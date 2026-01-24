”Jag har annars alltid pläderat för att vi skall flytta nyårsafton till typ den 20 augusti, då det verkliga nyåret börjar för de flesta av oss. Efter sommaren, ­efter semestern, efter skollovet. Det är då det nya året tar fart”, skriver Johan Croneman i sin krönika.

Ni minns hur vi brukar skalda: ”Augusti, september, oktober, november, november, november, november.” Månaden som aldrig tar slut. Den mest baktalade av alla månader.

Välförtjänt, dessutom.

Jag tänker därför på januari.

Min roliga galna knasiga syster Helene fyllde år den 8 januari. Hon dog i augusti 2021. Har ännu inte riktigt förstått det. Hon är mitt januari. Mest. Bäst. Blev 70 år iallafall.

Nyår i augusti istället

Jag har annars alltid pläderat för att vi skall flytta nyårsafton till typ den 20 augusti, då det verkliga nyåret börjar för de flesta av oss. Efter sommaren, ­efter semestern, efter skollovet. Det är då det nya året tar fart.

Skall det vara så jäkla svårt att fatta?

Januari skall ju symbolisera ”det nya”. Tänk alla som tar en vit månad – håller typ en vit minut. Som köper ett nytt träningskort. Som avger stränga nyårs­löften. Tränar fyra dagar av 365.

Vi vet alla att det är fullständigt kallprat.

Finns inte en människa som kan hålla ett löfte i kalla, torra, trista januari.

Dåliga saker som hänt i januari

Ni vet väl att den ökända Wannsee-konferensen hölls den 20 januari 1942? De tyska nazisterna hade faktiskt redan gjort upp de extrema planerna för förintelsen, praktsvin som Himmler, Heydrich, Rauff etc, redan innan Wannsee, som sagt – men nu fick man allt på pränt, implementerade allt i själva statsförvaltningen, lade sin slutgiltiga hand vid den praktiska hanteringen.

Alla skulle liksom med på båten.

Hitler kom också till makten den 30 januari 1933 – och Auschwitz befriades av ryssarna den 27:e samma månad, 1945.

Fuck januari.

Och mera?

Den 3 januari 1521 bannlyste påven Martin Luther – och det har väl många fortfarande ännu inte hämtat sig ifrån. Hundratusentals dog i de religiösa krig som följde. Miljoner, kanske till och med.

Och Gustav Vasa, det kanske största svinet till kung vi haft i Sverige, lät sig krönas till konung den 12 januari 1528.

Den värsta trafikolyckan i Sverige någonsin inträffade den 15 januari 2013. 84 bilar och lastbilar, krockade i dimman på Tranarpsbron i Skåne.

Jag kan inte hitta något enda litet försonande med januari (förutom syrran). Det är givetvis också den kallaste månaden på norra halvklotet, det är långkalsonger på, som alltid kliar satan.

”Under januari dör det också flest människor på hela jorden, och i Sverige!”

Oktober lär faktiskt vara den månad då de flesta människor skiljer sig, men nog kan ni ge er fan på att januari är nummer två på den listan!!

Januari är liksom aldrig långt borta.

Och vet ni vad? Nu kommer det: Under januari dör det också flest människor på hela jorden, och i Sverige!

Från nyårsdagen och trettio dagar framåt: Ligg kvar under täcket, rör er inte, prata inte med någon.

Den 25 februari fyller jag år. Jag firar inte ens längre – men snacka om livets återkomst.