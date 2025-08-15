4 portioner
Du behöver
500 g rödingfilé
Salt
Smör att steka i
Kantarellstuvning
- 250 g färska kantareller
- Smör att steka i
- Salt och peppar
- 1 msk smör
- 2 tsk vetemjöl
- 3 dl vispgrädde
- 3 msk finhackad dill
- Salt och peppar
Ugnsrostad färskpotatis
- 1 kg färskpotatis
- Smör
- Salt
- 75 g rostade och saltade hasselnötter
- 1 dl finriven parmesan
Garnering
- Finhackad dill
Servering
- Citronklyftor
Ugn: 225⁰
Gör så här
- Skrubba potatisen och skär den i jämnstora bitar, bred ut dem i en långpanna eller på en plåt. Lägg klickar av smör ovanpå och salta. Ugnsrosta i mitten av ugnen i 40 minuter. Hacka hasselnötterna grovt.
- Skär kantarellerna i bitar, stek dem på hög värme i två omgångar i smör i en stekpanna. Salta och peppra och lägg dem åt sidan.
- Smält smöret i en kastrull. Tillsätt vetemjölet, rör med en trägaffel. Tillsätt grädden, rör samtidigt som stuvningen småputtrar i 3–5 minuter. Tillsätt dill och kantareller. Smaka av med salt och peppar.
- Dela rödingen i bitar. Salta. Stek i omgångar i smör i en stekpanna.
- Strö hasselnötter och riven parmesan över potatisen. Garnera rödingen med finhackad dill. Servera rödingen med ugnsrostad färskpotatis, citronklyftor och kantarellstuvning.