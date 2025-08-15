4 portioner

Du behöver

  • 400–500 g makrillfilé
  • 1 1/2 dl vetemjöl
  • Smör att steka i
  • 6 soltorkade tomater i örtmarinad
  • 3 dl vispgrädde
  • 2 msk örtmarinad från tomaterna
  • 1 vitlöksklyfta
  • 1/2 dl kallt vatten
  • Salt
  • Rivet citronskal från 1/2 citron

Couscoussallad

  • 5 dl kallt vatten
  • 2 1/2 dl couscous
  • Salt enligt anvisningen på paketet
  • 25 g babyspenat
  • 1 dl finhackad mynta
  • 1 dl finhackad bladpersilja
  • 75 g salta mandlar
  • 100 g avrunnen tärnad fetaost

Servering

  • En sallad

Gör så här

  1. Börja med couscousen. Koka upp vatten och salt i en kastrull. Tillsätt couscousen och ta av kastrullen från plattan. Låt couscousen dra under lock i 10 minuter, låt den svalna.
  2. Varva avsvalnad couscous, babyspenat, mynta och bladpersilja på ett uppläggningsfat. Hacka mandlarna grovt och strö dem tillsammans med fetaost ovanpå couscoussalladen.
  3. Häll vetemjöl på en tallrik. Vänd fisken i mjölet och stek dem hastigt i smör, eller smör- och rapsolja, i en stekpanna, stek två och två åt gången och lägg över dem i en annan stekpanna allt eftersom. Salta.
  4. Skär de soltorkade tomaterna i små bitar. Blanda tomater, vispgrädde, örtmarinad, riven eller pressad vitlök och vatten i en bunke. Häll såsen över makrillen i stekpannan. Låt fisken småkoka i 5–10 minuter.
  5. Smaka av med salt och strö över rivet citronskal. Servera makrillen med couscoussalladen och en sallad.
