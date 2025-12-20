Den mörka, skummande läsken har blivit lika självklar på julbordet som skinkan och köttbullarna. Men visste du att den skapades som ett alkoholfritt alternativ till öl för över hundra år sedan?

Allt startade i början av 1900-talet, då Robert Roberts – en övertygad nykterist och affärsman i Örebro – ville skapa ett festligt alkoholfritt alternativ till öl och porter. Tillsammans med sin son Harry grundade han företaget AB Roberts år 1910 med syftet att tillverka smakfulla aromer och essenser att sälja till bryggerier.

För att ligga steget före på den blomstrande svenska läskmarknaden skickade Robert ned sonen till Tyskland för att studera bryggerikonst med inriktning på läsktillverkning. Med utgångspunkt i ett av recepten Harry tagit med sig hem efter studietiden, utvecklade familjeföretaget Roberts en essens som kom att skapa svensk dryckeshistoria.

I början av 1910-talet lanserade man den nya produkten under namnet jul-öl, men bytte snart till namnet julmust. Det tog några år för läskedrycken att slå igenom, men från 1920-talet och framåt har mustens popularitet bara ökat.

Trettio ingredienser i julmust

Än i dag är det Roberts i Örebro som tillverkar det hemliga extraktet som är basen i all julmust vi köper i affären. Receptet är topphemligt och exakt vad essensen innehåller vet bara ett fåtal personer, men den sägs bestå av omkring trettio olika ingredienser – bland annat humle, malt och olika kryddor.

Extraktet köps sedan in av bryggerier runt om i landet som i sin tur blandar till sina egna versioner av drycken tillsammans med vatten, socker och kolsyra. Det gör att smaken varierar lite mellan olika märken. Varje år köper vi svenskar omkring 50 miljoner liter julmust, och under december månad får till och med Coca-Cola se sig besegrad i butikerna. Allra populärast är julmusten från Apotekarnes.

Julmustens dag 24 november

Den 24 november har utsetts till Julmustens dag av branschorganisationen Sveriges Bryggerier, och är ett initiativ för att lyfta fram dryckens unika betydelse i svensk kultur och tradition.

För många svenskar är musten ett måste på julbordet, och smaken så starkt förknippad med julen att den sällan dricks vid andra tillfällen, även fast påskmust, som i princip är samma dryck med annan etikett, dyker upp några månader senare.

Det har också kommit nya varianter genom åren. En del bryggerier experimenterar med lagrad julmust, där drycken får vila på ekfat för att få en fylligare smak. Andra satsar på sockerfria eller ekologiska varianter. Men för de flesta är det ändå den klassiska julmusten som gäller – den som smakar precis som den gjorde när man var barn.