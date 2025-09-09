Vi har djupdykt i höstens utbud av föreställningar och vaskat fram guldkornen. Här är 20 utvalda tips – både stora evenemang och lite ­mindre oväntade höjdpunkter runt om i Kultursverige.

Teater

”Eriks och Elisabeths semester”. Foto: Christopher Backholm

”Eriks och Elisabeths semester” på Orionteatern

Erik och Elisabeth har sett fram emot att vila upp sig på Grangårdens pensionat – men inget blir som de tänkt sig. Här härskar pensionatets ägarinna, spelad av Marianne Mörck, som gör gästerna osäkra med alla sina provocerande frågor och svar. Här finns också det pensionerade diplomatparet och en ung flicka med stora drömmar. Mycket humor och livemusik i Lars Rudolfssons nyskrivna pjäs.

Orionteatern, Stockholm

Premiär 8 november

orionteatern.se

”Djupet”. Illustration: Lovisa Sköld

”Djupet” på Backa teater

Längst ner på havets botten spelar ett coverband samma gamla hits, om och om igen. Här tycks tiden stå stilla, här finns bara den oändliga, avlägsna havsrymden. Men ovan vattenytan rör sig krafter som bandet inte vet existerar. Krafter som skulle kunna vända upp och ner på allt. Och de kommer allt närmare havets botten…

En visuell havsshow om en outforskad havsvärld fylld av fula fiskar och bortglömda melodier.

Backa teater, Göteborg

Premiär 19 september

stadsteatern.goteborg.se

”The world is full of married men”. Foto: Emmalisa Pauly

”The world is full of married men” på Kulturhuset Stadsteatern

I en 60-talsmiljö i dockskåpsstorlek utspelar sig en historia om makt, begär och lögner. Allt är baserat på Jackie Collins debutroman med samma namn som fick mycket uppmärksamhet då den kom 1968. Den hyllade dockteater-föreställningen ”The world is full of married men”, ett samarbete mellan Malmö dockteater och Malmö stadsteater, gillades av både kritiker och publik vid urpremiären 2021. Föreställningen spelades också för fulla hus vid Scenkonstbiennalen i Västerås i juni 2022 och på Intiman i Malmö hösten 2023, och nu kommer den äntligen till Stockholm.

Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm

Premiär 29 oktober

kulturhusetstadsteatern.se

”Bolero”

”Bolero” på Intiman – sommarpratet blir pjäs

Ett kammarspel i två akter signerat författaren, poddaren och filmarbetaren Sigge Eklund, känd från ”Alex & Sigges podcast”. Det bådar gott att hyllade Stefan Larsson regisserar, och Lena Endre och Johan Ulveson spelar huvudrollerna. I pjäsen möter vi Eklunds skådespelande farföräldrar Bengt Eklund och Fylgia Zadig, som konfronteras i en äktenskaplig uppgörelse. Sigge Eklunds hyllade sommarprat från 2024 berörde samma ämne.

Intiman, Stockholm

Premiär 3 oktober

boleroteater.se

”Gatsby”. Foto: Knotan

”Gatsby” på Uppsala stadteater

Jay och Daisy möts mitt under ett krig. Han är en ung soldat, hon kommer från en rik och välkänd familj. Mellan dem uppstår en gnista som brinner långt efter att kriget skiljer dem åt. Daisy gifter sig med en annan och lever det liv som förväntas av henne. Jay går under jorden. Men en dag hör Daisy talas om en mystisk man, känd för sina storslagna fester. Ingen vet vem han är, men hon har sina misstankar… Här är regissören Maria Åbergs och Joel Horwoods poetiska och samtida tolkning av F. Scott Fitzgeralds klassiska berättelse om förbjuden kärlek och ouppnåeliga ideal.

Uppsala stadsteater, Uppsala

Premiär 27 september

uppsalastadsteater.se

”Mästaren och Margarita”. Foto: Mattias Berglunc

”Mästaren och Margarita” på Helsingborgs stadteater

Michail Bulgakovs roman har hyllats som en av 1900-talets största – vissa menar till och med att det är världens bästa bok. Det är på samma gång en kriminalgåta som en kärlekshistoria, och berättelsen sträcker sig från torsdag kväll till söndag morgon, men växlar mellan olika tidsepoker: Jerusalem omkring år 33, Moskva på 1930-talet och Helsingborg år 2025.

Helsingborgs stadsteater, Helsingborg

Spelas till och med 16 oktober

helsingborgsstadsteater.se

”Affären Jekyll & Hyde”. Foto: Johan Sundell

”Affären Jekyll & Hyde” på Malmö stadsteater

Malmö, 1977. Det är ekonomisk kris och hög arbetslöshet. Något lurar i Gamla stadens gränder, och vem placerar ut lemlästade kaniner? Den godhjärtade byggherren Jekyll har en vision om en modern och friktionsfri stad. Samtidigt sprider en våldsam person som kallar sig Hyde skräck på Malmös gator. En nervkittlande rysare om moral, makt och mänskligt mörker.

Malmö stadsteater, Malmö

Premiär 20 september

malmostadsteater.se

”Barndomshemmet”. Foto: Magnus Stenberg

”Barndomshemmet” – Monica Törnells sångskatter, turné med Norrbottensteatern

Tre döttrar står vid tröskeln till sitt barndomshem. Åren har gått och motvilligt samlas de igen efter mammans begravning. Minnena smyger sig på – inte minst sångerna som mamman en gång sjöng för sina döttrar. Om syskonkärlek som är svår och stark på samma gång. En nyskriven pjäs i en akt av Per Sandberg. Allt ackompanjerat av Monica Törnells visklassiker som framförs av ensemblen.

Premiär 4 oktober i Råneå

Norrbottensteatern, turné på bygdegårdar och mindre scener i Norrbotten

norrbottensteatern.se

”Potus” på Östgötateatern

En rapp och samtidsorienterad fars som utspelar sig i Vita husets korridorer, där krishantering har blivit en del av vardagen. USA:s president har trampat rejält i klaveret, och hans närmaste medarbetare kämpar för att rädda hans anseende. Vi följer sju kvinnor, alla på olika sätt sammanflätande med världens mäktigaste man. Frågan som alla ställer sig är: Har inte patriarkatets bäst före-datum redan passerats? Och pjäsens catchline lyder: ”Bakom varje man står sju kvinnor som försöker rädda den dumme jäveln”.

Östgötateatern, Linköping

Premiär 20 september

ostgotateatern.se

Opera

”Tosca”

”Tosca” på Folkoperan

Regissören Eirik Stubø, tidigare chef på ­Dramaten, gör sin andra uppsättning på Folkoperan. Den här gången med operalitteraturens mest mångfacetterade kvinnoport­rätt och den kanske allra vackraste musiken – Puccinis ”Tosca”. Det är en thrillerartad opera som utspelar sig i en tid av politisk oro och krig, och berättelsen kretsar runt operasångerskan Floria Tosca, hennes älskade – konstnären och frihetskämpen Mario Cavaradossi – och den grymme polischefen Scarpia.

Folkoperan, Stockholm

Premiär 17 september

folkoperan.se/pa-scen

Musikteater

”En julsaga”

Dickens som musikteater – ”En julsaga” på Nottbottensteatern

År 1843 bestämde sig Charles Dickens för att skriva om orättvisorna i samhället. Boken kom ut lagom till julen samma år, och fick titeln ”En julsaga”. Här är berättelsen om den rike, men snåle Ebenezer Scrooge som på julafton får besök av andar från förr, nutid och framtid. Andarna tar med Scrooge på andliga flygturer så att han får skåda konsekvenserna av allt han gjort, och inte gjort… En musik­teater om skuld, makt och samvete.

Norrbottensteatern, Luleå

Premiär 25 oktober

norrbottensteatern.se

”Romeo och Julia”. Foto: Elka Henrikson

”Romeo och Julia” – sing-along med Shakespeare på Folkteatern

Historiens mest kända kärlekspar gör nu entré på Folkteatern i Göteborg. I Frida Röhls komprimerade version av Shakespearedramat är det fokus på kärlek och sorg. Folkteaterns version av ”Romeo och Julia” är en slags sing-along-föreställning, och för den nyskrivna musiken står Joel Igor Hammad Magnusson.

Folkteatern, Göteborg

Premiär 4 oktober

folkteatern.se

”Kristina från Duvemåla”. Foto: Mattias Berglunc

”Kristina från Duvemåla” på Teater Västernorrland

Kristina från Duvemåla bygger på författaren Vilhelm Mobergs utvandrarepos. Hos en samling människor från Småland växer sig drömmen om Amerika allt starkare. Hungersnöd och religiös förföljelse gör det omöjligt att stanna. Det nya landet har mark till alla, och erbjuder den som vågar sig ut på en lång och farlig resa en framtid. Några modiga män och kvinnor ger sig av. Bland dem finns Kristina, Karl Oskar, Robert och Ulrika. Den folkkära musikalen av Abba-Björn och Benny hade urpremiär för tre decennier sedan, och har setts av 1,5 miljoner människor.

Teater Västernorrland, Sundsvall

Premiär 18 oktober

teatervasternorrland.se

”Miss Saigon”. Foto: Lennart Sjöberg, Muhammed Ali

”Miss Saigon” på Göteborgsoperan

”Miss Saigon” har setts av 38 miljoner människor världen över, och nu sätts den för första gången upp i Göteborg. Just den här uppsättningen hade premiär på Folkteateret i Oslo, och nominerades till teaterpriset Hedda i kategorin Bästa musikteaterföreställning. Det är en berättelse om kärlek och uppoffring i skuggan av Vietnamkriget, och i centrum står den unga vietnamesiska kvinnan Kim, som spelas av musikalstjärnan Feline Andersson, och hennes relation till den amerikanske soldaten Chris. Handlingen är en modern tolkning av Puccinis opera ”Madame Butterfly”.

Göteborgsoperan, Göteborg

Premiär 27 september

opera.se

”Moulin Rouge! The Musical”. Foto: Mats Bäcker

”Moulin Rouge! The Musical” på Rondo

I höst intar musikalsuccén ”Moulin Rouge! The Musical” Rondo i Göteborg. Musikalen härstammar från den Oscarsbelönade filmen med samma namn. Räkna med att Rondo kommer att förvandlas till en mäktig teaterscen där publiken får möjlighet att återuppleva la belle époque i det sena 1800-talets Paris. Morgan Alling spelar huvudrollen Harold Zidler, som spelade samma roll i uppsättningen på Chinateatern i Stockholm 2023 och 2024.

Rondo, Göteborg

Premiär 25 september

liseberg.se

Ståupp

Petrina Solange – liggande ståuppare. Foto: TT

Skrattfest med ståuppeliten

Sex svenska ståuppkomiker slår sina påsar ihop och åker ut på gemensam turné i höst med showen ”One night standup”. I showen avlöser Ina Lundström, Marcus Berggren, Niklas Andersson, Magnus Betnér, Nisse Hallberg och Petrina Solange varandra på scenen. Den sistnämnda utsågs tidigare i år till Årets kvinnliga komiker. Hon följer med för andra gången och har en hälsning till publiken: ”Kom och sitt ner bara. Resten sköter vi”.

”One night stand up”

Premiär i Lund 5 november, sedan turné runt Sverige

onenightstandup.se

Show

Salo & Jöback

”A show extravaganza” med Salo + Jöback på Sverigeturné

Vad händer när två av Sveriges mest kända artister ställer sig på scenen – tillsammans? Ola Salo och Peter Jöback behöver inte någon närmare presentation, båda har enastående karriärer bakom sig. Nu möts de båda artisterna i en show där rivalitet sätts mot brödraskap, och likheter mot olikheter. De erfarna artisterna utlovar en enastående show, det kommer helt enkelt bli – extravaganza.

Premiär i Nyköping 9 oktober, därefter Sverigeturné

showtic.se

Frank Martini

”Frank Martini – Party of the Century” – 1920-talsflärd med extra allt

Swing, jazz, cirkusartister och en svärdslukerska. Fredrik ”Frank Martini” Wallin går all in när han bjuder på 1920-talsshow. Tillsammans med orkestern The Roaring Twenties, glamorösa showgirls, dansare, cirkusartister och dragshowartister bjuder han på Gatsbyfest.

Premiär 18 oktober i Stockholm, sedan

Göteborg 1 november och

Malmö 7 november

frankmartini.eu

Brynolf & Ljung. Foto: TT

”Stalker” med magikerduon Brynolf & Ljung på Sverigeturné

Magikerduon Brynolf & Ljung fick internationellt genombrott när de gjorde audition i ”Britain’s got talent” inför elva miljoner tittare. För den svenska publiken blev de kända genom serien ”Brynolf & Ljung – Street magic” som sändes på TV4 under tre säsonger. Därefter satte de upp ”Stalker” i New York, och efter 150 föreställningar tar duon nu med sig ”Stalker” hem till Sverige. Edward af Sillén har regisserat föreställningen som kretsar runt ett övervakningssamhälle där alla är stalkade och alla har blivit stalkers.

Premiär 1 september på Cirkus i Stockholm, därefter Sverigeturné

brynolf-and-ljung.com

Klas Hallberg

”Att leva innan man dör – en skrattfest om livets allvar” med Klas Hallberg

Vissa kallar det infotainment. Andra menar att det är underhållning. Kanske är det både och? En show om att leva fullt ut och inte ta livet på för stort allvar, även när omständigheterna är svåra. Klas Hallberg har flera gånger utsetts till Årets Talare. Många har hört honom filosofera i Sveriges Radio och en kvarts miljon svenskar har läst hans böcker. Efter en utsåld turné hösten 2024 och våren 2025 förlängs nu Sverigeturnén som handlar om att leva innan man dör.