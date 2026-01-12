Succé igen! Här kommer bildextra från Icakurirens Kulturkryssning 2025

Vilken härlig stämning, med närmare tusentalet Icakuriren­läsare ombord! Mixen av olika programpunkter – allt från spännande författarsamtal till sjungande skådespelare och en mycket klurig quizmakare – uppskattades storligen. Själv njöt jag av att få träffa så många läsare, tack för att ni hängde med! Ses vi i höst?