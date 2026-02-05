Mötet mellan Anita Ekberg och den italienska industrimannen Gianni Agnelli blev början på en romans som pressen skulle älskat att gotta sig i – om de bara hade vågat. Men få skrev om den och det publicerades sällan bilder av respekt för den mäktiga familjen Agnelli: Båda var gifta och han dessutom småbarnsfar.

Romansen mellan Anita Ekberg och Gianni Agnelli har kallats för ”italienska paparazzis bäst ­bevarade hemlighet”, då båda var relativt nygifta när den inleddes. Visst lät de sig fotograferas när de kom ut från hotellet eller någon restaurang, men både fotografer och journalister behandlade dem alltid med respekt.

Det var på nattklubben Star Club i New York som de träffades i början av 1950-talet. Anita var där med sin agent för att bli presenterad för hans vänner i filmbranschen när en mycket självsäker man slog sig ner vid hennes bord, utan att be om lov eller ens först presentera sig.

1956 gifte sig Anita Ekberg och Anthony Steel. Kort därefter träffade hon Gianni Agnelli igen. Foto: Getty Images

Mannen var den kände Fiat-ägaren, och playboyen Gianni Agnelli, men Anita hade då ingen aning om vem han var. Hon som var känd för sitt temperament ansåg att hans beteende var ohyfsat och bad honom därför resa sig och gå. Något som signor Agnelli knappast var van vid.

Det dröjde sedan några år innan deras vägar korsades igen och den gången i Rom. Anita var där för att spela in filmen ”Krig och fred” 1956. Återigen var det Gianni som kom fram för att fråga om hon kände igen honom, vilket hon inte riktigt gjorde. Med ett skratt hade han då påmint henne om hur otroligt oförskämt hon hade behandlat honom i New York.

Den gången blev de förälskade.

Anita Ekberg växte upp i Malmö

Anita, som då var i början av sin karriär, var uppväxt i en villa i Rostorp i utkanten av Malmö i en familj med åtta barn. Hon var en sportig tjej som gillade att idrotta, och som tonåring var hon modell för fotograf Georg Oddner i Malmö.

1951 vann hon skönhetstävlingen Fröken Sverige och fick därmed resa till andra sidan Atlanten och Miss Universum-finalen i Kalifornien, USA.

I Hollywood fick Anita Ekberg ett rykte om sig att vara egensinnig och svår att arbeta med. Hon prövade då sina vingar i Rom istället. Foto: Getty Images

Våren 1952 reste hon på eget bevåg till Hollywood för att börja på Universals filmskola.

Filmproducenten Howard Hughes, som introducerade henne för sina vänner, ansågs då vara den rikaste och mäktigaste mannen i USA – men var även känd för sina många romanser med kända kvinnor.

1953 fick hon sin första roll i Holly­woodfilmen ”Olycksfåglarna flyger till Mars”, som var en sorts science fiction-­komedi. Flera filmerbjudanden följde men hon hade fått rykte om sig att vara egensinnig och svår att arbeta med. Därför reste hon till Italien där hon hoppades på en karriär.

Anita Ekberg och Gianni Agnelli lämnar Hostaria dell’Orso i Rom en tidig morgon i februari 1959. Foto: Getty Images

Hennes skönhet hade öppnat många dörrar inom filmbranschen, men snart blev hon lika känd för sina påstådda kärleksaffärer. Både under och mellan hennes båda äktenskap. Dit hörde kända män som Frank Sinatra och Gary Cooper, men de allra flesta rykten dementerades av Anita.

Gianni Agnelli var ledare inom italienskt näringsläv

Gianni Agnelli var en mäktig ledare inom italienskt näringsliv. Han var en rik och bildskön kosmopoliten som umgicks med vackra damer, var vän med mäktiga män som Aga Khan, prins Rainier, familjen Kennedy och Henry Kissinger.

Ofta beskrevs han som intellektuellt välorienterad. Han behärskade obehindrat världsspråken och pratade italienska med aristokratisk accent. Hans farfar, kavalleriofficeraren Giovanni Agnelli, var mannen som bildat företaget Fiat i Turin 1899, som hade växt till Italiens största industriimperium.

Gianni, som var född i Turin 1921, och hans syskon växte upp med barnsköterskor, privatchaufförer och kökspersonal. Framför allt han och lillasystern Susanna, som en tid var Italiens utrikesminister, njöt minst sagt av livet och tog för sig under några stormiga ungdomsår.

I november 1951 gifte sig Gianni Agnelli med sin Marella. Foto: Getty Images

Anita Ekberg var gift med Anthony Steel

När Gianni träffade Anita var hon nygift med den kände brittiske sångaren och filmstjärnan Anthony Steel.

Paret hade gift sig 1956 när Steel stod på toppen av sin karriär och hade bosatt sig i Hollywood. Men äktenskapet var allt annat än lyckligt då hon kort efter äktenskapet insåg att han hade alkoholproblem.

När han hamnade på kant med sitt filmbolag ansåg han att han drabbats av negativ publicitet på grund av grälen med Anita, men han hade även bråkat med fotografer och greps två gånger för rattfylleri.

Tillsammans spelade de äkta makarna 1957 in filmen ”Valerie”. Den enda film de gjorde som gifta. Två år senare upplöstes äktenskapet.

”La dolce vita”, och ”Valerie” – filmer med vår stora stjärna Anita Ekberg. Foto: Getty Images

Den 19 november 1953 hade Gianni Agnelli gift sig i ett vackert slott utanför Strasbourg med prinsessan Marella Caracciolo di Castagneto. Hon var då gravid i andra månaden med deras son Edoardo och hösten 1955 föddes parets dotter Margherita.

Marella var vid den här tiden en känd italiensk modell, fotograf och designer. Hon föddes i Florens i en anrik familj i den napolitanska aristokratin. Sin ungdom hade hon tillbringat i flera europeiska städer då hennes far var diplomat. Hon var vän med systrarna Susanna och Maria Sole Agnelli, som presenterat henne för brodern Gianni.

Gianni Agnelli hade många otrohetsaffärer

Äktenskapet lär till en början ha varit stormigt på grund av makens många otrohetsaffärer, men Gianni återvände alltid till Marella och barnen i Turin.

Både Anita och Gianni hade nått ikon-status vid det här laget. Få, om ingen, trodde att deras kärlek skulle bli särskilt långvarig.

Gianni Agnelli hade en så kallad ungkarls­lägenhet på Via Veneto i Rom under åren som småbarnsfar.

Anita tillbringade nu alltmer tid i Italien och det var allmänt känt att det var på Grand Hotel hon och Agnelli brukade träffas.

Anita var en firad kvinna. Här med sångaren Frank Sinatra i Los Angeles 1955. Foto: Getty Images

Sucé med ”La dolce vita”

Anitona, som italienarna kallar henne, fick en otrolig succé efter att ha spelat Sylvia i Federico Fellinis film ”La dolce vita” mot Marcello Mastroianni 1960. Scenen där hon vadar i en av Roms fontäner, Fontana di Trevi, räknas som en av filmhistoriens mest kända och ledde till en enorm framgång för vår svenska storstjärna och diva.

Gianni var ägare och högsta chef på Fiat men det var en Mercedes 300 Cabriolet som Anita köpte sig och körde runt med i Rom – utan körkort.

Att hon var oerhört upphöjd och känd förstår man när självaste Enzo Ferrari tog fram en helt egen bil bara för henne.

1963 gifte hon sig med den amerikanske skådespelaren Rik Van Nutter. Ett äktenskap som varade i tio år, men slutade med att han sålde allt som Anita ägde av värde medan hon själv var borta på en filminspelning. Hennes bilar och båtar var sålda när hon kom hem och även hennes bankkonto var länsat innan han försvann.

Romansen varade i tjugo år

Trots att Anita var gift två gånger så var Gianni Agnelli hennes livs stora ­kärlek. En romans som varade i hela ­tjugo år, samtidigt som de båda fortsatte med sina egna liv. Mellan dem fanns något som sträckte sig långt utöver fysisk attraktion.

Senare i livet drabbades Gianni av privata sorger, de hade slutat att ses men ändå aldrig riktigt lämnat varandra.

Det var först efter att Gianni Agnelli gick bort den 24 januari 2003 som Anita valde att bekräfta deras långvariga relation för omvärlden.