250 år efter sin död är Jane Austen ständigt aktuell. Snart kommer en ny tv-version av ”Stolthet och fördom”, en av otaliga omtolkningar. Kan Jack Lowden axla rollen – och den berömda skjortan – lika bra som Colin Firth? Vi har också hittat en Bollywoodversion, Elizabeth Bennet som mästerdetektiv – och zombie.

I år är det 250 år sedan Jane Austen föddes. Hon dog 41 år gammal och hann fullborda bara ett fåtal böcker. De har nästan alla blivit klassiska – som ”Emma”, ”Förnuft och känsla” och ”Övertalning”.

Men kom igen. ”Stolthet och fördom” är och förblir allas favorit, oemotståndlig och outslitlig.

Kommande tv-serien där Elizabeth gestaltas av Emma Corrin (första från vänster). Foto: Netflix

Ny Netflixserie av ”Stolthet och fördom”

Den finns alltid i tryck, och omtolkas ständigt för scenen, film och tv. På Netflix är en ny version med Emma Corrin, (lady Di i ”The Crown”) som Elizabeth Bennet, oscarvinnaren Olivia Colman hennes mamma, mrs Bennet och Jack Lowden (”Slow horses”) mr Darcy på gång. Göteborgs Stadsteater har premiär på sin ”Stolthet och fördom” den 5 december i hälarna på hyllade uppsättningar på Norrlandsoperan, Turteatern i Stockholm och Teater Halland.

Mr Darcy spelas av Jack Lowden i nya tv-versionen. Foto: Getty Images

Och då har jag inte ens kommit in på alla fortsättningar och omskrivningar, som ”Bridget Jones dagbok”. Austen och ”Stolthet och fördom” är numera lika självklara varumärken som Coca-Cola och HM.

Det är inte så lite ironiskt att när romanen publicerades första gången år 1813, så var det anonymt: Av författaren till ’Förnuft och känsla’. Boken fick en del uppskattande läsare, om än inte många.

Stolthet och fördom på Göteborgs stadsteater. Foto: Aorta

Det dröjde till slutet av 1800-talet innan boken nådde ut till den breda massan i billighetsutgåvor. I Sverige skedde det nog strängt taget först med BBC-serien 1995.

Men idag har världen hunnit ikapp ”Stolthet och fördom” och det med besked. För många är nästan varje romantisk komedi, från ”När Harry träffade Sally” till ”Notting Hill”, bara variationer. Men låt oss enas: inget går upp emot the real thing

Jane Austen föddes för 250 år sedan. Foto: Getty Images

Krokig väg till framgång

När Jane Austen påbörjade urversionen av ”Stolthet och fördom” 1796 var hon bara 20 år gammal, och då kallade hon romanen ”First impressions”, ”Första intryck”. En förläggare nobbade den, och först 1811, hela 15 år senare, skrev Austen om den. Kanske är känslan av perfektion när man läser – inte ett ord för mycket! – en följd av att berättelsen fick tid att mogna i skrivbordslådan?

”Det är en allmänt erkänd sanning att en ogift man som har en god förmögenhet måste vara i behov av en hustru.” Första meningen i romanen ”Stolthet och fördom” – en fulländad inledning! Foto: Stella Pictures

Den legendariska skjortan

Mr Darcy tar inget spontant dopp i romanen ”Stolhet och fördom”. Det var manusförfattaren Andrew Davies, inte Jane Austen, som tyckte att han skulle coola ner sig med ett dopp i avsnitt fyra av BBC-versionen. Firth förknippas fortfarande med rollen – och den våta skjortan. Som för övrigt gick på auktion förra året, och klubbades för en kvarts miljon kronor. Dubbla utropet!

Mr Darcy (Colin Firth) och Elizabeth Bennet (Jennifer Ehle) i tv-serien från 1995. Foto: Stella Pictures

3 hemliga ingredienser i ”Stolhet och fördom” 1. Hjälten och hjältinnan

Elizabeth Bennet är ingen rodnande viol utan en smart, kul och stursk övre medelklasstjej. Hennes mr Darcy är å andra sidan fjär, högdragen, både irriterad och irriterande. De avskyr varandra instinktivt. Kemi, och spänning, uppstår omedelbart. Ska de finna varann? 2. Satiren

Ja, detta är en kärlekshistoria, men också samhällssatir som biter än idag. Kärleksparet är omgivet av komiska, högfärdiga, ibland kloka, ofta enfaldiga men alltid djupt mänskliga vänner och släktingar. Lätta att känna igen än idag. 3. Pusselintrigen

Jane Austen jobbade som Agatha Christie med sina deckare och J.K. Rowling med Harry Potter. Hemligheter, diskreta ledtrådar och dramatiska avslöjanden lurar runt varje hörn. Javisst blir Lizzi och mr Darcy ihop – men hur?!

Tolkad på film och tv

Första tv-tolkningen av ”Stolthet och fördom” (nu förlorad) gjordes redan 1938. Nu finns versioner i allt från tecknade serier (Marvel i USA och manga i Japan), operor (den svenska spelades första gången 2011) till en gayversion (”Fire Island”, 2025). Men dessa fyra minns vi kanske bäst.

Foto: Getty Images

1. ”En man för Elisabeth”, 1941

Den svenska titeln på Hollywood-version från 1941 blev ”En man för Elisabeth” – Austens roman var ännu inte så känd i Sverige. Förnöjsam (med Laurence Olivier som mr Darcy) men kläderna i filmen är bisarrt nog från ett halvsekel senare än boken.

Mr Darcy (Colin Firth) har klivit ner från en av sina höga hästar. Foto: Stella Pictures

2. ”Stolhet och fördom” med Colin Firth och Jennifer Ehle, 1995

BBC-versionen från 1995, den legendariska. Jennifer Ehle och Colin Firth kommer alltid att vara Lizzie och Darcy, och Andrew Davies manus balanserar mästerligt humor och romantik.

Money, money, money Hur mycket är den stilige mr Darcy värd? Jane Austen vet, och berättar mer än gärna – 10 000 pund om året, en hisnande summa för tiden. Prästdottern Jane var idealist, Lizzie ska gifta sig av kärlek, men också realist: ingen lever på luft. Austen kritiserades av bland andra systrarna Brontë för att vara krass. Idag känns det snarast som att hon tar med livets realiteter i beräkningen.

Kemi och spänning mellan Kiera Knightley och Matthew Macfadyen i filmen från 2005. Foto: Stella Pictures

3. ”Stolhet och fördom” med Keira Knightley och Matthew Macfadyen, 2005

Filmen med Keira Knightley från 2005 har sina fans. Den är ovanligt sensuell för att vara Jane Austen, eller som New York Magazine uttryckte saken: ”Subtilt pilsk”.

4. ”Bride and prejudice”, Bollywood-version, 2004

”Kärlek och fördom” (2004) hade en roligare titel på engelska: ”Bride and prejudice”. En Bollywood-variant där indiska föräldrar vill para ihop sina barn. Färggrann och kul!

Andra sidor av historien i ”Stolthet och fördom” Lita på att det finns andra vinklar på kärlekshistorien i ”Stolthet och fördom”! Det är nästan en industri. ”Huset Longbourn” av Jo Baker. I denna roman skildras familjen Bennets tjänare parallellt med originalhistorien. De tvättar, lagar mat och skvallrar, visar det sig. ”The other Bennet sister” av Janice Hadlow. Minns ni Mary Bennet, den förlästa, surmulna, moraliserande systern? Bara missförstådd! Romanen om henne håller som bäst på att bli en BBC-serie i tio delar. Blodigt allvar i dramat ”Stolthet och fördom och zombies”. ”Stolthet och fördom och zombies” av Seth Grahame-Smith. Precis vad det låter som: Lizzie och mr Darcy bekämpar odöda. Blev en småskojig film. Uppföljarromanen ”Sense and sensibility and sea monsters” översattes inte till svenska. ”Bridget Jones dagbok”, med fortsättningar, av Helen Fielding – den mest kända moderniseringen av ”Stolthet och fördom”, som förhåller sig rätt fritt till originalet. Men Darcy finns med, och i filmerna spelas han ju till och med av Colin Firth!

Darcy i djurens värld

Mr Darcy lockar mushonor med darcin. Foto: Getty Images

Hur sexuellt attraktiv är mr Darcy egentligen? Ett sorts svar på frågan kommer från forskare på Columbia-universitetet. De identifierade ett feromon, eller protein, som avges av mushannar och när mushonor reagerar på det blir de upphetsade. När feromonet skulle namnges fick det heta darcin. Efter mr Darcy.

Foto: Getty Images

Julie Andrews läser ”Pride and predjudice” för BBC

En del av Jane Austens 250-årsjubileum: Julie Andrews läser upp ”Pride and prejudice” för BBC! Charmigt och medryckande. Finns att ladda ner där poddar finns.

Matthew Macfadyen och Kiera Knightley och i en dramatisk parningslek. Foto: Stella Pictures

Litterär darwinism ”Litterär darwinism”, en biologi/antropologi/litteraturvetenskaplig tvärvetenskap som tolkar skönlitterära klassiker ur darwinistisk synvinkel, lite som gamle Charles Darwin studerade djur. ”Stolthet och fördom” blir ett exempel på hur manlig och kvinnlig iver till fortplantning formar spelet mellan högstatus-hannar och fertila honor. Inte så romantiskt, men Jane Austen själv hade ju en nykter syn på kärlek.

Vad hände sen?

Vad händer efter det lyckliga slutet, alltså när Lizzie och Darcy får varandra i sista kapitlet? Många, många författare sitter inne med olika svar.