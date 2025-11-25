En till synes ofarlig olycka ledde till åratal av svår smärta – Marie-louise kunde knappt ta sig ur sängen, blev allt sämre och var till slut helt beroende av rullator. Men tack vare en ny behandling för osteoporos, som tidigare kallades benskörhet, har hon fått livet tillbaka.

För Marie-louise Gashi, 66 år, från Göteborg har det senaste året inneburit en stor förändring. Efter år av svår smärta och nedsatt rörlighet på grund av osteoporos fick hon till slut rätt behandling och ett helt nytt liv.

– Det går inte att jämföra med hur jag mådde innan. Jag kunde inte ta mig ur sängen, inte laga mat, inte ens gå på toaletten själv. Smärtan styrde hela mitt liv, säger Marie-louise Gashi.

Marie-louise Gashi Ålder: 66 år.

Bor: Villa utanför Göteborg.

Familj: Man, tre barn, sex barnbarn och två till på väg.

Gör: Det som jag gillar. Åker med husbil i Europa och Sverige. Älskar att laga mat.

Tog flera år att få rätt hjälp

Problemen började efter en till synes ofarlig olycka i havet under en resa 2018, som ledde till flera smärtsamma frakturer. Men det dröjde flera år innan hon fick den hjälp hon behövde.

– Jag kämpade med veckotabletter och smärtstillande. Jag var envis, men kroppen blev bara sämre. När jag fick en fraktur i ryggkota L1 rasade allt. Jag blev beroende av rullator och kunde knappt röra mig, berättar hon.

Med den nya behandlingen kan Marie-louise gå utan rullator. Foto: Privat

Vändningen kom när en läkare skrev remiss till en osteoporosmottagning. Där fick hon behandling med en ny medicin som inte bara bromsar benskörhet utan även bygger upp skelettet. Hon fick injektioner i en gång i månaden under ett års tid, följt av underhållsbehandling två gånger per år.

”Jag fick tillbaka mitt liv”

– Jag tog sprutorna själv hemma under det första året, det var smidigt. Resultaten var fantastiska. Röntgen visade tydlig förbättring och jag grät av glädje. Jag fick tillbaka mitt liv, säger Marie-louise.

Idag är smärtan kvar, men på en hanterbar nivå. Framför allt har rörelsefriheten återvänt.

– Jag vet att jag aldrig blir helt frisk, men nu kan jag gå utan rullator, handla, laga mat och vara med mina barnbarn. Jag kan stå upp i flera timmar och känna mig som mig själv igen, säger hon.

Samtidigt finns en sorg över de år som gick förlorade.

– Hade jag fått rätt behandling från början hade jag sluppit mycket smärta, kanske rullatorn också. Därför vill jag berätta min historia, säger Marie-louise.

Marie-louise vill nu uppmana andra att stå på sig.

– Godta inte bara veckotabletter. Kräv en ordentlig magnetröntgen och be om remiss till en specialist. Det finns hjälp att få och det kan förändra hela ditt liv. Jag vet inte om jag hade överlevt utan de nya läkemedlen, så mycket har de betytt, säger Marie-louise.