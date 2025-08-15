4 portioner
Du behöver
- 1 1/2 dl vetemjöl
- 2 ägg
- 1 msk kallt vatten
- Lite salt
- 3–4 dl solrosfrön
- Finrivet citronskal från 2 citroner
- 400–500 g gösfilé
- Smör eller smör- och rapsolja att steka i
Ljummen rödbetssallad
- 1 kg jämnstora rödbetor
- 1 1/2 msk svensk senap
- 1 1/2 msk dijonsenap
- 2 msk rödvinsvinäger
- 1 dl rapsolja
- Salt och peppar
- En nypa strösocker
- 1 msk kallt vatten
- 50 g pinjenötter
- Några nävar rucola
Servering
- Bröd
Gör så här
- Börja med rödbetorna. Tvätta rödbetorna i kallt vatten och koka dem i lättsaltat vatten under lock tills de är mjuka. Häll av vattnet och låt rödbetorna svalna något, skala dem med händerna och dela i kvartar. Lägg de ljumma rödbetorna i en bunke.
- Blanda ihop svensk senap, dijonsenap, rödvinsvinäger, rapsolja, salt och peppar i en skål. Smaka av med socker och rör ner vattnet. Häll dressingen över rödbetorna.
- Rosta pinjenötterna i en torr stekpanna så att de får färg. Varva rödbetor, pinjenötter och rucola på ett uppläggningsfat.
- Lägg vetemjöl på en tallrik. Vispa äggen lite lätt på en annan tallrik tillsammans med vatten och salt. Blanda solrosfrön och citronskal på en tredje tallrik.
- Vänd fisken i först vetemjöl, sedan i ägg och till sist i solrosfröblandningen. Stek gösfiléerna i smör i en stekpanna. Salta lite lätt. Servera gösen med rödbetssalladen och bröd.