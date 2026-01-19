Vi svenskar har våra nationalsymboler. Ordet ”lagom”, fika på eftermiddagen, pappaledighet och så naturligtvis den svenska naturen med karga stenhällar och blommande dikesrenar. Alla tecknar de en välvillig, ombonad bild av vad Sverige har att bjuda.
Det är då som den stora mordvågen rullar in.
Hundratals deckare varje år
Det som kallats det svenska deckarundret har vid det här laget flera decennier på nacken och visar inga tecken på avmattning. Varje år skrivs hundratals nya deckare, samtliga fyllda till bristningsgränsen med hiskeliga mordfall.
Den där dikesrenen är numera inte komplett utan en barnflicka – eller en nyfiken reporter, eller traktens original – som tagits av daga på något udda och spektakulärt sätt. Det gäller ju för de arma deckarförfattarna att skilja ur sig från mängden.
Under förhistorisk tid, alltså innan paret Maj Sjöwall och Per Wahlöö började skriva sina Martin Beck-romaner, drog den svenska deckarlitteraturen åt myshållet. Ofta tilldrog de sig i påhittade orter med namn som Skoga (där verkade Maria Langs kriminalkommissarie Christer Wijk).
Men Sjöwall/Wahlöö-böckernas kärva Stockholm var inte bara en färgstark bakgrund, som i Stieg Trenters klassiska deckare. Nu skildrades huvudstadens kriminella miljöer socialrealistiskt, befolkade av missbrukare och prostituerade.
Samt förstås brottsoffer. Ett mord eller två per bok var inte orealistiskt att tänka sig med tanke på att spelplatsen var en storstad. Helt rimligt. Men nu! Alla dessa evighetsserier där poliser, journalister, psykologer och någon gång präster formligen vadar i lik, bok efter bok.
Jag la först märke till detta i Henning Mankells Wallander-böcker. Hur många brinnande gästarbetare och mummifierade akademiker kan påträffas i rapsfälten runt Ystad innan trovärdigheten brister?
Landet runt
Men frågan är irrelevant. Deckarna är vår nya hembygdslitteratur, ett sätt att resa landet runt i läsfåtöljen och samtidigt lösa en kriminalgåta.
Vi har gjort en lista från norr till söder med titlarna från denna boksäsong. Att hitta en oprövad miljö är inte lätt för hugade skribenter i dessa dagar. Vissa pittoreska mindre orter, som Åre, rycker flera deckarförfattare i. Är Närke ledigt?
Jag undrar även hur böckernas mördare egentligen hinner med sitt blodiga värv.
Så många lik, så lite tid!
Deckarsverige runt – från norr till söder
”Skördebarn” av Hans Rosenfeldt
Yrkesmördare gör comeback i Haparanda
Ett dött spädbarn hittas på kolerakyrkogården vid byn Salmis. Ett fall för Hannah Wester från Rosenfeldt förra bok ”Vargasommar”. Även yrkesmördaren Katja från samma bok gör comeback.
”Utan spår” av Anders Sundkvist
Hemvändare steppar upp i Luleå
Kriminalpolisen Demian Vide flyttar hem till Norrbotten från Stockholm. Ett parti narkotika flyter iland i Luleå skärgård, samtidigt som den unga utredaren Julia tar upp ett gammalt fall med en försvunnen journalist.
”Skuggälven” av Sara Hagström
Mord & hemligheter i Junsele
En hängd ung man hittas i skogen och hans bästa vän är försvunnen. I den lilla orten Junsele frodas hemlighetsmakeriet och kriminalinspektör Malin Iversen anländer från Umeå för att hjälpa utredaren Martin Axelsson.
”Gränsöverskridaren” av Viceca Sten
Iskalla mord i Åre
Det finns gängkriminalitet även i norr! I denna sjätte del av ”Åremorden” tar sig poliserna Hanna Ahlander och Daniel Lindskog ett fall med bokstavligt talat insnöade knarksmugglare: de påträffas döda i en översnöad bil. Även en knarkkurir i Järpen förekommer.
”Sot” av Sara Strömberg
Knepigt fall i Åre
Den flerfaldigt prisbelönta Strömberg fortsätter skriva om journalisten Vera Bergström. Vera publicerar ett scoop i Jämtlandsposten: en känd modedesigner har störtat från fjärde våningen. Finns det kopplingas till fiskaren som sprängs när är ute med sin båt?
”Nätter utan gryning” av Ninni Schulman
Mystik vid Siljan i Dalarna
Tredje delen i Schulmans Siljanserie (kommunen har tryckt upp promenadkartor till hennes värmländska Hagforsserie). Det är 1980-tal och före detta polisen Ingrid Wolts spanarbyrå tar sig an ett knivigt fall med en brevbärare som gått upp i rök.
”Klanen” av Pascal Engman
Knark, klass och mord i Sollentuna
Antonia och Josef hör hemma i olika delar av stockholmsförorten Sollentuna. Antonia välbärgad och Josef nära kriminella miljöer. Narkotikahandel, dödsskjutningar och klassklyftor.
”Till ondskans försvar” av Anna Jansson
Bastumord i Karlskoga
I en igenspikad bastu i Karlsoga hittas en man och en kvinna instängda. De avlider och polisen Kristoffer Bark tar på sig fallet. Flickvännen, psykologen Mia Bergers besvärliga ex-sambo leder till polisuttryckning på Örebro flygplats.
”Lucia är död” av Katarina Wennstam
Smis Ida försvinner vid Kungsträdgården, Stockholm
De fyra väninnorna som löser brott i Stockholm (och konfererar på Krukmakargatan på Söder) i slutet av 1800-talet tar sig an fallet med Smis Ida, en 16-åring som lussar på flotta krogen Hamburger Börs vid Kungsträdgården – och sedan försvinner spårlöst.
”Underverken” av Arne Dahl
Likfynd på Söders höjder, Stockholm
På Skinnarviksberget står en morgon helt oförhappandes en Zevs-staty – som döljer ett lik. Det första av ett gäng brutala mord som återskapar antikens sju underverk, men i Stockholm. Dahls andra bok om Eva Nyman och hennes polisgäng Novagruppen.
”Över ån” av Harald och Barbara Kjellström
Strängnäs skakas om
Första delen i en serie kriminalromaner som tilldrar sig i Sörmland. Kriminalinspektör Göran Karlsson vill ta det lilla lugna i småstaden Strängnäs men icke. En misstänkt förgiftning verkar ha en koppling till en släktfejd och konflikten stegras.
”Specialisten” av Hélène Gullberg
Mystik på Muskö
En kommendörkapten hittas död i gammal dykardräkt på Musköbasen. Helt klart ett mord anpassat efter omgivningarna! Antikexperten Majja Skog och kriminalinspektör Karin Klinga reder ut gåtan, och Majja hinner dessutom med en kärlekshistoria.
”Mord i Mareld” av Anna Ihrén
Smögen är ingen lugn ö…
Fjärde boken i serien om skärgårdspolisen Bill Strand, som denna gång tillkallas när en stilig vagabond mördas under en ljusfestival på Smögen. Även Bills dotter Freja och hennes kompis Frans dras in i fallet.
”Ödesgudinnan” av Mats Ahlstedt
Kändismord i Göteborg
Ella Werner vid Göteborgspolisen och hennes team kallas in när Sara Kvist, känd keramiker, hittas mördad. Den alltmer farofyllda utredningen kompliceras av att Ella är gravid.
”Det finmaskiga nätet” av Håkan Nesser
Finns svaret på boendet i Visby?
Nessers sista(?) roman om deckarduon Gunnar Barbarotti och Eva Backman. Denna gång försöker de lösa ett trettio år gammalt fall med en försvunnen kvinna. Finns lösningen på ett äldreboende i Visby? Plus utflykter till den gotländska landsbygden.
”Silverkaninen” av Maria Grund
Spåren leder till Gotland & Småland
Den tredje boken om polisen Sanna Berling. Veckan innan hon ska föda barn hittas en död, vanställd kvinna i en typisk gammal gotländsk kalkstensgård, och liket är täckt av strån från kaninpäls. Men vad är sambandet med en mystisk främling som anländer mitt i natten till ett värdshus i Småland?
”En liten droppe blod” av Christoffer Carlsson
Självmord eller mord i Halland
Den hyllade Hallandssviten ångar vidare. Denna gång beger sig polisen Vidar Jörgensson till den till synes idylliska byn Sönnerskog vid sjön Unnen. En författare har begått självmord där… Eller?
”Baby X” av Lena Sundström, Jens Mikkelsen
Leta i kanalen i Malmö
Mitt under brinnande Eurovision hittas skvallerjournalisten Danne flytande i en Malmökanal. Reportrarna Anne och Sven, från Sundström/Mikkelsens rosade debut ”Fristaden”, börjar undersöka fallet och stöter snart på både utpressning och människohandel.