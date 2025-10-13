En tjej med pjäxor åker pulka på vischan och där kommer en pojke springande med sin jycke.* Officiellt fick de fem minoritetsspråken i Sverige erkänd status först år 2000, men vi har minglat och kramats med dem länge, och lånat ett och annat ord.

*Lånord: tjej från romani, pjäxor från finska, pulka från samiska, vischan från romani, pojke från finska och jycke från romani.

Det sägs att det var Karl den store som redan på 700-talet sa ”Att ha ett andra språk är att ha en andra själ”.

Det är fint det där, att ditt språk är din själ.

Själv tänker jag ofta på något jag läste för länge sedan, att ens eget språk är som ett gammalt trägolv, man vet precis vilka plankor som knarrar.

Visst är det också fint – i sitt eget språk känner man nyanserna. Vet att välja dem med omsorg, väga orden på guldvåg när det behövs. Min vän P berättade en gång om när han mötte sin amerikanska flickväns familj för första gången och höll på att göra bort sig totalt när han pratade på med sin ”film-amerikanska” där kraftuttrycken haglade.

Minoritetsspråken har en sårig historia

Nelson Mandela sa en gång ”Om du pratar med en människa på ett språk hon förstår, går det upp till hennes hjärna. Om du pratar med henne på hennes eget språk går det rakt in i hennes hjärta.”

Jag tänker på det när jag dyker ner i den vindlande, ibland fruktansvärt såriga historien om våra minoritetsspråk.

Kalle Anka kan numera också prata meänkieli och heter då Antti Anka (Antti efter Tornedalens första poet, Antti Mikkelinpoika Keksi som levde på 1600-talet.) Linnea Huhta och Maria Vanhapiha Bergström har översatt. Första numret kom i juni och sålde slut direkt både i Övertorneå och Kalix. Foto: Sanne Brännström

När myndigheterna i början av 1900-talet bestämde att alla samiska barn skulle gå i nomadskolor och undervisningen kom att ske på svenska. Tänk dig att vara sju år, flyttas till en ny plats och inte förstå ett ord av vad lärarinnan säger. Och där finns barnen som fick stryk om de talade meänkieli i stället för svenska långt in på 1950-talet. Och de lyckliga nyblivna föräldrarna som på 1970-talet fick rådet på barna­vårdscentralen att inte prata finska med sina nyfödda.

Hugaligen. Så många språksjälar som farit illa och så många språkskatter som slösats bort.

5 nationella minoritetsspråk

Vid millennieskiftet 2000 gavs fem språk status som nationella minoritetsspråk i Sverige.

Samiska.

Finska.

Meänkieli.

Romani chib.

Jiddisch.

Det var språk som talats under mycket lång tid i Sverige. Och som nu skyddas för att språken ska ha en chans att leva vidare i nya generationer. Barn ska kunna få språkundervisning i skolan och kunna hitta roliga bilderböcker med text på romska eller finska på biblioteket.

Så valdes språken Den svenska regeringen satte upp följande kriterier för vilka grupper som skulle anses vara nationella minoriteter och vars språk valdes till nationella minoritetsspråk 2000. Grupperna skulle ha: en uttalad samhörighet och en icke dominerande ställning i samhället

en religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet

en vilja och strävan att behålla sin identitet

historiska eller långvariga band med Sverige Källa: isof.se/nationellaminoritetsspråk

Det är något vackert över det, att låta många språk leva och ändå hitta vägar att förstå varandra.

Precis som i Kiruna där kommunstyrelsen nyligen klubbade igenom att en del av gatorna i ett nytt bostadsområde ska registreras på minoritetsspråk.

– Redan tidigare har det funnits gatuskyltar på minoritetsspråk på olika håll i landet, men det vi har gjort är att ta det ett steg längre och officiellt registrera gatunamn på samiska, finska och meänkieli, säger Åsa Larsson Blind, kommunpolitiker i Kiruna för Samelistan.

Gatunamn på olika språk i Kiruna

Så lätt var det inte, det visade sig till exempel att lantmäteriets system inte klarade av att registrera vissa samiska tecken!

Men Borgagáhtta får det bli på långa gatan som korsar Vårvintervägen. Borgagáhtta på samiska. På meänkieli blir det Tuiskukatu. På finska Pyrykatu. På svenska Yrvädersgatan.

SVT Nyheter rapporterade om de nya gatunamnen i Kiruna.

Men blir det inte ett yrväder av förvirring? Diskussionen innan beslutet har bland annat gällt ”Men tänk om man är stressad och ska ringa efter ambulans och inte kan uttala gatunamnet?” Därför har kommunstyrelsen helt praktiskt tagit bort gatunamn som ansågs extra svåra att uttala. Några gator får samiska namn, några namn på meänkieli, några på finska och några på svenska.

– Jag tycker inte man behöver göra det krångligare än det är, det finns många namn på kartan som inte har svenskt ursprung men som folk inte har någon svårighet med säger Åsa Larsson Blind.

Nej, Soppero, Jukkasjärvi och Jokkmokk brukar väl inte få någon att snubbla på uttalet.

– Jag tror att det ofta handlar om tankebarriärer. ”Man kan väl inte registrera gatunamn på samiska eller meänkieli eller finska i Sverige?”. Varför inte då?, svarar jag.

Hur många talar de nationella minoritetsspråken? Det finns ingen statistik över hur många som talar olika språk i Sverige så det finns ingen som säkert vet hur många som talar de nationella minoritetsspråken. Men rätt väl underbyggda gissningar säger att finska har 175 000–250 000 talare i Sverige. Meänkieli 40 000–75 000. Romani 80 000–120 000. Samiska runt 7 000. Jiddisch mellan 750–4 000. Men allt är uppskattningar.

Nu finns samiska tecken

Själv är Åsa uppvuxen i ett umesamiskt språkområde, har lärt sig nordsamiska som vuxen och bor i Kirunas kommuns östra delar där man pratar samiska när man träffas på byn.

– Vi ska visa att det är kulturer och språk som lever sida vid sida och då krävs det att vi visar det på allvar och inte bara pyntar med en skylt som inte betyder något.

Åsa Larsson Blind

Och teknologin finns. Numera finns också samiska bokstäver integrerade i nya Apple-produkter. Och ja, där finns de där tecknen som inte lantmäteriet har.

– Vi i Samerådet har arbetat i samarbete med Apple och det var lätt ordnat, säger Åsa.

Liten guide: Koll på minoritetsspråken

Finska Språkets ursprung:

Finska är ett finsk-ugriskt språk, det tillhör samma språkfamilj som samiskan men är närmare släkt med estniska och karelska. Historia i Sverige:

Finska har talats i Sverige så länge Sverige har funnits. Många finnar som flyttade till nuvarande Sverige under 1500–1600-talen förblev tvåspråkiga. Av de många finnar som kom till Sverige på 1960- och 70-talet överförde inte alla språket till nästa generation – finsktalande föräldrar kunde på BVC uppmanas att inte tala finska med barnen! Finskan som talas i Sverige är i stort sett lik finskan i Finland, men har tagit intryck av svenskan till exempel fiikata (att fika), myyssata (att mysa) och rondelli (rondell). Lilla finska parlören Kiitos (Tack)

Hyvää huomenta! (God morgon!)

Hei hei (Hejdå!) 3 lånord från finska Pjäxa

Pojke

Sauna

Romani chib Språkets ursprung:

Ett indoeuropeiskt språk som är nära släkt med indiska språk som hindi och urdu, dessutom med inslag av persiska, arameiska och grekiska. Språkets historia i Sverige:

I Sverige talas ungefär 10–20 olika varianter av romani chib. Kalderash som har sina rötter i Rumänien och Ungern har talats i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Två av de mest hotade dialekterna är svensk resande romani och den finskromska dialekten kale som också funnits länge i Sverige. Flera dialekter kom på 1960- och 1970-talen genom invandring från Östeuropa. Och efter kriget på Balkan på 1990-talet kom flyktingar som bland annat talade dialekten arli. Lilla romani-parlören Šukar dive! (Hej!)

Sar i tlo anav? (Vad heter du?)

But baxt tuke! (Grattis!) 3 lånord från romani Vischan Tjej Jycke

Samiska Språkets historia:

Samiska är inte ett språk, utan nio olika språk. Språken tros ha utvecklats från ett samisk­finskt urspråk som talades för 4 000 år sedan. En del av de samiska språken är lika varandra ungefär som svenska liknar norska. Medan andra ligger rätt långt ifrån varandra, det sägs att skillnaden mellan sydsamiska och nordsamiska är som skillnaden mellan svenska och färöiska. Samiskan tillhör de finsk-ugriska språken (samma som till exempel finska, estniska, liviska, ungerska). Lilla samiska parlören

(nordsamiska) Bures (Hej!)

Cummá (Puss)

Mana dearvan (Hej då!) 3 lånord från samiska Kosa (kopp)

Jokk (bäck)

Pulka

Jiddish Språkets historia:

Jiddisch är en blandning av tyska, hebreiska och arameiska men har också inslag av slaviska språk som polska och ukrainska. Jiddisch skrivs oftast med hebreiska tecken och läses från höger till vänster. Jiddisch betyder judisk. Likhet med svenska:

Eftersom både jiddisch och svenska är germanska språk finns det många ord som liknar varandra. Fönster – fentster. Stad – shtot. Hus – hoyz. Historia i Sverige:

Jiddisch har talats i Sverige åtminstone sedan senare delen av 1700-talet då de första judarna tilläts flytta in utan att byta religion. Under 1800-talet kom många judiska flyktingar till Sverige efter våldsamma förföljelser i Ryssland. De bosatte sig i storstäder och i städer som Lund, Sundsvall och Östersund. Många jiddischtalande lärde sig snabbt svenska och ville att barnen skulle tala svenska – kanske just för att undvika förföljelse. Från mitten av 1970-talet har flera föreningar arbetat aktivt för att främja jiddischkultur i Sverige. Lilla jiddish-parlören Shólem aléichem (Hej!)

A dank (Tack)

Vi heist ir? (Vad heter ni?) 2 lånord från jiddish Bergis eller barkis (vitt bröd med vallmofrö, barkhes på västjiddish)

Bagel (via amerikansk engelska) brödet med hål i mitten. Men annars har vi få lånord direkt från jiddisch, oftast har både svenskan och jiddisch lånat direkt från tyskan.

Meänkieli Språkets ursprung:

Meänkieli är nära släkt med finska och kvänsk, som talas i norra Norge. I Finland räknas meänkieli som en finsk dialekt. Själva ordet meänkieli betyder ”vårt språk”. Kallades förr ofta för tornedalsfinska. Historia i Sverige:

Meänkieli talades förr främst i kommunerna Gällivare, Haparanda, Pajala, Kiruna och Övertårneå. Men numera bor det meänkielitalare i hela Sverige. Man brukar säga att två generationer tappade sitt språk på grund av försvenskningspolitiken som bedrevs från slutet av 1800-talet. I många skolor förbjöd man eleverna att tala meänkieli, även på rasterna, och många barn straffades om de inte talade svenska. I dag finns det många som förstår språket men som inte talar det. Intresset för språket ökar bland unga. Lilla meänkieli-parlören Moron (God morgon)

Pusu (Puss)

Älä jauha (Tjata inte) Lånord från meänkieli Nej, faktiskt kan man inte hitta ett enda svenskt lånord som säkert kommer från meänkieli. Eftersom meänkieli är nära släkt med finska så har svenskan lånat direkt från finskan. Däremot har meänkieli många svenska lånord som låter som svenska plus ett i – potati (potatis), kranni (granne), biili (bil).

Det här säger lagen

De nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas.

Flera myndigheter i Sverige är skyldiga att informera alla nationella minoriteter om deras språkliga rättigheter.

Skolan är skyldig att ordna undervisning i de minoritetsspråken om en elev vill få undervisning och det finns en lämplig lärare.

Den som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun inom ett förvaltningsområde har rätt att kommunicera med myndigheterna på sitt språk i ärenden i vilka den enskilde är part. Kommunen ska också erbjuda förskola och äldreomsorg på de tre språken om det finns personal att tillgå.

Oavsett var du bor ska du alltid kunna skriva på finska, meänkieli eller samiska till riksdagens ombudsmän, justitiekanslern, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, skatteverket och diskrimineringsombudsmannen.

Fotnot: Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010