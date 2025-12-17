I jakten på den perfekta julklappsboken har vi i år vänt oss till auktoriteterna på området. Vi frågade kultur­ministern, Dagens Nyheters kulturchef, professorer, journalister och författare: Vilken bok vill du ge bort i julklapp? Bonus: Vi på redaktionen bjuder på våra boktips!

Björn Wiman är kulturchef på Dagens Nyheter och själv aktuell med boken ”Den lyckligaste leken” som kommer på Norstedts våren 2026. Foto: Mikael Lundblad

”Londres 38” av Philippe Sands

Björn Wiman, 56 år, journalist, författare och kulturchef på Dagens Nyheter, Stockholm:

– När advokaten Philippe Sands ställs inför frågan att försvara Chiles tidigare diktator Augusto Pinochet säger hans fru: ”Gör gärna det – men då tar jag ut skilsmässa.” Det blir upptakten till denna kunskapsrika och virtuost skrivna detektivhistoria om jakten på det förflutnas demoner och mänsklighetens mörkaste sidor. Men också en hoppingivande berättelse om behovet av rättvisa i en värld styrd av tyranner, despoter och samvetslösa krigsförbrytare.

”Londres 38” av Philippe Sands, övers Manne Svensson, Albert Bonniers förlag

Yvonne Hirdman. Foto: Fredrik Hjerling

”Drömräkning” av Chimamanda Ngozi Adichie

Yvonne Hirdman, 82 år, författare, historiker och professor emeritus, Stockholm:

– Den här boken gör att jag sliter mig från tv-serierna, och längtar efter att gå och lägga mig. De som räknar sina drömmar – banala universella drömmar om den stora kärleken, om de självklara små barnen, om ”slutet gott” – är fyra kvinnor i den lätt beska medelåldern: den rika och vackra Chimaka som reser jorden runt för att skriva pikanta reseskildringar, vännerna den fromma framgångsrika Zikora och den självsäkra Omelogor som tappar fotfästet. Och så Kadiatou, Chimakas hushållerska, kvinna utan val. Berättat av en stor författare som drömmer sig in i sina gestalter.

”Drömräkning” av Chimamanda Ngozi Adichie, övers Niclas Nilsson, Albert Bonniers ­förlag

Mats Strandberg är aktuell med tv-serien ”Färjan” och skräckfilmen ”Hemmet”, som går på bio. Foto: TT

”Sången om Akilles” av Madeline Miller

Mats Strandberg, 49 år, författare, Stockholm:

– Research har aldrig varit så roligt som när jag skrev min senaste roman ”Musan”. Äntligen fick jag anledning att verkligen djupdyka i grekisk mytologi, en av mina stora kunskapsluckor. Och bland det bästa jag läste var Madeleine Millers roman ”Sången om Akilles”, som lyfter fram kärlekstemat i en av de mest kända hjältesagorna från antiken. Det är brutalt, det är vackert, det är intimt och episkt på samma gång.

”Sången om Akilles” av Madeline Miller, övers Marianne Tufvesson, Wahlström & Widstrand

Lydia Sandgren, själv aktuell med romanen ”Artens överlevnad”. Foto: Peter Knutson

”Avled stilla” av Simone de Beauvoir

Lydia Sandgren, 38 år, författare och psykolog, Göteborg:

– Simone de Beauvoir var i femtioårsåldern när hennes mor gick bort. Förlusten drabbade henne hårdare än hon trott, och hon tog sig an erfarenheten på sitt vanliga vis – genom att skriva. Resultatet blev ”Avled stilla”, en klar och koncentrerad rapport från moderns dödsbädd där de Beauvoir riktar sin osentimentala blick mot sin åldrade, sjuka mor, som till varje pris vill leva vidare. En gripande och trösterik bok.

”Avled stilla” av Simone de Beauvoir, övers Lily Vallquist, Lind&Co

Kulturminister Parisa Liljestrand. Foto: TT

”Vitön” av Bea Uusma

Parisa Liljestrand, 42 år, ­kulturminister, Vallentuna:

– I den här fristående fortsättningen på ”Expeditionen” gräver Uusma ännu djupare i gåtan om Andréexpeditionen på 1890-talet. Hur och varför dog de tre männen på ön, trots deras varma kläder och nog med mat? I boken får man inte bara följa med på Uusmas spännande resa till ön, utan också på hennes resa genom tiden i jakt på sanningen om de tre männens öde. ”Vitön” är helt enkelt en riktig bladvändare som man bara inte kan lägga ifrån sig.

”Vitön” av Bea Uusma, Norstedts

Pascal Engman. Foto: Morgan Norman

”Patient 67” av Dennis Lehane

Pascal Engman, 39 år, journalist och författare, Stockholm:

– Jag har helt och hållet fastnat i Dennis Lehane-träsket igen. Så jag kommer nog att försöka få tag på ”Patient 67” och ge bort den till Linnea, min flickvän. Men egentligen kan man ge bort vilken bok som helst av Lehane, när som helst.

”Patient 67” av Dennis Lehane, övers Ulf Gyllenhak, Albert Bonniers förlag

Fotnot: Det var ett tag sedan boken utkom i Sverige. Den förekommer även med titeln ”Shutter island – patient 67”. Leta på antikvariat och bland ljudböcker.

Staffan Heimerson, aktuell med ”Oj, oj Europa! En murvel upptäcker en kontinent med för mycket av allt”. Nästa bok är påbörjad … Foto: Peter Knutson

”Jag önskar dig lagom lycklig” av Tove Alsterdal

Staffan Heimerson, 90 år, reporter, Montauroux i Provence, Frankrike:

– Tove Alsterdal, som vi förknippat med mörka, välskrivna deckare från Höga kusten och Ådalen, kom i höstas med något helt annat: en detaljerad, kylig studie i kärlek och otrohet, dubbelliv, lögner och svek. Jag började läsa den med tveksamhet, allergisk som jag är mot dystra, svenska, revanschistiska tjejromaner. Men här – sanningen på bordet, äkta människor med falska handlingar under sina riktiga namn. Bonus: dramerna utspelas i Malmö i slutet på femtiotalet och sextiotalet, då jag i början på tjugoårsåldern var raketreporter där och snodde runt benen på bokens huvudpersoner. Det här är motsatsen till en nyckelroman. Ett språkligt mästerverk. Ni kan klyschan: en bladvändare.

”Jag önskar dig lagom lycklig” av Tove Alsterdal, Lind&Co

Agneta Stark väljer en riktig klassiker. Foto: Peter Knutson

”Det blåser på månen” av Eric Linklater

Agneta Stark, 79 år, företagsekonom, jurist och författare, Stockholm:

– En klassiker som är mycket bättre i svensk översättning än originalet. Läs högt för grannen, under fikapausen, i bokklubben, för barn eller på ett kalas. Alla usla överpedagogiska lärare får sitt, alla ungar med fantasi, alla som mobbar eller har mobbats får möjligheter att berätta i samtalen som följer på högläsning. Är det ohygieniskt att inte byta åsikt? Hur vore ditt vardagsliv om du vore känguru? Och en evigt aktuell berättelse om krig och tyranni och om stort mod hos kloka barn.

”Det blåser på månen” av Eric Linklater, övers Hugo Hultenberg, Modernista

Jan Guillou hyllar Göran Rosenbergs nya bok. Foto: Peter Jönsson

”I lögnens tid” av Göran Rosenberg

Jan Guillou, 81 år, journalist och författare, Stockholm:

– I en tid när det offentliga samtalet vulgariserats till långt över gränsen för det löjliga av våra politiker blir varje försök att gå åt motsatt håll en ljuspunkt. Göran Rosenberg gör tidens stora problem tydliga och begripliga och får oss att tänka efter. Det är de intellektuellas viktigaste uppgift just nu.

”I lögnens tid” av Göran Rosenberg, Albert Bonniers förlag

”Våld. Om träd och slöjd och män” av Anahita Ghazinezam

Mats Jonsson, 52 år, serieskapare, Sandslån utanför Kramfors:

– På senare år har slöjd blivit både ifrågasatt och återupprättat, och nog är väl julpysslet en form av slöjd? Den här helt unika lilla boken börjar i Jörn, där nyanlända Anahita plötsligt sitter och flätar näver. I drastiska miniessäer berättar Anahita Ghazinezam om kopplingen mellan symaskiner och vapenindustri, hur samiskt fiske hänger ihop med odling av hampa i Västerbotten och byoriginalet som ruinerade sig på drömmen om att bli en stor konstnär i genren glödritad näver.

”Våld. Om träd och slöjd och män” av Anahita Ghazinezam, Ordfront

Redaktionens tips på böcker att ge bort

”Maken” av Gun-Britt Sundström

Lotte Ivarson Sandén, 61 år, chefredaktör Icakuriren, Malmö:

Till alla unga på väg ut i vuxenlivet ger jag bort en älskad favorit: ”Maken” av Gun-Britt Sundström. Jag tar fram den ur hyllan och börjar läsa, ja visst håller den än! Jag njuter av språket och skrattar högt av igenkänning redan på de första sidorna. Mitt första möte med ”Maken” var när jag själv gick på universitetet – och hade bokens manliga huvudperson ”Gustav” som filosofilärare. Se där en extra dimension åt detta mästerverk! Första utgåvan 1976, trycks ständigt i nya upplagor, finns just nu i pocket.

”Maken” av Gun-Britt Sundström

”Broderade vantar” av Lina Odel

Helene Lissman, 62 år, formgivare på Icakuriren, Malmö:

Färgsprakande ”Broderade vantar” ger jag mig själv i julklapp. Boken innehåller 18 mönster och broderier på vantar med historiska förlagor. Enkla beskrivningar och inspirerande bilder gör att jag vill skapa alla vantar i boken! Vips är julklappsproblemet löst till nästa år. Hela familjen får ett par specialbroderade vantar som lyser upp i vintermörket.

”Broderade vantar” av Lina Odell, Natur & kultur

”Linnés herbarium” av Lena Granefelt

Kajsa Lidbeck, 60 år, fackredaktör Icakuriren, Helsingborg:

Ett gäng vissna löv – är det verkligen något jag drömmer om att titta på i mellandagarna? Ja, det är det. Om de plockats för 300 år sedan och fotograferats och kurerats så vackert som i det här praktverket. Fotografen Lena Granefelt har fått exklusivt tillträde till Linnés herbarium som numera finns rigoröst inlåst i en källare i London och resultatet är förtrollande. Den (för mig överraskande) spännande historien om människorna som samlat in växterna och systematiken bakom katalogiseringen, berättas av Sverker Sörlin.

”Linnés herbarium” av Lena Granefelt, text Sverker Sörlin, Bokförlaget Arena

”Expeditionen: min kärlekshistoria” och ”Vitön” av Bea Uusma

Sara Wizén, ­34 år, webbredaktör på Icakuriren, Malmö:

Bea Uusma fick Augustpriset för årets bästa fackbok med ”Expedition: min kärlekshistoria” 2013. Hon brinner så mycket för Andrées misslyckade polarexpedition att jag fängslas från sida ett – det är fascinerande, obehagligt och sorgligt. I år kom uppföljaren ”Vitön”, och Bea Uusma belönades återigen med Augustpriset. Ett perfekt bokpaket att ge bort i jul!

”Expeditionen: min kärlekshistoria” och ”Vitön” av Bea Uusma,

Norstedts

”Smultronstället” av Jesper Högström

Hanna Richter, 62 år, reportagechef Icakuriren, Malmö:

”Jag ligger vaken ibland och tänker, det är nu det händer. Jag är si och så gammal nu, det är så gammal han var när det hände.”

Leif, en grabb från enkla förhållande, som med vänlighet, driftighet och munvighet tar sig upp till toppen, blir varuhuschef för Smultronstället i Hässleholm och glider fram … tills han inte gör det längre. Förlorar jobbet, skilsmässa, alkoholism och till sist slutar som inneboende hos sin gamla mamma. En klassresa tur- och retur. Pappans öde hänger över Jesper. Går det i arv, kommer det att hända även honom.

Jesper Högström har hyllats för sin böcker om Hjalmar Söderberg, Tora Dahl och Gunnar Ekelöf. Här skriver han om sin pappa och framförallt om sig själv och skräcken för att hamna på fel sida.

”Smultronstället” av Jesper Högström,

Weyler förlag

”Havet – Planetens sista vildmark” av David Attenborough & Colin Butfield

Pauline Josephson, 56 år, textredigerare Icakuriren, Stockholm:

Vad mer kan man önska under årets mörkaste tid än en resa till havet? Även utan storslagna bilder lyckas David Attenborough, med sin varma och kloka röst, måla levande scener av havens alla mysterier. Den 99-årige natur­ciceronen berättar här med ömhet och skärpa om en värld av skönhet, sårbarhet och kraft att läka – om vi bara värnar dess rikedom och ger den chansen.

”Havet – Planetens sista vildmark” av David Attenborough & Colin Butfield, övers Joachim Retzlaff,

Natur & Kultur

”En oändlig väntan” av Gaëlle Josse

Anna Wahlgren, 52 år, journalist, Stockholm:

Om en förälder som förlorar sitt barn till världen, och om sorg och saknad som övergår i förnekelse och dröm. Anne, som bor i Bretagne, väntar på att hennes 16-årige son, som gått till sjöss, ska komma hem. Det är en rörande berättelse om ett liv som stannar upp i väntan på någon som kanske aldrig kommer att återvända. Men det är också en vacker skildring av föräldrakärlek – en fransk version av ”Kejsaren av Portugallien”.

”En oändlig väntan” av Gaëlle Josse, övers Marianne Tufvesson,

Elisabeth Grate förlag