Så gör du sommarens godaste syrensaft – enligt konditorn My Feldt

I nysläppta boken "Blåbärssnår, äppelskrutt och rabarberskugga: Bakning och känslor genom naturen" lär My Feldt oss hur vi gör syrensaft, jordgubbspaj med rabarber och mynta, somrig sorbet med smak av jordgubbar och vresrosor – och mycket annat.

Foto: Linda Lomelino

Sprudlande konditorn My Feldt vill få oss alla att älska naturen lika mycket som hon gör. Det är en livslång och villkorslös kärlek, som väcktes redan när My var liten. Det har hon sin mormor och sin mamma att tacka för. Stora delar av barndomen tillbringade My i sin mormors hus, där hon lekte på ängen, utforskade skogen och klättrade i träd. Med sin bok "Blåbärssnår, äppelskrutt och rabarberskugga: Bakning och känslor genom naturen" hoppas hon kunna få fler att klättra upp i träd.

– Jag ville göra något annorlunda, inte bara en vanlig bakbok. Jag är själv så mätt på den typen av böcker och jag tycker att om vi skall trycka något och slösa på en massa papper så skall det vara något meningsfullt, något som kan påverka positivt för naturen och för människor. Jag brinner för ekologiskt och hållbart, men vet själv att det kan bli motsatt effekt när man börjar prata om det. Så jag tänkte: Hur skall jag göra för att folk skall vilja ta hand om naturen? Jo, jag skall få människor att bli kära i naturen, för allt man älskar vill man vårda. Allt börjar med känslor, förklarar My.

Hon har skrivit boken med förhoppning att väcka de små barn som hon tror slumrar inom många av oss.

– Den är till alla som hatar att skrapa bilrutan på vintern, alla som tycker löv är besvärliga och som tycker vattnet är för kallt men som ändå vill äta tomater mitt i vintern till sin tacos. Jag tror att något somnar när vi blir vuxna, och det vill jag väcka.

Tillsammans med sina barns pappa driver My populära Feldts Bröd & Konfekt i hemstaden Halmstad. Där bakar hon det hon själv vill, istället för att fundera på vad kunderna kan tänkas vilja ha – och det fungerar hur bra som helst! My är som gjord för konditorjobbet.

– Mina fingrar rör sig naturligt när jag jobbar med mat och råvaror. Jag tycker att det är roligt och spännande, och extra spännande är det att jobba med naturen, berättar hon.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att få göra människor glada. Jag menar, alla blir glada av bullar. Tänk vad tråkigt det vore att jobba med besiktning av bilar!

Vad är det sämsta med ditt jobb?

– Inget alls faktiskt. Jag älskar mitt jobb så himla mycket. Tänker på det varje dag, att det är så fint att ge sig själv, att trivas på sitt jobb.

Vilket bakverk är din favorit?

– Jag ändrar mig dagligen. Men idag är det chokladbiskvi!

3 försomriga recept att testa redan idag

Här delar My med sig av några av sina personliga favoritrecept.

1. SYRENSAFT

TILL CIRKA 2 LITER

30 lila syrenklasar

1 l vatten

1 kg strösocker

350 dl färskpressad citronjuice (från ca 7 citroner)

zest från 4 citroner

GÖR SÅ HÄR

1. Plocka blommorna från stjälkarna. Det är viktigt att inga grenar eller blad kommer med för då kan saften utveckla en beska. Låt blommorna ligga en stund på en tidning så att du blir av med eventuella småkryp. Lägg sedan blommorna i en bunke.

2. Koka upp vatten och socker i en kastrull. Ta kastrullen från värmen och tillsätt citronjuice och zest.

3. Slå den varma lagen över blommorna och täck med plastfolie eller sätt på ett lock. Låt dra i kylen i 2–3 dagar.

4. Sila saften och häll sedan upp den på steriliserade flaskor (se sidan 269). Eftersom saften inte är pastöriserad har den ganska kort hållbarhet – den håller i 1–2 veckor i kylen. Vill du förlänga hållbarheten går den bra att frysa in. Späd med vatten vid servering.

2. JORDGUBBSPAJ MED MYNTA OCH RABARBER

TILL 1 PAJ

Pajdeg

225 g rårörsocker mixat till pulver eller florsocker

225 g siktat dinkelmjöl eller vetemjöl

8 g bakpulver

8 g vaniljsocker, se s. 215

en knivsudd finkornigt oraffinerat havssalt

150 g rumstempererat smör

50 g ägg (ca 1 st)

Fyllning

300 g jordgubbar

100 g strö- eller rårörsocker

zest från 1 citron

20 g färskpressad citronjuice (från ca ½ citron)

ett knippe mynta (spara lite till garnering)

3–4 rabarberstjälkar

6 g potatismjöl

15 g strö- eller rårörsocker

florsocker att pudra med

uppvispad vaniljkräm till servering, se s. 218

GÖR SÅ HÄR

1. Värm ugnen till 180 grader med varmluftsfunktion.

2. Lägg alla ingredienser till pajdegen, utom ägget, i en bunke. Arbeta ihop till en deg med sandliknande konsistens. Tillsätt ägget och blanda väl. Degen kommer att vara ganska kladdig men den blir fastare i kylen. Plasta in och låt degen vila i kylen i 2–3 timmar.

3. Mjöla händerna och tryck ut två tredjedelar av degen i en pajform. Låt vila i kylen medan du förbereder fyllningen.

4. Lägg jordgubbar, socker, citronzest och citronjuice i en stor kastrull och koka upp. Koka under omrörning tills en del av vätskan har kokat bort och det har blivit en kompottliknande konsistens, i 10–15 minuter. Ta kastrullen från värmen. Finhacka myntan och rör ned den i kompotten. Låt svalna.

5. Skiva rabarbern och lägg skivorna i en bunke med potatismjöl och 1 msk socker.

6. Bred ut jordgubbskompotten i botten på pajen och toppa med rabarberbitarna. Gör remsor av resterande pajdeg och lägg dem i ett gallerliknande mönster ovanpå.

7. Grädda pajen i ugnen tills den är gyllenbrun, det tar 45–60 minuter.

8. Ta ut pajen och låt den svalna. Pudra över florsocker och strö ut finhackad mynta. Servera med uppvispad vaniljkräm.

JORDGUBBS- OCH VRESROSSORBET

TILL CIRKA 1 LITER

15 rosa vresrosor (nyponrosor)

250 g strö- eller rårörsocker

100 g vatten

20 g färskpressad limejuice (från 1–2 lime)

1 kg färska jordgubbar

Limeströssel

zest från 1 lime + 2 msk strösocker

GÖR SÅ HÄR

1. Plocka kronbladen från rosorna.

2. Blanda limezest och strösocker i en skål och ställ i frysen så att det inte tappar sin färg.

3. Koka socker och vatten till en sockerlag. Ta kastrullen från värmen och låt sockerlagen svalna.

4. Skölj och rensa jordgubbarna. Lägg bären i en mixer och mixa till en slät puré. Häll över i en bunke.

5. Häll sockerlagen, limesaften och rosenbladen i en kannmixer och mixa fint. Sila sedan ner blandningen i jordgubbspurén.

6. Lägg blandningen i en glassmaskin och kör tills den har en bra sorbetliknande konsistens. Servera sorbeten i skål eller strut med limeströsslet på.

Följ My på Instagram för ännu fler goda recept!

Artikeln har tidigare publicerats på Hus & Hem.