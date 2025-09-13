”Borde vi kanske tänka på september som höstmaj? Vädermässigt är det nämligen precis vad september är, höstens motsvarighet till maj”, skriver Micael Dahlen i sin krönika.

Äntligen maj! Så känner många på våren, sköna maj välkommen, ut i värmen och njut promenader, fikor och varför inte ett dopp i något vattendrag. I maj är lyckan på stadigt uppgående, det är den genomsnittligt fjärde lyckligaste månaden på året näst de tre sommarmånaderna.

Äntligen september verkar däremot betydligt färre känna. Inga öppna armar, inte särskilt många fikor i det fria eller dopp i vattendrag. Lyckan är på nedåtgående och hamnar genomsnittligt på den undre årshalvan enligt statistiken.

September är höstens motsvarighet till maj

Men i stället borde vi kanske tänka på september som höstmaj? Vädermässigt är det nämligen precis vad september är, höstens motsvarighet till maj. Medeltemperaturen i Sverige är enligt statistiken precis densamma i september som i maj. Lika mycket värme, lika goda förutsättningar för promenader, fikor, dopp och lycka.

September kan precis som maj bjuda på flera dagar med nitton grader. Nitton grader som är på pricken lika varma och sköna vad än kalendern säger att det är för månad. Nitton grader är nitton grader vare sig den föregående månaden var den lite kallare april eller den lite varmare augusti. Låt oss sluta slava under den psykologiska relativitetsteorin där nitton grader på uppåtgående i årstid på väg mot sommaren känns bättre än nitton grader på nedåtgående i årstid på väg bort på sommaren.

I stället borde vi njuta värmen, närheten till sommaren och härligheten i sig själva, här och nu.

September har förstås sina helt egna förtjänster, fruktskördar, lövfärger och annat fint. Dem ska vi såklart inte underskatta eller gå miste. Men rent lyckomässigt verkar de ju inte riktigt kompensera för vad vi tycker oss gå miste på väg bort från sommaren. Därför tänker jag att vi genom att säga välkommen höstmaj skulle kunna både ha äppelkakan och äta den? Vi påminner oss om att september har samma vädermässigt fina förutsättningar och samma närhet till sommaren som maj, underbart! Men att det dessutom är en höstmånad med dess egna härligheter, dubbelt underbart!

”Ge dig själv tiden att ta den där fikan i solen (med äppelkaka!)”

Nog är det väl värt att testa, smaka på ordet, höstmaj. Känn värmen här och nu. Slå tankarna ur hågen om att badsäsongen är slut. Ge dig själv tiden att ta den där fikan i solen (med äppelkaka!)

När vi ändå är i farten kanske vi kan börja fira första september på samma sätt som vi firar första maj? Eller kanske inte riktigt på samma sätt, första maj är ju en helgdag tillägnad arbetarrörelsen, men första september skulle kunna vara en helgfri dag som känns som en helgdag där vi firar till exempel morgon- eller kvällsdoppet? Så startar vi månaden med att bada istället för att stänga badsäsongen. Höstmaj kan behöva några dagar som känns som helgdagar, i brist på faktiska helgdagar. Maj har ju helgdagarna första maj och allt som oftast Kristi himmelsfärds dag, plus Mors dag som nog får ses som snudd på helgdag och ovanpå det den norska helgdagen 17 mai när vi firar med våra norska grannar. Kanske kan vi slänga in ett firande på 17 september och bjuda igen till grannarna?

Nu är i alla fall jag peppad: äntligen höstmaj!

”Finalmente otono Mayo”!