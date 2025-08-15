4 portioner
Du behöver
- 100 g smör
- 4 dl dagsgammalt tärnat vitt bröd
- 2 vitlöksklyftor
- 2 dl finhackad bladpersilja
- 2 dl finhackad basilika (bladen från 1 kruka)
- 2 dl riven lagrad ost, till exempel cheddar
- Salt och peppar
- 400–500 g abborrfiléer
Vitvinssås
- 2 dl vispgrädde
- 2 msk vitt vin
- salt och peppar
Servering
- Kokt potatis
- Sallad
- Citronklyftor
Ugn: 225⁰
Gör så här
- Smält smöret i en kastrull. Rör ner vitt bröd, riven eller pressad vitlök, bladpersilja, basilika, lagrad ost, salt och peppar. Blanda så att allt blir ordentligt omrört.
- Salta abborrfiléerna och lägg dem i en smord ugnsfast form. Det går bra att lägga dem i två lager ovanpå varandra. Bred ut smulorna ovanpå.
- Blanda grädde, vitt vin, salt och peppar i en skål och häll blandningen över fisken. Stek fisken i mitten av ugnen i ca 15 minuter, smulorna ska få färg.
- Servera med kokt potatis, en sallad och citronklyftor.