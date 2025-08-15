4 portioner

Du behöver

  • 1 1/2 dl vetemjöl
  • 2 ägg
  • 1 msk kallt vatten
  • Lite salt
  • 3–4 dl solrosfrön
  • Finrivet citronskal från 2 citroner
  • 400–500 g gösfilé
  • Smör eller smör- och rapsolja att steka i

Ljummen rödbetssallad

  • 1 kg jämnstora rödbetor
  • 1 1/2 msk svensk senap
  • 1 1/2 msk dijonsenap
  • 2 msk rödvinsvinäger
  • 1 dl rapsolja
  • Salt och peppar
  • En nypa strösocker
  • 1 msk kallt vatten
  • 50 g pinjenötter
  • Några nävar rucola

Servering

  • Bröd

Gör så här

  1. Börja med rödbetorna. Tvätta rödbetorna i kallt vatten och koka dem i lättsaltat vatten under lock tills de är mjuka. Häll av vattnet och låt rödbetorna svalna något, skala dem med händerna och dela i kvartar. Lägg de ljumma rödbetorna i en bunke.
  2. Blanda ihop svensk senap, dijonsenap, rödvinsvinäger, rapsolja, salt och peppar i en skål. Smaka av med socker och rör ner vattnet. Häll dressingen över rödbetorna.
  3. Rosta pinjenötterna i en torr stekpanna så att de får färg. Varva rödbetor, pinjenötter och rucola på ett uppläggningsfat.
  4. Lägg vetemjöl på en tallrik. Vispa äggen lite lätt på en annan tallrik tillsammans med vatten och salt. Blanda solrosfrön och citronskal på en tredje tallrik.
  5. Vänd fisken i först vetemjöl, sedan i ägg och till sist i solrosfröblandningen. Stek gösfiléerna i smör i en stekpanna. Salta lite lätt. Servera gösen med rödbetssalladen och bröd.
Fisk & skaldjur Recept