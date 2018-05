Kim vaccinerade sig mot pollenallergi: ”Nu kan jag njuta av vår och sommar”

Efter år av snuva, klåda och trötthet kan Kim Persson njuta av våren ute. Hon vaccinerades mot sin pollenallergi med en ny metod som ger fler allergiker hopp.

När blåsipporna niger och säger att nu är det vår, och solen kysser liv i skog och sjö, då stänger en del medmänniskor in sig. Den spirande grönska som vi andra njuter av gör dem sjuka.

Kim Persson har i många år varit en av dem, eftersom hon lider av allergi mot gräs- och björkpollen. Men inte längre. Hon har testat ett nytt sätt att vaccinera sig mot dessa allergier och har betydligt mindre besvär än tidigare.

– Jag vet inte än vilket vaccin jag fått, om det är mot björk eller gräs, eller båda, men jag tror att det är mot björk. Och jag tolererar även gräspollen bättre nu, säger Kim.

Allergisk har hon varit sedan hon var barn, från femårsåldern någon gång.

– Jag har tagit allt som funnits mot allergier genom åren, som ögondroppar, antihistamintabletter och nässprej, men även luftvägsvidgande och kortison eftersom jag också haft astmatiska besvär, berättar hon.

Valde bort kompisar

Som så många andra längtar hon efter vårens och sommarens värme och fläktande vindar – men har under många år inte kunnat njuta av den varma årstiden.

– Det är inte så kul med pollenallergi, det är nysningar, envis snuva och klåda i näsan, som att ha en dunderförkylning flera månader i rad: från mars till september, beskriver Kim.

Allergimedicinerna gjorde henne trött och hängig. I skolan fick hon kämpa för att inte prestera sämre på grund av sin allergi. Men värst under uppväxten var nog den sociala biten, tycker Kim.

– Under pollensäsongen fick jag ofta välja bort umgänge med kompisar. Jag ville hänga med ut, men orkade inte. Om jag struntade i hur jag mådde så var jag trött och påverkad ett dygn efter en cykeltur med kompisarna.

Effekten har hållit i sig

Den goda effekten av allergivaccinet har hållit i sig i tre år nu. Tidigare var semestrar något efterlängtat, men besvärligt, beskriver Kim. Så är det inte längre.

– Nu när jag har barn vill jag ju vara ute med dem och njuta av vädret, umgås och spela fotboll med dem. Innan vaccinet så fick jag stå ut med att vakna med kli i näsan och att ha kliat ögonen i sömnen så att de var som röda tennisbollar när jag vaknade.

Allergivaccinet, som förändrat hennes vardag till en mer grön och solig sådan, kom Kim i kontakt med när hon var på sin vårdcentral en höstdag för tre och ett halvt år sedan.

– Jag kollade på en tv-skärm med olika budskap, och då dök information upp om ett forskningsprojekt kring pollenallergi. Jag kände att "det här låter bra" och hörde av mig till kontaktpersonen. Jag var nog sist in i gruppen som deltog i studien – och jätteglad för att jag fick vara med.

Under åtta veckors tid skulle hon få tre sprutor med vaccin direkt in i lymfkörteln. Så samtidigt var Kim lite nervös innan att hon skulle bli dålig av sprutorna. Det blev hon inte.

Känner hon någon skillnad mot hur det var innan hon blev vaccinerad på det nya viset?

– O ja, mycket! Jag kan njuta av vår och sommar nu istället för att tänka "fan, nu kommer pollenbesvären". Jag kan leva med dem nu. Fortfarande tar jag receptbelagd allergimedicin, men upplever för första gången att de hjälper. Jag tänker knappt på att jag har en allergi nu, den tar inte över mitt liv längre. Jag kan vara ute utan att bli dålig.

Hade små förhoppningar

Före vaccinet hade Kim inte några större förhoppningar om att må bättre, hon hade tidigare provat så många andra läkemedel.

– Jag blev nästan chockad över resultatet, och effekten är inte tillfällig, säger hon.

Vad kan du göra idag som din allergi tidigare hindrat dig från att göra?

– Jag kan vara mer utomhus, sitta i solen och njuta, åka till stranden med barnen, cykla en sväng. Bara njuta och leva.

Skulle du rekommendera behandlingen till andra?

– Ja, utan tvekan. Jag har fått ett nytt liv, kan man säga. Pollensäsongen pågår ju så länge och påverkar därför så mycket. Om det vaccin jag fick inte var mot gräspollen, så hoppas jag kunna få ta det också. Tyvärr har min son samma allergier som jag. Så jag hoppas den här studien blir verklighet så att han kan bli hjälpt på samma sätt som jag blivit

Nya metoden både billigare och bättre

Traditionell allergivaccination innefattar minst 50 sprutor och tar lång tid, cirka tre år, för att patienten långsamt ska lära sig tåla ämnet man är allergisk mot. En liten dos sprutas in under huden i överarmen. Bara 15 personer av 10 000 får idag tillgång till traditionell behandling.

Tanken bakom den nya metoden att vaccinera mot pollenallergi är att det är effektivare att tillföra allergenet direkt till en plats som medverkar i vårt immunförsvar, än att låta det vandra genom kroppen och förlora en del av sin effekt på vägen.

Genom att spruta in större dos av det allergena ämnet direkt i en lymfkörtel i ljumsken, behövs mycket mindre av vaccinet plus att få sjukhusbesök krävs. Injiceringen görs istället vid tre tillfällen under åtta veckors tid, vilket sparar både tid och pengar. Fler kan få behandling om Linköpingsstudien fortsätter att visa positiva resultat.

Metoden har provats på andra sjukhus i Europa och Sverige, och har sitt ursprung i veterinärmedicin.

Vid gräspollenallergi finns även läkemedel i tablettform. En per dag i tre års tid.

Källa: Lars Ahlbeck, läkare vid Allergicentrum, Linköping.