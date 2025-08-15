4 portioner

Du behöver

  • 100 g smör
  • 4 dl dagsgammalt tärnat vitt bröd
  • 2 vitlöksklyftor
  • 2 dl finhackad bladpersilja
  • 2 dl finhackad basilika (bladen från 1 kruka)
  • 2 dl riven lagrad ost, till exempel cheddar
  • Salt och peppar
  • 400–500 g abborrfiléer

Vitvinssås

  • 2 dl vispgrädde
  • 2 msk vitt vin
  • salt och peppar

Servering

  • Kokt potatis
  • Sallad
  • Citronklyftor

Ugn: 225⁰

Gör så här

  1. Smält smöret i en kastrull. Rör ner vitt bröd, riven eller pressad vitlök, bladpersilja, basilika, lagrad ost, salt och peppar. Blanda så att allt blir ordentligt omrört.
  2. Salta abborrfiléerna och lägg dem i en smord ugnsfast form. Det går bra att lägga dem i två lager ovanpå varandra. Bred ut smulorna ovanpå.
  3. Blanda grädde, vitt vin, salt och peppar i en skål och häll blandningen över fisken. Stek fisken i mitten av ugnen i ca 15 minuter, smulorna ska få färg.
  4. Servera med kokt potatis, en sallad och citronklyftor.
