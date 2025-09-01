Teater
”Eriks och Elisabeths semester” på Orionteatern
Erik och Elisabeth har sett fram emot att vila upp sig på Grangårdens pensionat – men inget blir som de tänkt sig. Här härskar pensionatets ägarinna, spelad av Marianne Mörck, som gör gästerna osäkra med alla sina provocerande frågor och svar. Här finns också det pensionerade diplomatparet och en ung flicka med stora drömmar. Mycket humor och livemusik i Lars Rudolfssons nyskrivna pjäs.
- Orionteatern, Stockholm
Premiär 8 november
orionteatern.se
”Djupet” på Backa teater
Längst ner på havets botten spelar ett coverband samma gamla hits, om och om igen. Här tycks tiden stå stilla, här finns bara den oändliga, avlägsna havsrymden. Men ovan vattenytan rör sig krafter som bandet inte vet existerar. Krafter som skulle kunna vända upp och ner på allt. Och de kommer allt närmare havets botten…
En visuell havsshow om en outforskad havsvärld fylld av fula fiskar och bortglömda melodier.
- Backa teater, Göteborg
Premiär 19 september
stadsteatern.goteborg.se
”The world is full of married men” på Kulturhuset Stadsteatern
I en 60-talsmiljö i dockskåpsstorlek utspelar sig en historia om makt, begär och lögner. Allt är baserat på Jackie Collins debutroman med samma namn som fick mycket uppmärksamhet då den kom 1968. Den hyllade dockteater-föreställningen ”The world is full of married men”, ett samarbete mellan Malmö dockteater och Malmö stadsteater, gillades av både kritiker och publik vid urpremiären 2021. Föreställningen spelades också för fulla hus vid Scenkonstbiennalen i Västerås i juni 2022 och på Intiman i Malmö hösten 2023, och nu kommer den äntligen till Stockholm.
- Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm
Premiär 29 oktober
kulturhusetstadsteatern.se
”Bolero” på Intiman – sommarpratet blir pjäs
Ett kammarspel i två akter signerat författaren, poddaren och filmarbetaren Sigge Eklund, känd från ”Alex & Sigges podcast”. Det bådar gott att hyllade Stefan Larsson regisserar, och Lena Endre och Johan Ulveson spelar huvudrollerna. I pjäsen möter vi Eklunds skådespelande farföräldrar Bengt Eklund och Fylgia Zadig, som konfronteras i en äktenskaplig uppgörelse. Sigge Eklunds hyllade sommarprat från 2024 berörde samma ämne.
- Intiman, Stockholm
Premiär 3 oktober
boleroteater.se
”Gatsby” på Uppsala stadteater
Jay och Daisy möts mitt under ett krig. Han är en ung soldat, hon kommer från en rik och välkänd familj. Mellan dem uppstår en gnista som brinner långt efter att kriget skiljer dem åt. Daisy gifter sig med en annan och lever det liv som förväntas av henne. Jay går under jorden. Men en dag hör Daisy talas om en mystisk man, känd för sina storslagna fester. Ingen vet vem han är, men hon har sina misstankar… Här är regissören Maria Åbergs och Joel Horwoods poetiska och samtida tolkning av F. Scott Fitzgeralds klassiska berättelse om förbjuden kärlek och ouppnåeliga ideal.
- Uppsala stadsteater, Uppsala
Premiär 27 september
uppsalastadsteater.se
”Mästaren och Margarita” på Helsingborgs stadteater
Michail Bulgakovs roman har hyllats som en av 1900-talets största – vissa menar till och med att det är världens bästa bok. Det är på samma gång en kriminalgåta som en kärlekshistoria, och berättelsen sträcker sig från torsdag kväll till söndag morgon, men växlar mellan olika tidsepoker: Jerusalem omkring år 33, Moskva på 1930-talet och Helsingborg år 2025.
- Helsingborgs stadsteater, Helsingborg
Spelas till och med 16 oktober
helsingborgsstadsteater.se
”Affären Jekyll & Hyde” på Malmö stadsteater
Malmö, 1977. Det är ekonomisk kris och hög arbetslöshet. Något lurar i Gamla stadens gränder, och vem placerar ut lemlästade kaniner? Den godhjärtade byggherren Jekyll har en vision om en modern och friktionsfri stad. Samtidigt sprider en våldsam person som kallar sig Hyde skräck på Malmös gator. En nervkittlande rysare om moral, makt och mänskligt mörker.
- Malmö stadsteater, Malmö
Premiär 20 september
malmostadsteater.se
”Barndomshemmet” – Monica Törnells sångskatter, turné med Norrbottensteatern
Tre döttrar står vid tröskeln till sitt barndomshem. Åren har gått och motvilligt samlas de igen efter mammans begravning. Minnena smyger sig på – inte minst sångerna som mamman en gång sjöng för sina döttrar. Om syskonkärlek som är svår och stark på samma gång. En nyskriven pjäs i en akt av Per Sandberg. Allt ackompanjerat av Monica Törnells visklassiker som framförs av ensemblen.
- Premiär 4 oktober i Råneå
Norrbottensteatern, turné på bygdegårdar och mindre scener i Norrbotten
norrbottensteatern.se
”Potus” på Östgötateatern
En rapp och samtidsorienterad fars som utspelar sig i Vita husets korridorer, där krishantering har blivit en del av vardagen. USA:s president har trampat rejält i klaveret, och hans närmaste medarbetare kämpar för att rädda hans anseende. Vi följer sju kvinnor, alla på olika sätt sammanflätande med världens mäktigaste man. Frågan som alla ställer sig är: Har inte patriarkatets bäst före-datum redan passerats? Och pjäsens catchline lyder: ”Bakom varje man står sju kvinnor som försöker rädda den dumme jäveln”.
- Östgötateatern, Linköping
Premiär 20 september
ostgotateatern.se
Opera
”Tosca” på Folkoperan
Regissören Eirik Stubø, tidigare chef på Dramaten, gör sin andra uppsättning på Folkoperan. Den här gången med operalitteraturens mest mångfacetterade kvinnoporträtt och den kanske allra vackraste musiken – Puccinis ”Tosca”. Det är en thrillerartad opera som utspelar sig i en tid av politisk oro och krig, och berättelsen kretsar runt operasångerskan Floria Tosca, hennes älskade – konstnären och frihetskämpen Mario Cavaradossi – och den grymme polischefen Scarpia.
- Folkoperan, Stockholm
Premiär 17 september
folkoperan.se/pa-scen
Musikteater
Dickens som musikteater – ”En julsaga” på Nottbottensteatern
År 1843 bestämde sig Charles Dickens för att skriva om orättvisorna i samhället. Boken kom ut lagom till julen samma år, och fick titeln ”En julsaga”. Här är berättelsen om den rike, men snåle Ebenezer Scrooge som på julafton får besök av andar från förr, nutid och framtid. Andarna tar med Scrooge på andliga flygturer så att han får skåda konsekvenserna av allt han gjort, och inte gjort… En musikteater om skuld, makt och samvete.
- Norrbottensteatern, Luleå
Premiär 25 oktober
norrbottensteatern.se
”Romeo och Julia” – sing-along med Shakespeare på Folkteatern
Historiens mest kända kärlekspar gör nu entré på Folkteatern i Göteborg. I Frida Röhls komprimerade version av Shakespearedramat är det fokus på kärlek och sorg. Folkteaterns version av ”Romeo och Julia” är en slags sing-along-föreställning, och för den nyskrivna musiken står Joel Igor Hammad Magnusson.
- Folkteatern, Göteborg
Premiär 4 oktober
folkteatern.se
”Kristina från Duvemåla” på Teater Västernorrland
Kristina från Duvemåla bygger på författaren Vilhelm Mobergs utvandrarepos. Hos en samling människor från Småland växer sig drömmen om Amerika allt starkare. Hungersnöd och religiös förföljelse gör det omöjligt att stanna. Det nya landet har mark till alla, och erbjuder den som vågar sig ut på en lång och farlig resa en framtid. Några modiga män och kvinnor ger sig av. Bland dem finns Kristina, Karl Oskar, Robert och Ulrika. Den folkkära musikalen av Abba-Björn och Benny hade urpremiär för tre decennier sedan, och har setts av 1,5 miljoner människor.
- Teater Västernorrland, Sundsvall
Premiär 18 oktober
teatervasternorrland.se
”Miss Saigon” på Göteborgsoperan
”Miss Saigon” har setts av 38 miljoner människor världen över, och nu sätts den för första gången upp i Göteborg. Just den här uppsättningen hade premiär på Folkteateret i Oslo, och nominerades till teaterpriset Hedda i kategorin Bästa musikteaterföreställning. Det är en berättelse om kärlek och uppoffring i skuggan av Vietnamkriget, och i centrum står den unga vietnamesiska kvinnan Kim, som spelas av musikalstjärnan Feline Andersson, och hennes relation till den amerikanske soldaten Chris. Handlingen är en modern tolkning av Puccinis opera ”Madame Butterfly”.
- Göteborgsoperan, Göteborg
Premiär 27 september
opera.se
”Moulin Rouge! The Musical” på Rondo
I höst intar musikalsuccén ”Moulin Rouge! The Musical” Rondo i Göteborg. Musikalen härstammar från den Oscarsbelönade filmen med samma namn. Räkna med att Rondo kommer att förvandlas till en mäktig teaterscen där publiken får möjlighet att återuppleva la belle époque i det sena 1800-talets Paris. Morgan Alling spelar huvudrollen Harold Zidler, som spelade samma roll i uppsättningen på Chinateatern i Stockholm 2023 och 2024.
- Rondo, Göteborg
Premiär 25 september
liseberg.se
Ståupp
Skrattfest med ståuppeliten
Sex svenska ståuppkomiker slår sina påsar ihop och åker ut på gemensam turné i höst med showen ”One night standup”. I showen avlöser Ina Lundström, Marcus Berggren, Niklas Andersson, Magnus Betnér, Nisse Hallberg och Petrina Solange varandra på scenen. Den sistnämnda utsågs tidigare i år till Årets kvinnliga komiker. Hon följer med för andra gången och har en hälsning till publiken: ”Kom och sitt ner bara. Resten sköter vi”.
- ”One night stand up”
Premiär i Lund 5 november, sedan turné runt Sverige
onenightstandup.se
Show
”A show extravaganza” med Salo + Jöback på Sverigeturné
Vad händer när två av Sveriges mest kända artister ställer sig på scenen – tillsammans? Ola Salo och Peter Jöback behöver inte någon närmare presentation, båda har enastående karriärer bakom sig. Nu möts de båda artisterna i en show där rivalitet sätts mot brödraskap, och likheter mot olikheter. De erfarna artisterna utlovar en enastående show, det kommer helt enkelt bli – extravaganza.
- Premiär i Nyköping 9 oktober, därefter Sverigeturné
showtic.se
”Frank Martini – Party of the Century” – 1920-talsflärd med extra allt
Swing, jazz, cirkusartister och en svärdslukerska. Fredrik ”Frank Martini” Wallin går all in när han bjuder på 1920-talsshow. Tillsammans med orkestern The Roaring Twenties, glamorösa showgirls, dansare, cirkusartister och dragshowartister bjuder han på Gatsbyfest.
- Premiär 18 oktober i Stockholm, sedan
Göteborg 1 november och
Malmö 7 november
frankmartini.eu
”Stalker” med magikerduon Brynolf & Ljung på Sverigeturné
Magikerduon Brynolf & Ljung fick internationellt genombrott när de gjorde audition i ”Britain’s got talent” inför elva miljoner tittare. För den svenska publiken blev de kända genom serien ”Brynolf & Ljung – Street magic” som sändes på TV4 under tre säsonger. Därefter satte de upp ”Stalker” i New York, och efter 150 föreställningar tar duon nu med sig ”Stalker” hem till Sverige. Edward af Sillén har regisserat föreställningen som kretsar runt ett övervakningssamhälle där alla är stalkade och alla har blivit stalkers.
- Premiär 1 september på Cirkus i Stockholm, därefter Sverigeturné
brynolf-and-ljung.com
”Att leva innan man dör – en skrattfest om livets allvar” med Klas Hallberg
Vissa kallar det infotainment. Andra menar att det är underhållning. Kanske är det både och? En show om att leva fullt ut och inte ta livet på för stort allvar, även när omständigheterna är svåra. Klas Hallberg har flera gånger utsetts till Årets Talare. Många har hört honom filosofera i Sveriges Radio och en kvarts miljon svenskar har läst hans böcker. Efter en utsåld turné hösten 2024 och våren 2025 förlängs nu Sverigeturnén som handlar om att leva innan man dör.
- Premiär 7 november i Göteborg, därefter Sverigeturné
klashallberg.se