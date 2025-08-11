Majbritt driver Happy Dane

Läs vårt reportage: Majbritt serverar smörrebröd i sin danska foodtruck: ”I Danmark är livet mer avslappnat än här”

4 portioner

Du behöver

  • 400 g kycklingfilé
  • 1–2 msk smör
  • 2 msk curry
  • 1 tsk paprikapulver
  • ½ tsk cayennepulver
  • 1 ½ tsk gurkmeja
  • Salt
  • 5 cm purjolök, den vita delen
  • 1 rött äpple, litet
  • 1 röd paprika
  • ½ dl fint skuren gräslök
  • 3 dl majonnäs
  • 2 tsk äppelbalsamico, helst från Odensjö
  • ½ tsk chiliflakes, valfritt

Servering

  • 4 skivor danskt rågbröd
  • 1–2 msk smör
  • 50 g salladsskott, t ex mache
  • 4 skivor bacon, krispigt stekt
  • 1–2 msk ärtskott eller rädisskott

Gör så här

  1. Skär kycklingen i mindre bitar. Hetta upp en stekpanna och stek kycklingbitarna med smör i några minuter, tills de fått lite färg. Tillsätt alla kryddor – curry, paprikapulver, cayennepulver, gurkmeja – och krydda med lite salt. Stek tills kycklingen är genomstekt, rör då och då. Dra pannan från värmen och låt kycklingen svalna.
  2. Strimla och finhacka purjolöken. Kärna ur och skär paprikan i små bitar. Kärna ur äpplet och skär på samma sätt. Tillsätt purjolök, paprika och äpple i en bunke med finhackad gräslök, majonnäs och äppelbalsamico. Häll i kycklingen, se till att få med alla goda kryddor som finns i pannan, använd en slickepott och skrapa ner i majonnäsblandningen.
  3. Blanda runt och smaka av om det behövs mer salt eller curry, tillsätt chiliflakes om du vill.
  4. Lägg ut brödskivorna på en skärbräda och bred på smör. Garnera med salladsskott och rikligt med kycklingröra. Toppa med krispigt stekt bacon och salladsskott.
Recept Smårätter & tillbehör