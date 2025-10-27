Fickor som inte går att öppna, postboxar som kräver styltor, läckande kaffepåsar och cykelsadlar som gör en blöt i ändan. Vardagen är full av mysterier och påhitt som i förstone bara tycks irriterande. Hur är det egentligen tänkt? Icakuriren vet.

En klok man lär ha sagt: det är inte tredje världskriget eller jätteorkaner som får människor att fullständigt bryta samman. Det är de små sakerna, som skosnöret som brister när man har bråttom.

Och nog finns det sanning i påståendet. Tillvaron är bemängd med obegripliga företeelser som kan få den lugnaste person att bli heltokig.

En av sommarens stora snackisar var EU-påhittet med plastkorkar som sitter fast på flaskan efter öppning. Tanken var god, om alla korkar på så vis gick med i panten skulle Europa spara enorma mängder plast i naturen. Men se, antalet slängda korkar ökade istället! Enligt en rapport från Håll Sverige Rent tredubblades antalet plastkorkar på västkustens stränder efter införandet av de nya, ”fastsatta”. Och klagomålen var många, från spilld mjölk på frukostborden till kill i näsan när man halsade läsk.

Icakuriren har hittat långt fler exempel på misslyckade uppfinningar som gör vardagen obegriplig – ibland till och med svåruthärdlig. Och vi har gjort vårt bästa för att svara på frågan: Voffö gör di på dette viset?

Paketboxar En i sig lysande innovation! I butiker, på gator och torg står rejäla skåp med låsta luckor där man enkelt kan hämta sitt paket utan kö. Dygnet runt. Slå in en enkel sms-kod från mobilen och sen blir det rena Bingolotton, luckor glimmar till på skärmen och stannar på just din, där din försändelse ivrigt väntar. Enda haken är att skåpen är sådär 2 meter höga, och den som får sin lucka högst upp behöver stege för att komma åt paketet. För barn, kortväxta och rullstolsburna är det omöjligt utan pall. Till och med undertecknad, 190 cm lång, har svårt att nå det som ligger långt in i en lucka längst upp. Instabee, ett av företagen som levererar paket via skåp förklarar via sin presstjänst: – I vår vilja att möta efterfrågan samt kunna betjäna så många kunder som möjligt på begränsat utrymme har vi gradvis ökat höjden på skåpen. Detta har lett till att vissa luckor kan vara svåra att nå. En kund som ändå får problem och inte lyckas lösa det på plats kan ringa in till vår kundtjänst så kan vi flytta på paketet, dock med viss tidsfördröjning.

Här var det stopp!

Fickor som inte är fickor Varför gör man fickor på kavajer och syr ihop dem så de inte går att använda? – Från början var det ett sätt för skräddare att få kavajen att hålla sig så fin som möjligt, säger Erik Smedberg, säljare på Ströms herrekipering i Stockholm med 40 års erfarenhet. – Nu blir det allt vanligare, i och med att öppna fickor blivit populära. De flesta kunder väljer att behålla fickorna sydda, de använder dem ändå inte. En bidragande orsak kan vara att nycklar inte används i samma utsträckning, de har ersatts av passerkort och koder.

För både mat och dryck?

Systembolagets lilla kasse Systembolaget har sedan ett par år bytt plastpåse mot papperskasse – men den är fortfarande lika liten. Plastpåsen passade inte i några sopkärl, och papperskassen är lika svår att återanvända. För krukväxter ja, men varför kan Systembolaget inte ha normala kassar? Tror man att folk köper mindre nu? – Nä, det är inget jag har hört, säger Teodor Almqvist på presstjänsten. Kassen är specialanpassad för vårt sortiment, extra stadig för flaskor och burkar! Och återanvända, jag har hört att den är perfekt för matlådor!

En vattendelare!

Regnsamlarsadeln Jo, de flesta cyklister har mött den: den moderna cykelsadeln med en liten grop i mitten som är full av vatten efter varje skur. Även om sadeln i övrigt är snustorr. Här handlar det om produktutveckling (?) på hög nivå: ”Hålets (gropens) syfte är tvåfaldigt: att avlasta trycket under dina sittben och låta luft komma ut under dig.”, skriver sadelförsäljaren Cushbike på sin hemsida. ”Sitsen gör att du känner dig bekvämare och hjälper till att förhindra domningar eller skav genom att avlasta trycket. Låt luften komma ut, så känner du dig bekvämare i varmt väder.” Mot regnpöl i sadeln gäller fortsatt; Trasa i fickan.

Hjälp när du råkar i klistret.

Evighetsprislappen Klistret som aldrig tycks släppa har en enkel förklaring: handlarna vill till varje pris undvika att kunder luras och byter prislappar. Men det finns råd för den som köpt fina skålen och vill ha den utan limrester: Värm den med hårtork så släpper lappen lättare. Lägg matolja eller tvätt-sprit på, och vänta några minuter tills klistret löst sig. Vit vinäger eller en blandning av tvålvatten och bakpulver.

Skånskt kaffedräll Kaffeförpackningar är i sig en vardagsplåga, tröstlösa att öppna utan spill. Men Zoegas paket går utanpå det mesta. När man äntligen fått isär plasten går paketet inte ner i kaffeburken. Zoegas säljs fyrkantigt, och mot alla arområd tvingas köparen hälla över fikat i en standardburk. – Vår nuvarande förpackning har funnits sedan 1990-talet och är en viktig del av vår varumärkesidentitet, säger Martin Amrén, marknadschef på Zoégas. – Det finns flera burkar att köpa som passar Zoégas. Vår egen burk säljs till exempel på nybryggt.nu och även Solstickan har en burk som passar våra paket.

Numera krävs ett rejält handtag för att få täcket på plats.

Obäddbara påslakan En klassiker med många år på nacken, men lika irriterande. Ikea med flera storsäljare har helt slutat med hål för händerna på påslakan. Orsaken är att dessa säljs globalt, och i många länder tror köparna att lakanen är trasiga om de har hålen. ”Det är ju som att göra skor utan någonstans man kan stoppa i fötterna eller kastruller utan botten” skriver en sur kund på internet.

Snårigt snöre.

Grillkvällsdödaren Hur många har inte förtvivlat slitit i snöret på en påse kol? Och undrat varför de inte häftat påsen? Svaret är att grillkol, och ibland potatis, är tungt och behöver en kraftigare förslutning. Och det går snabbt att sy ihop säcken. Men det finns ett sätt som är rätt. Rådet är att klippa av det kortaste snöret, skilja trådarna åt och dra åt varsitt håll.

Håller tjuvarna borta!

Plastboxen från helvetet Att köpa en mycket liten sak innebär oftast att man får den i en hårdplastförpackning som är fem gånger så stor som varan. Det här gillar handlarna, för det kan minska snatteri och svinn, plus att varorna blir väl exponerade och passar på standardställ i butikerna. Och själva öppnandet är ändå kundens problem. Kanske får man sälja en plåtsax till hjälp? Vanliga fingrar göre sig inte besvär…

Fler exempel

Kommen så här långt i texten ser du att sidorna snart är fulla. Ändå har här inte rymts pizzor som är större än tallriken, dasspapperet som inte går att nå på handikapptoaletten, step socks som kryper in och korvar sig i skorna, godispåsar som spricker vid öppning, tvättmaskiner som spelar musik, självförslutande och odiskbara flergångsplastpåsar, kryddburkar med jätteöppningar, inte heller prylar som varit idiotiska i evigheter, som de nagelknäckande nyckelringarna eller de osynliga synålarna på mattan – kan ingen färga dem röda?

Men vem har sagt att det ska vara lätt att vara människa….

