Dörrar som smäller, ministrar som smyger och ett oväntat lik i fönstret. Sussie Eriksson kliver upp på scen i höstens stora satsning på Oscarsteatern. Med ett stjärnspäckat team – Peter Dalle, Robert Gustafsson, Anders Jansson och Hanna Dorsin i rollerna – utlovas klassisk fars med 60-talsflärd och tajming på hög nivå.

Grattis förresten – du fick ju Karamelodiktstipendiet tidigare i år.

– Tack, det känns fantastiskt. Jag hade aldrig i mina vildaste tankar kunnat föreställa mig att jag skulle få priset. Som skådespelare sliter man i skymundan, ibland med känslan att ingen riktigt ser vad man gör. Det är en otrolig ära.

Det är trassligt på Oscarsteatern i höst!

– O ja! ”Trassel” är skriven av Ray Cooney, som ju är kungen av fars och komedi, och det man ibland kallar släng i dörren-pjäs. Det är smart och kul, men också en utmaning att få ihop trasslet på ett roligt – och logiskt – sätt.

Stolt Karamelo­dikt­stipendiat. Foto: TT

Sussie Eriksson Ålder: 62 år.

Bor: I Täby utanför Stockholm.

Familj: Hund och två utflugna söner.

Yrke: Skådespelare.

Bakgrund: Växte upp i en revyfamilj och har stått på scen sedan hon var barn. Har haft åtskilliga roller i musikaler, revyer och krogshower genom åren. Hon blev känd som Cilla i komediserien ”c/o Segemyhr” och Karin i succémusikalen ”Mamma Mia!”. Tog sig till finalen i ”Let’s Dance 2020”.

Aktuell: Spelar en av huvudrollerna i ”Trassel” på Oscarsteatern i Stockholm.

På scen med Peter Dalle i släng i dörren-fars

Du spelar förvirrad partisekreterare som får ihop det med justitieministern, som spelas av Peter Dalle.

– Ja, dessutom tampas vi med ett lik. Mitt i kärleksaffären upptäcker vi nämligen att det hänger ett lik i fönstret. För att lösa detta ringer vi justitieministerns välvillige assistent Ragnar, som spelas av Robert Gustafsson.

Varför är det egentligen så roligt med släng i dörren-fars?

– Det är ju en situation som ska lösas, och det blir ganska spännande. Som manusförfattare är det mycket att hålla i skallen, det är nästan en matematisk uppgift. Vet hon om att han står där? Om han kommer in där, kan han gå ut i den dörren? Men det är väldigt roligt att titta på.

Du är i gott sällskap på scenen, bland andra Robert Gustafsson och Hanna Dorsin ingår i ensemblen.

– Verkligen. Bara man ser affischen så förstår man att det här kommer att bli roligt. Det är så exceptionellt roliga, men också skickliga, skådespelare som alla har en sällsynt känsla för tajming.

Edward av Sillén regisserar ”Trassel”

Och Edward av Sillén regisserar och Camilla Thulin gör kostymen.

– Edward, som dessutom har översatt pjäsen, är en mästare på att skapa ett kreativt, men samtidigt tryggt och roligt, rum. Jag känner mig alltid sedd och bekräftad av honom. Och ­Camilla har gjort så vackra kläder. Miljön är 1960-tal och det är sällsynta vackra tyger och tidsenliga peruker. Just min peruk ska vi inte tala om – det får plats två rum och ett kök där inne. Den är enorm.