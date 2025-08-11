Majbritt driver Happy Dane
Läs vårt reportage: Majbritt serverar smörrebröd i sin danska foodtruck: ”I Danmark är livet mer avslappnat än här”
4 portioner
Du behöver
- 400 g kycklingfilé
- 1–2 msk smör
- 2 msk curry
- 1 tsk paprikapulver
- ½ tsk cayennepulver
- 1 ½ tsk gurkmeja
- Salt
- 5 cm purjolök, den vita delen
- 1 rött äpple, litet
- 1 röd paprika
- ½ dl fint skuren gräslök
- 3 dl majonnäs
- 2 tsk äppelbalsamico, helst från Odensjö
- ½ tsk chiliflakes, valfritt
Servering
- 4 skivor danskt rågbröd
- 1–2 msk smör
- 50 g salladsskott, t ex mache
- 4 skivor bacon, krispigt stekt
- 1–2 msk ärtskott eller rädisskott
Gör så här
- Skär kycklingen i mindre bitar. Hetta upp en stekpanna och stek kycklingbitarna med smör i några minuter, tills de fått lite färg. Tillsätt alla kryddor – curry, paprikapulver, cayennepulver, gurkmeja – och krydda med lite salt. Stek tills kycklingen är genomstekt, rör då och då. Dra pannan från värmen och låt kycklingen svalna.
- Strimla och finhacka purjolöken. Kärna ur och skär paprikan i små bitar. Kärna ur äpplet och skär på samma sätt. Tillsätt purjolök, paprika och äpple i en bunke med finhackad gräslök, majonnäs och äppelbalsamico. Häll i kycklingen, se till att få med alla goda kryddor som finns i pannan, använd en slickepott och skrapa ner i majonnäsblandningen.
- Blanda runt och smaka av om det behövs mer salt eller curry, tillsätt chiliflakes om du vill.
- Lägg ut brödskivorna på en skärbräda och bred på smör. Garnera med salladsskott och rikligt med kycklingröra. Toppa med krispigt stekt bacon och salladsskott.