Böckerna av Alf Wight alias James Herriot har blivit översatta till 36 språk och är sålda i mer än 80 miljoner exemplar världen över. Så att SVT-serien ”I vår herres hage” blivit så älskad är väl ingen överraskning. Men visste du att seriens huvudperson, veterinär James Herriot, fanns på riktigt?

Du befinner dig på den engelska landsbygden, sent på 1930-talet. Över tv-skärmen sveper de mjuka, grönklädda kullarna i Yorkshire Dales. Får och kor betar fridfullt mellan gamla bondgårdar och stengärdsgårdar. En enslig bil far genom det öppna landskapet, längs floder och över stenbroar. Den är på väg till Darrowby, tv-seriens gemytliga lilla by, där mycket av handlingen utspelar sig.

Innanför dörrarna till ­Skeldale House råder hektisk aktivitet bland veterinärer, kunder, vänner och familj. En myllrande samling färgstarka karaktärer.

Mycket i serien kretsar kring James och hans Helen, spelade av Nicholas Ralph och Rachel Shenton. Foto: SVT

James Herriot får snart ett gott öga till bonddottern ­Helen, som han så småningom gifter sig med och som flyttar in i Skeldale House. Snart blir James delägare i veterinärpraktiken och får en ny assistent, den boklärda virrpannan Carmody från London.

Tillsammans måste veterinärerna tackla sjuka djur, ­svåra klienter och oväntade situationer, både på kontoret och ute på gårdarna. Det blir utbrott av nötboskapstuberkulos medan kriget lurar i kulisserna. När James måste göra tjänst i luftförsvaret måste han också resa från sin gravida fru Helen.

Samtidigt går livet sin gilla gång på veterinärkliniken, där hushållerskan Mrs Hall bjuder på både god mat och hjärtevärme.

Varje säsong av populära tv-serien ”I vår herres hage” avslutas med julfirande i Skeldale House. Runt matbordet löser man alla lösa trådar, och saker och ting ordnar sig till det bästa för var och en.

Den lynniga men älskvärda Siegfried och varma Mrs Hall som håller ihop livet på veterinärkliniken. Här med Mrs Pumphreys lilla pekingeser Tricki Foto: SVT

James Herriot hette egentligen Alf Wight

Men vem visste att ”den nye veterinären” James Herriot faktiskt har funnits på riktigt? Att han också blev en känd författare under den pseudonymen och egentligen hette Alf Wight? Många engelsmän har en nära relation till författarnamnet James Herriot och älskar hans böcker om livet som veterinär i Yorkshire. Många svenskar också, kan tilläggas. Den första utgåvan i bokform av ”I vår herres hage” kom på svenska 1979.

Det är på några av Herriots böcker tv-serien baseras. Men vem var han egentligen, den verklige James Herriot, eller som han ju hette, Alf Wight?

Alf Wight i april 1982 med sin hund på en av bådas favorit-promenader. Foto: Getty Images

Som liten pojke älskade han att gå promenader med sin hund, en irländsk setter, i den skotska naturen. Han älskade att se den leka med andra hundar och var fascinerad av deras beteende och lynne.

Sakta började han drömma om att jobba med hundar, och när han som 12-åring läste en artikel om veterinäryrket blev han nyfiken. När en veterinär höll en föreläsning på gymnasiet bestämde Alf sig – han ville bli veterinär.

Boken ”I vår herres hage” kom i svensk översättning första gången 1979.

Var veterinär i 50 år

Efter sex års studier vid Glasgow Veterinary College tog han sin examen i december 1939, bara några månader före krigsutbrottet. Han ville praktisera på landsbygden, och sommaren 1940 tog han ett jobberbjudande i Thirsk i Yorkshire.

Han skulle passa veterinärpraktiken åt ägaren Donald Sinclair medan han gjorde sin militärtjänst. Men den blev kortvarig, och när Sinclair kom tillbaka ville han att Alf Wight skulle stanna.

Alfs veterinär­väska visas upp på The World of James Herriot museum. Foto: The World of James Herriot museum

Och så blev det. I 50 år jobbade Alf Wight med Donald Sinclair och hans yngre bror Brian Sinclair.

Hösten 1941 gifte sig Alf Wight med Joan Danbury, och loftlägenheten i 23 Kirkgate blev deras första hem. Här fick de också sina två barn: Jim, som blev veterinär som sin pappa, och Rose som blev läkare.

När Alf var runt 50 uppmuntrade hans fru Joan ­honom att börja skriva. Han hade skrivit under uppväxten också, men nu började han läsa och lära av andra författare och skrev korta historier som han enligt honom själv bombarderade förlagen med.

James Herriots första böcker blev succé i USA

Att få något utgivet verkade svårt, men 1970 kom boken ”If only they could talk” (Om dom bara kunde tala), en samling historier från livet som ung veterinär i Yorkshire Dales. Två år senare kom uppföljaren ”It shouldn’t happen to a vet” (Alla mina fyrfota vänner).

Försäljningen i England gick trögt till en början, men när de två böckerna blev utgivna i en samlad utgåva med titeln ”All creatures great and small” i USA, kom succén.

Historierna var delvis självupplevda och delvis uppdiktade. Han skrev också flera barnböcker med berättelser om djur, särskilt hundar och katter.

Runt matsalsbordet löste man alla löst hängande trådar. Matsalen från tv-serien … Foto: SVT

… och den verkliga matsalen i Thirsk, på 1940-talet. Foto: Getty Images

Böckerna av Alf Wight alias James Herriot har blivit översatta till 36 språk och är sålda i mer än 80 miljoner exemplar världen över. Lite av en bragd för en anspråkslös veterinär.

Alf Wight var ganska oberörd av succén han hade som författare. I sonen Jim Wights biografi om fadern beskrivs han som ”privat, blygsam, jordnära och generös, helt opåverkad av berömmelsen”. Själv sa han en gång att han aldrig ville ge upp jobbet som veterinär, ”inte om han så fick en miljon pund”. Han var väldigt glad i djur och blev ofta sedd tillsammans med sina hundar.

Hans kärlek till hundar var något han delade med en annan berömdhet. När han blev bjuden på en privat lunch med drottning Elizabeth på Buckingham Palace, avslöjade hon för honom att hans böcker var de enda som fick henne att skratta högt.

Och just humorn är en viktig ingrediens i böckerna av Alf Wight, och hans barn har genom åren blivit kontaktade av många med psykisk ohälsa som känt sig uppmuntrade av att läsa dem. Själv drabbades Alf Wight av depression i vuxen ålder, men lyckades bli frisk igen – djuren och skrivandet blev hans terapi.

Skådespelarna från den gamla tv-serien, Robert Hardy och Christopher Timothy, känner många igen. Serien sändes på svensk tv 1978–1990. Foto: Getty Images

Den verkliga byn i ”I vår herres hage”

Seriens Darrowby heter Askrigg på riktigt och för varje ny säsong som ska filmas, måste husfasader, skyltar och butiksfönster ändras för att skapa en trovärdig miljö från 1930- och 1940-talet.

Många har säkert jämfört den nya tv-serien med originalet: BBC-serien från slutet av 1970-talet som också var väldigt populär. Alf Wights barn har uttryckt stor förtjusning över den senaste filmatiseringen och den träffsäkra porträtteringen av deras far och hans två kollegor, bröderna Donald och Brian Sinclair. Trion hade en varm och nära relation, vilket även bekräftas av senare kollegor. I intervjuer har de berättat hur de välkomnades in i vad som beskrivs som ”en enda stor familj” på veterinärkontoret.

Seriens Darrowby heter Askrigg på riktigt och den måste anpassas till 1940-talet varje gång en ny säsong spelas in. Foto: SVT

Tv-serien har också några härliga kvinnliga roller, även om flera av dessa är ändrade eller uppdiktade i förhållande till verkligheten. Alf Wights fru Joan, till exempel, bodde inte på bondgård, utan arbetade som sekreterare i Thirsk. Det fanns heller ingen Mrs Hall på veterinärkliniken. I tv-serien, däremot, har hushållerskan Mrs Hall fått en av huvudrollerna.

Vi får heller inte glömma den äldre societetsdamen Mrs Pumphrey med sin lille pekingeser Tricki Woo. Denna karaktär är faktiskt baserad på en av Alf Wights fasta kunder och hennes hund Bambi.

Ingen ko-skräck här! Skådespelarna fick träna upp sig på att vistas kring flera sorters djur. Foto: SVT

Naturligtvis är det många djur med i tv-serien, och skådespelarna har fått lära sig en hel del om veterinäryrket och hur man bäst umgås med alla de olika djuren.

I sitt testamente gav Alf Wight sin andel av veterinärpraktiken till sonen Jim, som drev den vidare i många år.

”I vår herres hage” julspecial på SVT

Efter Alf Wights död har hans böcker fortsatt att sälja bra. Allt fler besöker också det som var hemmet och veterinärkontoret i 23 Kirkgate i Thirsk, och som sedan 1999 har varit museet ”The World of James Herriot”.

Bland burkar och flaskor hos veterinärerna i studion. Foto: Wikimedia Commons

Ett besök här kan vara den perfekta starten på en resa i Yorkshire Dales, landskapet Alf Wight älskade och som inspirerade honom att skriva. De gröna dalarna lockar med vandringsstigar, vattenfall, blomsterängar, betande djur och små lantliga byar.

Och självklart kan man ­besöka inspelningsplatserna under resan. Medan vi drömmer om den engelska landsbygden, kan vi hoppas på en ny säsong med gänget i Darrowby nästa år. Men redan nu är de tillbaka med en julspecial – finns att se när du vill på SVT Play.