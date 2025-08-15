4 portioner
Du behöver
- 400–500 g makrillfilé
- 1 1/2 dl vetemjöl
- Smör att steka i
- 6 soltorkade tomater i örtmarinad
- 3 dl vispgrädde
- 2 msk örtmarinad från tomaterna
- 1 vitlöksklyfta
- 1/2 dl kallt vatten
- Salt
- Rivet citronskal från 1/2 citron
Couscoussallad
- 5 dl kallt vatten
- 2 1/2 dl couscous
- Salt enligt anvisningen på paketet
- 25 g babyspenat
- 1 dl finhackad mynta
- 1 dl finhackad bladpersilja
- 75 g salta mandlar
- 100 g avrunnen tärnad fetaost
Servering
- En sallad
Gör så här
- Börja med couscousen. Koka upp vatten och salt i en kastrull. Tillsätt couscousen och ta av kastrullen från plattan. Låt couscousen dra under lock i 10 minuter, låt den svalna.
- Varva avsvalnad couscous, babyspenat, mynta och bladpersilja på ett uppläggningsfat. Hacka mandlarna grovt och strö dem tillsammans med fetaost ovanpå couscoussalladen.
- Häll vetemjöl på en tallrik. Vänd fisken i mjölet och stek dem hastigt i smör, eller smör- och rapsolja, i en stekpanna, stek två och två åt gången och lägg över dem i en annan stekpanna allt eftersom. Salta.
- Skär de soltorkade tomaterna i små bitar. Blanda tomater, vispgrädde, örtmarinad, riven eller pressad vitlök och vatten i en bunke. Häll såsen över makrillen i stekpannan. Låt fisken småkoka i 5–10 minuter.
- Smaka av med salt och strö över rivet citronskal. Servera makrillen med couscoussalladen och en sallad.