jämnstora bitar, bred ut dem i en långpanna eller på en plåt. Lägg klickar av smör ovanpå och salta. Ugnsrosta i mitten av ugnen i 40 minuter. Hacka hasselnötterna grovt.
  2. Skär kantarellerna i bitar, stek dem på hög värme i två omgångar i smör i en stekpanna. Salta och peppra och lägg dem åt sidan.
  3. Smält smöret i en kastrull. Tillsätt vetemjölet, rör med en trägaffel. Tillsätt grädden, rör samtidigt som stuvningen småputtrar i 3–5 minuter. Tillsätt dill och kantareller. Smaka av med salt och peppar.
  4. Dela rödingen i bitar. Salta. Stek i omgångar i smör i en stekpanna.
  5. Strö hasselnötter och riven parmesan över potatisen. Garnera rödingen med finhackad dill. Servera rödingen med ugnsrostad färskpotatis, citronklyftor och kantarellstuvning.
Fisk & skaldjur Recept