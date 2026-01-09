Ett nytt år fyllt av förhoppningar, men också kanske lite oro. Vad kommer vi att äta, hur ska vi klä oss, vad ska vi läsa? Men också stora funderingar kring samhälle och miljö. Icakuriren har låtit sex experter spana inför det nya året.

Mattrender 2026: ”Mer smakrika rotfrukter – och alger”

Carl-Jan Granqvist, välkänd gästgivare och professor i måltidskonst.

Foto: Susanne Kronholm

Vad ser du för mattrender inför 2026?

– Jag tror att vi längtar tillbaka till den klassiska måltiden med förrätt, varmrätt och dessert. Det är slut på de här ”tapasmåltiderna” med massa olika smårätter. Därför kommer husmanskosten att fortsätta att vara populär, även på krogarna. Att äta säsongsbaserat blir också fortsatt allt viktigare.

Någon speciell råvara som vi får se extra mycket av?

– Rotfrukter! De är väldigt smakrika, är perfekta att äta i säsong och passar också utmärkt för vegetarianer – vi köttätare kan bara lägga till det vi vill ha. Dessutom är det bra för plånboken, rotfrukter är billiga. Själv kan jag längta efter ett riktigt bra rotmos med fläsklägg.

Foto: Getty Images

Vad får vi se mindre av?

– Kanske processad mat. Det är ju inte bra för hälsan, men vi upptäcker också allt mer värdet av genuint lagad mat där vi känner till ursprunget. Det ser vi inte minst i uppsvinget kring mathantverket.

Vad är det för mathantverk?

– Det händer ju väldigt mycket i mindre städer ute i landet. Det skapas tunnbrödsbagerier, osttillverkning och ta till exempel det stora intresset för klassiska Upplandkubben som du gräddar i ett vattenbad… Eller alla mikrobryggerier.

Kommer det någon ny råvara?

– Det är mycket på gång kring växter från havet. Det tycker jag är roligt. Alger är väldigt gott.

Vad kommer vi att dricka?

– Svenskt vin. Det är så spännande att vi lyckats få fram svenska viner som till och med vinner medaljer. Trots att det är ganska dyrt och trots att det är många regler kring gårdsförsäljningen så ökar intresset kring svenskt vin.

Kultur 2026: ”Författare fortsätter att ge igen i sina verk”

Anna Charlotta Gunnarson, journalist, författare, musiker och dramatiker, programledare för Melodikrysset.

Foto: Klara G

Vad hoppas du inför kulturåret 2026?

– Att fler kvinnor får maktpositioner, som producenter och regissörer i både film- och musikindustrin. Vi behöver fler berättelser och bättre mångfald. Det är fortfarande galet mansdominerat.

Vad ser du för trend?

– Det som jag kallar ”nostalgispannet” minskar hela tiden inom musiken, vilket gör att mycket som hörs på topplistorna känns daterat. Ta till exempel succéfilmen ”K: Pop- demonjägarna” som är en enorm succé. Musiken i den hörde vi i Eurovision 2020, lät det som.

Inom kulturen i övrigt? Kommer någon konstform att öka?

– Jag tror att den här ”outande konsten” fortsätter. ­Artister och författare ger igen i sina verk, som nu senaste Lily Allens skilsmässoskiva eller dagböcker i stil med Aase Bergs, Ulf Lundells och Marianne Lindberg De ­Geers. Rent privat hoppas jag ju att den här trenden kommer att gå tillbaka. Kanske ser vi ett trendbrott nu när ”Sommar i P1” ville fokusera mer på berättelser istället för att personerna skulle bearbeta sina trauman.

– Sedan har jag en förhoppning om att bokförlagen tar lite ansvar och låter folk vänta med att skriva sina självbiografier. Det är konstigt när folk ska summera sina liv vid 30…

Något som kommer att minska?

– Det blir också mer en önskan än verklighet, tror jag – att realityprogrammen där man ska ljuga och bedra varandra blir färre.

Kulturens stora utmaning inför 2026 – vilken är den?

– Att det är valår. Hur ska vi få in kulturen i valrörelsen? Det känns som att vi först måste enas om vad vi menar med ordet kultur. Idag läggs så många olika värderingar in i ordet.

Modetrender 2026: ”Sidensjalen blir årets accessoar”

Emilia de Poret, modeexpert, har bland annat podden “Säker stil”.

Foto: Lisa Höök

Pratar vi fortfarande om nya modetrender 2026, eller är det otrendigt!?

– Jo, de stora modehusen håller fortfarande i taktpinnen när det gäller modetrender, när vi pratar om färger, stilar och mönster till exempel. Däremot kommer det ju sällan några helt nya trender, utan de ändrar snarare lite skepnad.

– Men en stor trend är just att strunta i trender och klä sig mer individuellt och hålla fast vid en egen stil.

Så vad kommer vi att se på gatorna i vår?

– De stora silhuetterna med breda axlar och kavajer som är oversized kommer att finnas kvar. Men vad som varit mest omtalat inför våren är franska Celines visning som var väldigt inspirerad av det amerikanska preppymodet, med randiga rugbytröjor och klubbkavajer.

Va, det låter lite präktigt?

– Nej, inte alls, för detta är i en rockigare och roligare variant. Du bär det ihop med en skinnjacka till exempel, och istället för beiga chinos tar du knallblå byxor till.

Trendiga accessoarer. Foto: Getty Images

Finns det någon accessoar att lägga till om du inte vill köpa så mycket nytt?

– Sidensjalen! Och den kan du sedan knyta på tusen olika sätt. Bär den till din stickade tröja, använd den som skärp, fäst den på handväskan, ja till och med på pärlhalsbandet som för övrigt är helt rätt igen.

– Skärpet är en annan bra investering. Både för att markera midjan på din klänning, men också som ett sätt att uppdatera en äldre rock. Både skärp och sjalar går ofta att fynda som vintage.

Mode utpekas ju ibland som en miljö­bov. Hur ska man tänka när man handlar?

– Jag brukar citera modedrottningen Vivienne Westwood väldigt kloka ord ”buy less, choose well, make it last” (ung. köp mindre, välj noga och låt de hålla).

Miljö 2026: ”Mänskligheten befinner sig i en okänd terräng”

Jonathan Jeppsson, gräv- och samhällschef, samt klimat­kolumnist på Aftonbladet. Författare till ”Mot kollapsens hjärta” och ”Åtta steg mot avgrunden”.

Foto: Aftonbladet

Vad blir den stora klimatfrågan 2026?

– Hur vi ska processa att vi missar våra klimatmål. Både nationellt och internationellt befinner vi oss i en okänd terräng för mänskligheten och vi måste hitta vägar att hantera den verkligheten. Sedan finns det olika sätt att möta det, en del får kanske ökad klimatångest, medan andra vänder sig inåt i den lilla världen.

– Klimatkrisen är en smygande kris och vi vet ju samtidigt att anpassning är mänsklighetens bästa gren.

Finns det någon avgörande fråga för Sverige?

– Kanske inte så sexigt, men skogens upptag av koldioxid har minskat kraftigt. Tidigare har ju skogen bunkrat koldioxid och skyddat oss, men något tycks ha hänt med den förmågan. Det här är en fråga med långtgående konsekvenser, som många kanske inte inser vidden av.

Är det något som gör dig extra orolig?

– Det finns såklart mycket, som att havsisarna smälter och att Amazonas huggs ner. Men det som är riktigt läskigt är att vi enligt många experter närmar oss flera så kallade ”tipping points”, där förändringarna är oåterkalleliga. Jag kan bara hoppas att de som flaggar för det har fel.

Och något som gör dig hoppfull?

– Det har ibland varit klimatbevakningens misstag, att vi alltid försöker avsluta med något positivt för att männi­skorna inte ska tappa tron. Men okey, nu vet vi att om vi skulle kunna upphöra med våra utsläpp i morgon, så skulle också temperaturen börja falla nästan direkt. Tidigare trodde man att det fungerade mer som en ugn, att det tog tid innan det svalnade så att säga. Och även om Kina har orsakat enorma utsläpp genom åren, så är det väldigt positivt att landets utsläpp tycks vara på väg nedåt, fem år i förtid.

Politik och samhälle 2026: ”Det kan bli politisk kaos och nyval”

Ulf Bjereld är professor i stats­vetenskap vid Göteborgs universitet och har skrivit flera böcker om svensk utrikespolitik.

Foto: Emelie Asplund

Vilken ser du som den stora avgörande frågan i världen 2026?

– Vad händer med USA? Under Donald Trumps första år som president har demokratin i USA urholkats. USA har klippt av de starka banden till Europa och närmat sig Rysslands positioner i dess krig mot Ukraina. Kommer USA att fortsätta på denna inslagna väg, eller kommer Trumps kritiker i USA att våga utmana honom på ett sätt som begränsar hans handlingsfrihet? Finns det någon väg för USA tillbaka till tiden före Trump, eller är nu allt oåterkalleligt förändrat?

Och i Sverige?

– Höstens riksdagsval blir oerhört viktigt. Kommer Tidöpartierna – trots de just nu svaga opinonssiffrorna – lyckas bli omvalda? Och kommer de i så fall att lyckas bilda regering? Oavsett vilket block som blir störst kan det bli svårt att bilda regering. Det går inte att utesluta politiskt kaos följt av ett nyval.

Ska vi vara optimistiska om världens tillstånd?

– Det är en mänsklig skyldighet att vara optimist. Utan hopp finns ingen möjlighet till förändring. Men det är svårt att vara optimist i dag.

Eller pessimistiska?

–Många saker i världen går åt fel håll. Klimatförändringarna, Rysslands krig mot Ukraina, läget i Gaza och Palestina, inbördeskriget i Sudan. Antalet demokratier i världen minskar för första gången sedan kalla krigets slut. Den enkla vägen är vara pessimist.

Men finns det något som ser hoppfullt ut?

– På flera håll i världen växer motståndet mot utvecklingen, särskilt i den yngre generationen – Generation Z. Donald Trumps opinionssiffror i USA ligger på en mycket låg nivå. Vapenvilan i Gaza skapar möjlighet till förhandlingar och på sikt etablerandet av en palestinsk stat. Det finns förutsättningar att skapa en bättre värld – och låt oss aldrig gå på myten att det var bättre förr.

Hälsa & träning 2026: ”Vi börjar att mäta glukosnivåer”

Lovisa “Lofsan” Sandström, träningsexpert.

Foto: Anders Wiklund

Finns det någon tydlig träningstrend inför 2026?

– Absolut! Hyrox fullkomligt exploderade 2025 och kommer att fortsätta växa 2026! I Hyrox kombinerar du löpning med funktionella styrkeövningar och alltfler gym kommer erbjuda Hyroxinspirerade träningspass.

Varför har det blivit så stort?

– Hyrox är mer varierat än löpning men är ändå konditionsinriktat. Du tävlar genom att springa 8 x 1 km och efter varje löpintervall gör man olika stationsövningar som roddmaskin eller utfallsgång. Du tränar både styrka, kondition och rörlighet.

Hyroxinspirerade träningspass. Foto: Alamy Stock Photo

Och för oss – kanske lite äldre – som vill träna lugnare?

– ”Träna med Sofia” är här för att stanna! Kanske får vi se ytterligare en (kanske manlig?) träningsprofil som lyckas skapa liknande träning och nå ut till en så stor och viktig grupp!

Longevity-rörelsen (att leva länge) – hur påverkar den vår träning?

– Det blir ett ännu större fokus på hur fysiologin på cellnivå påverkas av hur vi äter, rör på oss, sover och stressar. Många som fokuserat på att mäta rörelse, sömn och puls kommer säkerligen att börja mäta glukosnivåer. Intresset för blodsockernivåer, hur de påverkar hälsan, humöret, sötsug och vikt kommer att öka 2026.

Påverkar den vår kost också?

– Ja, bland annat hur kosttillskotten marknadsförs. Ökad koncentration, mer energi, bättre träningsresultat och förbättrat immunsystem paketeras i en dagsdos, det kommer att tilltala en högpresterande grupp. Koffeinintaget styrs upp för optimerad sömn, kreatin blir populärt även för dem som inte styrketränar och grönsaker rekommenderas ytterligare, för sina fina antioxidanter.

Ditt eget hälsolöfte inför 2026?

– Jag ska bli ännu bättre på att inte hålla på med mobilen på kvällen, äta mer fisk och alltid promenera en sväng i dagsljus, varje dag!