Debutanter och gamla författarrävar, svenskt och internationellt. Icakurirens kulturredaktör har djupdykt i vårens bokutgivning och hittat allt från episka romaner och storslagna kärlekssagor till nagelbitande spänning. Välkommen till en spännande bokvår!

Anna Wahlgrens tre handplockade favoriter

”En bok om spöken. En kärleksmemoar” av Siri Hustvedt

Övers Anna-Stina Johnson

Norstedts

Siri Hustvedt berättar om de 43 år hon tillbringade med maken, författaren och filmskaparen Paul Auster, från det första mötet i 1980-talets New York till hans död 2024. Genom dagboksanteckningar, brev och mejl skildras kärlek och sorg. Här finns lapparna som Paul skrivit till Siri, mejlen till vännerna under cancerbehandlingen, och de tre kärleksbrev som Siri skrev till Paul då deras förhållande fortfarande befann sig i ett kritiskt skede. Boken innehåller även Paul Austers allra sista text, skriven till deras nyfödda barnbarn. Och finast av allt: boken är ett bevis på att dialogen mellan två människor kan fortsätta även efter döden.

”På väg till en vän” av Niels Fredrik Dahl

Övers Urban Andersson

Natur & Kultur

Hurra! Niels Fredrik Dahls prisbelönta debutroman från 2002 kommer i ny utgåva. Berättelsen följer elvaårige Vilgot under en vinterdag som får avgörande konsekvenser för resten av hans liv, men också när han trettio år senare försöker leva med hemligheten som han burit med sig sedan dess. Det är en lågmäld och poetisk ­roman om utsatthet, skuld och minne, belönad med Norges främsta litterära pris, Bragepriset. Niels Fredrik Dahl är en norsk litterär gigant – gift med en annan författarstjärna: Linn Ullman – som förra året mottog Nordiska rådets pris för ”Fars rygg” (Också den är ett lästips!).

”Kollapsen” av Édouard Louis

Övers Marianne Tufvesson

Wahlström & Widstrand

Klasskildraren Édouard Louis är en vattendelare. Många berömmer hans mod att via den egna familjen belysa politiska och sociala orättvisor, andra tycker att hans böcker är självupptagna och saknar litterär finess. Men jag gillar dem! I ”Kollapsen” fortsätter han utforskandet av den egna familjens historia. Nu har turen kommit till den äldre brodern, som dog innan han fyllde fyrtio. Det är en berättelse om alkohol, våld och destruktivitet, och om försöket att förstå en människa som sårade alla – sin familj, kvinnor och sig själv. Romanen ställer den lätt obekväma frågan om det verkligen går att förstå en person som var kvinnomisshandlare, homofob och rasist?

Boktips: 10 läsvärda romaner

”Judas” av Amanda Romare

Natur & Kultur

Amanda Romares debutroman ”Halva Malmö består av killar som dumpat mig” blev 2021 en av årets mest omtalade titlar och blev senare en Netflixserie. Nu är författaren tillbaka med den efterlängtade uppföljaren ”Judas”.

– ”Judas” är skriven i samma ton som ”Halva Malmö” men handlar om förväntningarna när man går in i en relation efter så lång tid ensam, och insikten om att man kanske inte var så bra flickvän som man trodde, berättar Amandra Romare om romanen. Läs hela intervjun via länken nedanför.

BOKINTERVJU: Amanda Romare om uppföljaren: ”I två år skrev jag om mening efter mening”

”De levande” av Lida Turpeinen

Övers Janina Orlov

Albert Bonniers förlag

Den finska dagstidningen Helsingin Sanomat kallar den ”en roman i världsklass”. År 1741 upptäcker vetenskapsmannen Georg Wilhelm Steller ett enormt vattenlevande däggdjur under en expedition i Berings hav – Stellers sjöko. Djuret blir räddningen för de skeppsbrutna männen, men utrotas av människan inom tre decennier. ”De levande” är en roman som sträcker sig över tre århundraden och följer människors liv från Arktis till Europa, där vetenskaplig nyfikenhet ställs mot naturens sårbarhet.

”Skönheten” av Inger Edelfeldt

Norstedts

Hur ska man stå ut med sitt eget, och andras, åldrande? Hur är det att vara kvinna i sextioårsåldern och besatt av skönhet? Berättelsen kretsar runt Laura som träffar sin tidigare elev Bertil. Det var många år sedan hon gav honom privatlektioner i engelska när han skulle gifta sig i London. Nu är han skild och bostadslös. Laura och Bertil inleder en romans, som utvecklas till ett samboförhållande präglat av hemligheter och sår. Med blinkningar till Ovidius och Shakespeare utforskar romanen åldrande, begär och förvandling i ett samhälle besatt av skönhet.

”Ultravåld” av Tone Schunnesson

Norstedts

Tone Schunnesson – som är återkommande gäst i SVT-programmen ”Babel” och ”Cyklopernas land”, samt driver den egna podden ”Café Bambino” tillsammans med Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson – skildrar en dysfunktionell familj i slutet av 1990-talets Skåne. Syskonen Jarl och Eddie växer upp i ett förfallet slott präglat av frånvarande föräldrar, psykisk instabilitet och drömmar om flykt. När döden och det förflutna gör sig påminda sätts arv, lojalitet och familjeband på prov. Om trauma, syskonskap och våld.

”Denna märkliga händelserika historia” av Claire Messud

Övers Eva Johansson

Natur & Kultur

I en roman nominerad till Bookerpriset 2024 skildrar Claire Messud familjen Cassars öden under sju decennier, präglade av krig, exil och rotlöshet efter Algeriets självständighet. Genom flera generationer utforskas frågor om identitet, tillhörighet och minne – allt inspirerat av författarens egen familjehistoria. Romanen har hyllats som en episk och insiktsfull familjeodyssé av internationell kritik.

”Av månsken växer ingenting” av Torborg Nedreaas

Övers Cilla Naumann

Wahlström & Widstrand

I 1940-talets Oslo möter en kvinna en man på en järnvägsstation och följer med honom hem. Under en enda natt, medan regnet smattrar mot fönstret, berättar hon sin historia – en stark skildring av kärlek och dess konsekvenser. Det här är Torborg Nedreaas genombrottsroman som nu ges ut i nyöversättning och med nyskrivet förord av norska författaren Geir Gulliksen. Han beskriver romanen som en text som alla som någonsin älskat bör läsa.

”Var är de vuxna?” av Nina Lykke

Övers Marianne Mattsson

Wahlström & Widstrand

Ida, en snart sextioårig par­terapeut, sörjer en komplicerad relation till sin nyligen avlidna mor, samtidigt som hon har blivit lämnad av både sonen Sigurd och maken. Men livet går vidare och klienterna fortsätter att komma, och med dem – tidsandan. Som Ida börjar känna sig allt mer främmande inför. Plötsligt vill Sigurd ha kontakt igen, och Nina tvingas konfronteras både gamla sår och nya frågor om förlust och tidens gång.

”Bortom broarna” av Kristina Ohlsson

Bokförlaget Forum

Kristina Ohlsson har skrivit en rad framgångsrika deckare, men här är hennes första roman. I centrum står Henrik Ekblom, bästa vän till August Strindberg. Som framgångsrik finansman lever han sitt drömliv i Gamla stan, tills sjukdom och en oväntad förälskelse får honom att omvärdera sina livsval. Ett gåtfullt meddelande om ett kråkslott utanför Helsingborg, kallat ”Paradiset”, leder honom in i ett familjemysterium som hans mamma vägrar tala om. Romanen är en berättelse om livsval, hemligheter och jakten på försoning.

LÄS ÄVEN: Kristina Ohlsson vill inte skriva mörka deckare: ”Det skulle vara outhärdligt”

”Kött” av David Szalay

Övers Amanda ­Svensson ­

Albert Bonniers förlag

Femtonårige István flyttar med sin mamma till ett nytt område i Ungern och inleder en hemlig relation med grannfrun – ett val som får ödesdigra konsekvenser. Några år senare tar livet honom till London, där han blir livvakt åt de rika och försöker göra karriär i elitens värld, alltid beredd att säga ”ok”. David Szalays internationellt hyllade roman tar upp frågor om migration, maskulinitet, klass och makt. Den har tilldelats Bookerpriset, ett av världens mest prestigefyllda litterära priser.

”Mandarinerna” av Simone de Beauvoir

Övers Åsa Moberg och Adam Inczèdy-Gombos

Natur & Kultur

I sin mest kända roman ”Mandarinerna” skildrar Simone de ­Beauvoir det parisiska intellektuella livet efter andra världskriget. Med inspiration från verkliga gestalter som Sartre och Camus utforskar hon samtidens politiska och emotionella strömningar i en berättelse om kärlek, ansvar och identitet. Boken belönades med Goncourt­priset 1954, och är översatt av Beauvoir-­kännaren Åsa Moberg och hennes dåvarande partner Adam Inczèdy-Gombos. Den gavs ut redan 2013, men nu ges den alltså ut på nytt.

Boktips: 5 härliga feelgood

”Bokhandlaren under körsbärsträdet” av Takuya Asakura

Övers Hanna Svensson

Harper Collins Nordic

Bokhandeln har blivit synonymt med feelgood, och varför inte? Här är den japanska versionen! Under den korta körsbärsblomningen visar sig en särskild bokhandel där Sakura och hennes kloka katt Kobako tar emot besökare i behov av tröst och läkning. Med hjälp av litteraturens kraft leds gästerna mot förståelse, försoning och nytt hopp. ”Bokhandeln under körsbärsträdet” är en varm och stillsam roman som hyllar böckers helande förmåga. Författaren Takuya Asakura är en prisbelönt japansk författare, och detta är hans första bok på svenska.

”En andra chans” av Rebecca Yarros

Övers Helena Dahlgren

Lovereads

När Izzy kliver på planet förväntar hon sig ännu en hektisk julresa full av trängsel och stress. Men bredvid henne sitter Nate, med mörkt hår, blå ögon och charm som får hennes hjärta att slå snabbare. Bara någon minut efter takeoff kraschar planet i Missouri­floden. Båda överlever, men det magiska ögonblicket är förlorat och allt förändras – både deras liv och de själva. Åren går, Nate väljer militärtjänst och Izzy en karriär inom politiken. Trots att deras vägar korsas flera gånger tycks tidpunkten aldrig vara rätt. Men när de återförenas på ett uppdrag i Afghanistan, där Nate får i uppdrag att skydda Izzys liv, uppstår ögonblicket igen – men insatserna är högre än någonsin.

”En dröm på vänt” av Åsa Johansson

Saga Egmont

Anna-Carolina ”Carro” Palm lever ett tryggt men stillastående liv som administratör i familjens VVS-firma. När sonen har flyttat hemifrån och äktenskapet knakar i fogarna väcks en känsla av att livet passerat obemärkt. En inbjudan till en klassåterträff på skådespelarutbildningen hon en gång övergav blir startskottet för ett avgörande beslut – att ge skådespelardrömmen en andra chans. Med motstånd på hemmaplan och oväntade prövningar framför sig måste Carro våga kliva ur skuggorna och ta huvudrollen i sitt eget liv. För alla läsare som älskade ”Je m’appelle Agneta”.

”När mimosan glöder” av Carina Nunstedt

Bookmark

Journalisten och förläggaren Carina Nunstedt har skaffat en lägenhet i Nice och börjat skriva feelgood-böcker med Provence som utgångspunkt. Vi som gillar Franska rivieran gör tummen upp – miljöbeskrivningarna skapar omedelbar reselängtan. ”När mimosan glöder” är andra delen i serien ”Rivieradrömmar”, och handlar precis som föregångaren om vänskap, kärlek och att våga blomma efter att livet har kraschat. Berättelsen kretsar runt Julia som anländer till Nice för tre månader av yoga, croissanter och Rivieraliv. Men både hon och vännerna Michelle och Lisa ställs inför utmaningar som skakar tillvaron. Julia brottas med kärleksproblem och ekonomiska bekymmer, men hittar ny styrka i sångerskan Edith Piafs liv och öde.

”Om Paris öppnar famnen” av Yvonne Erlandsson

Pia & Co

Mona Gustavsson har passerat sextio och känner sig allt mer osynlig, både på jobbet och i relationen till sin sambo. Tillsammans med väninnan Helena drömmer hon om en nystart och smider planer på att starta en resebyrå för äldre Parisresenärer. Till slut bestämmer sig Mona för att våga öppna dörren till en annan framtid. En känslosam feelgoodroman om sorg, förlåtelse och vänskap.

Boktips: Biografi och självbiografi i ett

”Simone och jag” av Åsa Moberg

Natur & Kultur

”Simone och jag” är på ett sätt en pendang till ”Mandarinerna”. Den är ett personligt dubbelporträtt av den svenska författaren Åsa Moberg och den franska kulturpersonligheten Simone de Beauvoir. Genom teman som kärlek, beroende och skam speglar Åsa Moberg sina egna erfarenheter i Simone de Beauvoirs liv och verk. Boken är alltså på samma gång en biografi och självbiografi, och är en utmärkt introduktion till en av 1900-talets mest inflytelserika kulturpersonlighet. Boken publicerades första gången 1996, och det här är en återutgivning. Nyskrivet förord av författaren Emma Hamberg.

Boktips: 6 spänningsromaner att se fram emot

”Bittert, amore” av Carina Burman

Albert Bonniers förlag

Författaren och litteraturforskaren Carina Burman är aktuell med pusseldeckaren ”Bittert, amore”, den andra boken om deckarrecensenter Florrie Granat.

– I ”Bittert, amore” är det stekhet augusti 1956. Florrie är kvar i Rom och bor i ett rum högst upp på Aventinen. En dag springer hon in i en bekant från sin studenttid i Uppsala, de börjar prata… och så befinner hon sig plötsligt i en krets arkeologer. Hettan blir värre, spänningarna ökar, någon dör… Självfallet kan inte Florrie låta bli att börja snoka. Då har hon också fått sällskap av Georg Brandt, den trevlige adjunkt som var hennes Watson i första boken, berättar Carina Burman om boken. Läs hela intervjun via länken nedanför.

BOKINTERVJU: Carina Burmans nya bok Bittert, Amore: ”Självfallet kan inte Florrie låta bli att snoka”

”Kriget” av Pascal Engman

Bookmark

Pascal Engman är en av Sveriges mest framgångsrika och internationellt lästa författare inom spänningsgenren. Hans senaste projekt är ”Klanen”-­serien – en skildring av gängkriminalitetens hänsynslösa våld och påverkan på vårt samhälle.

– Jag har i flera år velat skriva något mer djuplodande om svensk gängkriminalitet, som skildrar den nattsvarta utvecklingen. När jag fick idén att skriva om en familjeklan, som läsaren får följa mellan åren 2007 till 2025, så insåg jag att jag hittat hem. Det här är på många sätt mer en roman än en thriller, sa ­Pascal Engman när jag intervjuade honom om första boken i serien.

I nya ”Kriget” har Josef avtjänat sitt straff och försöker bygga ett hederligt liv, men möts av ett samhälle som vägrar förlåta. Samtidigt återvänder Antonia till Sollentuna i ett försök att lämna droger och ett trasigt förflutet bakom sig.

BOKINTERVJU: Pascal Engman har börjat på ny trilogi: ”Jag vill berätta om ett nytt Sverige som växt fram”

”Farväl, Farah Diba” av Karin Fossum

Övers Sara Hemmel

Saga Egmont

Sexåriga Kandis hålls gömd i ett skjul djupt inne i den norska skogen. Hon har fått höra att vargen utanför är det största hotet – men kanske är faran närmare än så. När en förtvivlad far anmäler sin dotter försvunnen dras kriminalkommissarie Eddie Feber in i ett komplicerat fall där tiden är den största fienden. ”Farväl, Farah Diba” är tredje delen i Karin Fossums kritikerrosade serie om den okonventionelle utredaren Eddie Feber. I mars släpps dessutom ”Familjeband”, den första delen i serien, i pocket.

”I en droppe” av Sissel-Jo Gazan

Övers Mia Ruthman och Karin Ruthman Carlsson

Bokförlaget Forum

Året är 1984 när Merethe försvinner spårlöst efter ett gräl med sin sjuttonåriga dotter Mia. Misstankarna riktas snart mot maken, men Mia är övertygad om hans oskuld och börjar själv söka sanningen. I takt med att hon gräver i försvinnandet rämnar bilden av både familjen och verkligheten. Sissel-Jo Gazan är en av Danmarks mest prisbelöna kriminalförfattare, och det här är första delen i en planerad trilogi om Mia Thiel-Jensen.

”En av oss är död” av Peter James

Övers Reine Mårtensson

HarperCollins Nordic

När James Taylor ser sin döde skolkamrat Rufus Rorke på en begravning väcks en rad frågor – två år tidigare var han ju på Rufus begravning? James höll till och med minnestalet! Samtidigt utreder kriminalintendent Roy Grace i flera till synes orelaterade dödsfall som leder till darknet och namnet Rufus Rorke. ”En av oss är död” är den tjugonde delen i Peter James populära deckarserie om Roy Grace, som även har filmatiserats för tv. Peter James är för övrigt den svenske deckarkungen Pascal Engmans favoritförfattare.

”Ur djupen ropar jag” av David Lagercrantz

Norstedts

Här är fjärde delen i Lagercrantz hyllade deckarserie om radarparet professor Hans Rekke och polisassistent Micaela Vargas. Professor Hans Rekke har hittat en dagbok full av hemligheter och söker sanningen om sin far och en okänd syster. Samtidigt hotas polisen Micaela Vargas av sin kriminelle bror. En berättelse om familjeband, hemligheter och kärlekens destruktiva kraft.

Boktips: Efterlängtad volym med samlade dikter

”Dikter” av Sonja Åkesson

Norstedts

Åderbråck, snor och övergivna barn. När Sonja Åkesson slog igenom på 1960-talet förändrade hon den svenska poesin med sina tillgängliga och vardagsnära dikter. Med svart humor och språklig precision skildrade hon livets smärtpunkter, men reser också samhällskritiska frågor. Inför hundraårsminnet av hennes födelse 1926 ger Norstedts ut en efterlängtad volym med Sonja Åkessons samlade dikter, med förord av artisten Frida Hyvönen.

Boktips: Historia och historiska romaner

”Diktatorn: Från Caesar till Putin” av Dick Harrison

Dick Harrison är professor i historia i Lund och en av Sveriges främsta historiska författare. Nu är han aktuell med boken ”Diktatorn: Från Caesar till Putin”

– Vi har en sorglig förmåga att släppa fram ambitiösa och farliga politiker till makten, och vi har upprepade gånger låtit dem leda in våra länder och folk i tyranni och krig. Varför gör vi så? Hur legitimerar diktatorerna sitt herravälde, och hur blir vi av med dem när de går för långt? Det var sådana frågor som fick mig intresserad av ämnet, säger Dick Harrison. Läs hela intervjun via länken nedanför.

BOKINTERVJU: Dick Harrison: ”Krig och folkmord är inget som endast ligger i det förflutna”

”Olgas bok” av Katarina Wennstam

Bookmark

Här är första delen i nya prologserien till omåttligt populära ”Sekelskiftensmorden” som utspelar sig innan huvudserien tar sin början. Varje bok kretsar runt en av de fyra huvudkaraktärerna – Olga, Fredrika, Edit och Hildur.

Först ut är boken om Olga. Hon befinner sig i London 1888 och är resesällskap åt sin man, polisintendent Gabriel Laurell. London är fantastiskt, men Olga slås också av den utbredda fattigdomen och trångboddheten. Dessutom sprider en ökänd kvinnomördare skräck i brittiska huvudstaden. När ytterligare ett offer, som visar sig vara svenska, hittas död intensifieras jakten på mördaren, som i tidningarna kallas ”Jack the Ripper”. Olga försöker ta reda på mer om den mördade kvinnan, samtidigt som hon rannsakar sin egen priviligierade ställning.

LÄS ÄVEN: Katarina Wennstam: ”Klart att jag drivs av hämndlystnad”

”Mörkrummet” av Willem Frederik Hermans

Övers Brita Dahlman

Lind & Co

Under den tyska ockupationen av Nederländerna dras tobaksägaren Henri Osewoudt in i motståndsrörelsen och utför farliga uppdrag för gåtfulle herr Dorbeck. Henri framkallar illegala mörkrumsfilmer, samarbetar med brittiska spioner, grips av tyskar, flyr, fångas igen, och får allt svårare att orientera sig i tillvaron. Vilket är ens hans riktiga namn? En klassisk spionroman från andra världskriget som utmanar läsarens moral och verklighetsuppfattning. Författaren Willem Frederik Hermans (1921–1995) räknas som en av efterkrigstidens främsta nederländska författare, och romanen hör till hans mest uppmärksammade verk. ”En av de bästa romanerna om andra världskriget”, enligt den brittiske författaren Angus Wilson.

”En dag ska vi återvända” av Carina Bergfeldt

Bookmark

Hårt arbetande Carina Bergfeldt är tillbaka med ännu en roman. ”En dag ska vi återvända” är första delen i nya Gustaviasviten. Den här gången djupdyker Carina Bergfeldt i en nedtystad del av den svenska historien – den transatlantiska slavhandeln.

Året är 1790. Juristen Axel Banér skickas av Gustav III till Sveriges slavkoloni Saint-Barthélemy, med sin hustru Milda vid sin sida, ovetande om resans konsekvenser. Samtidigt drömmer Yaa och Kwame i Ashantiriket om ett gemensamt liv, men slaveriets brutalitet skiljer dem åt. Under svensk flagg flätas parens öden samman i en berättelse om makt, identitet och kampen för frihet.

Ljudbokstips: 4 böcker att lyssna på vi vår

”Skogsevangeliet” av Markus Torgeby

Inläsare: Markus Torgeby

Bookmark

I ”Skogsevangeliet” delar Markus Torgeby sina erfarenheter av livet i skogen, från ungdomens fyra år i ensamhet i en kåta till dagens liv i samklang med naturen. Genom personliga anekdoter och reflektioner visar han hur skogen kan vara både läromästare, tillflykt och hem. Markus Torgeby har tidigare skrivit böckerna ”Löparens hjärta” och ”Sova ute: om att finna sitt lugn i naturen”. I sin senaste bok ”En plats på jorden” berättar han om när han själv bar och byggde ett hus på ett fjäll, vilket också skildrats i ”Husdrömmar” på SVT. I vintras var han dessutom aktuell med tv-serien ”Under bar himmel”, där han tog med kändisar som skådespelaren Ewa Fröling, musikern Gustaf Norén och komikern Per Andersson ut i naturen.

LÄS ÄVEN: Markus bodde ensam i tält i fyra år – nu har han byggt stuga till hela familjen

”Se dig inte om” av Harlan Coben

Övers Jan Risheden

Inläsare: Reine Brynolfsson

Bookmark

Sami Kierce vaknade en morgon i Spanien täckt av blod och med döda flickvännen Anna vid sin sida, utan minnen av vad som hänt. Tjugotvå år senare lever han som privatdetektiv i New York och undervisar i kriminologi, när han plötsligt får syn på en kvinna som ser ut som Anna. Hon flyr, och Sami tvingas konfrontera sitt förflutna och lösa mysteriet som har plågat honom i över två decennier. Harlan Coben har sålt över 90 miljoner böcker på 46 språk och är den enda författare som vunnit tre prestigefulla deckarpriser: Edgar Allan Poe-, Anthony- och Shamus Award. Han har dessutom samarbetat med Netflix och förvandlat flera av sina bästsäljare till film och tv-serier.

”Laksonen” av Mikael Ressem och Björn Renberg

Inläsare: Magnus Roosman

Lind & Co

Efter ett attentat som slår ut hela Säpos kontraterrorenhet står Sverige utan förmåga att möta ett akut hot. Statsministern tvingas ta till extraordinära metoder och kallar in den tidigare elitsoldaten Kari Laksonen. Det som börjar som ett snabbt uppdrag utvecklas snart till en våldsam och kaotisk spiral. ”Laksonen” är första delen i en ny spänningsserie om Kari Laksonen, känd från Mikael Ressems böcker om SNG. Släpps bara som ljudbok! Mikael Ressems titlar hamnar i stort sett alltid på Storytels topplista.

”Pengars onda makt” av Ken Follett

Övers Sam J. Lundwall

Inläsare: Christoffer Svensson

Saga Egmont

Ken Follett räknas som en av världens främsta och mest populära författare av spionberättelser och romaner. Han fick sitt genombrott 1979 med ”Nålens öga”, som utspelar sig under andra världskriget. Bland hans titlar märks spänningsromaner som ”Kod Rebecca”, men han ligger också bakom historiska ”Århundradet”-trilogin, och de sex böckerna i ”Katedral”-serien, om den fiktiva historiska staden Kingsbridge.

Nu gör Saga Egmont förlag en kulturgärning och ger ut sexton av hans titlar på svenska. Samtliga är äldre och gavs ut på svenska för tio, tjugo, till och med trettio år sedan, och har varit svåra att få tag på. För första gången släpps de som ljudböcker och e-böcker, och kommer dessutom i storpocket. En av titlarna är ”Pengars onda makt” som handlar om den anrika internatskolan Windfield, där en pojkes hittas död i vad som först framstår som en olycka. Händelsen döljer en mörk hemlighet som binder en grupp vänner samman och hotar den mäktiga bankirfamiljen Pilasters imperium.