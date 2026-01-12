Succé igen! Här kommer bildextra från Icakurirens Kulturkryssning 2025
Vilken härlig stämning, med närmare tusentalet Icakurirenläsare ombord! Mixen av olika programpunkter – allt från spännande författarsamtal till sjungande skådespelare och en mycket klurig quizmakare – uppskattades storligen. Själv njöt jag av att få träffa så många läsare, tack för att ni hängde med! Ses vi i höst?
- Lotte Ivarson Sandén
- Publicerad: 2026-01-12
- Kultur
Mest läst på Icakuriren
asd
7
Katrine Kielos fick hjälp från oväntat håll i krisen: ”Ibland behöver man en bank-vd som skäller ut en”
Få vårt populära nyhetsbrev
Anmäl dig!
Icakurirens senaste recept
Relationer
Anna Herdenstam blev sambo med sin mamma: ”Största utmaningen är att komma överens om vad vi ska äta”
Icakurirens tävlingar
Bli prenumerant
Icakuriren är din självklara vän i vardagen. Veckans måltider, stöket i hallen, och människors livserfarenheter ligger oss varmt om hjärtat.
Som prenumerant på Icakuriren läser du tidningen gratis i appen FLIPP. Du kan börja läsa tidningen i FLIPP direkt efter ditt köp.
Börja prenumerera på Icakuriren idag.