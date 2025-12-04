Redan i tonåren började Petri Kajonius fundera på varför människor beter sig som de gör. Idag är han en av få personlighetsforskare i Sverige och syns som expert­kommentator i SVT:s realityserie Spelet. ”Fördelen med att vara jag är att jag inte kände igen så många av deltagarna – de var som blanka papper för mig.”

Han menar att personlighetsforskning är det roligaste som finns – en möjlighet att förstå en annan människas värld.

– Alla vill väl veta varför folk beter sig så dumt.

Petri Kajonius, docent och personlighetsforskare vid Lunds universitet, ler en aning och tystnar ett ögonblick innan han lägger till:

– Det handlar om att förstå individer. Det är rätt kul – och det tror jag att väldigt många tycker. De flesta av oss är fascinerade av andra människor.

Petri Kajonius Ålder: 51 år.

Bor: Göteborg.

Familj: Sambo och dotter.

Gör: Docent och personlighetsforskare vid Psykologiska institutionen på Lunds universitet.

Intressen: Psykologi, förstå hur världen fungerar.

Personlighetsdrag: Vetgirig och öppensinnad.

Aktuell: Expertkommentator i SVT:s realityserie ”Spelet”.

Personlighet som vetenskap är läran om hur vi psykologiskt skiljer oss åt. Petri, som även driver podden Personlighetspodden tillsammans med journalisten Jesper Cederstrand, ville redan tidigt i livet få svar på vad folks beteenden beror på.

– Varför rånar någon en bank? Varför blir någon annan bankdirektör? I gymnasiet väcktes tankar kring andra världskriget. Vem gömde och vem jagade judar? Det fascinerade mig att skurkar och hjältar kunde bo på samma gata. Hur var det möjligt? Vad gör oss så olika?

Fem personlighetsdrag – ”Big five”

När han många år senare doktorerade insåg Petri att personlighet förklarar mycket inom psykologin.

– Jag kände ”nu får vi rota i det här på riktigt”.

2022 gav han, tillsammans med kollegan Anna Dåderman, ut boken ”Vem är du?: den moderna forskningen om Big Five”.

– Det var en bok som saknades. Det fanns ingen bok på svenska om Big Five.

Deltagare med olika personlighetsdrag möter utmaninger i ”Spelet”. Foto: SVT

Petri förklarar att Big Five, även kallad femfaktormodellen, är en av de mest ansedda modellerna inom psykologin som används för att kategorisera och beskriva våra personligheter. Modellen utgår från att alla människor präglas av fem huvudsakliga personlighetsdrag; neuroticism, extraversion, öppenhet, välvillighet och samvetsgrannhet. Alla har vi en viss nivå av de här dragen.

– De personligheter som sticker ut är de med ett drag som märks väldigt starkt, det vill säga de som har en hög nivå på ett visst drag. En neurotiker till exempel.

Alla personlighetsdrag har för- och nackdelar

I nästa andetag konstaterar Petri att alla drag har sina fördelar och nackdelar. Men vissa personlighetsdrag kan upplevas jobbigare än andra.

– Samvetsgrann kan vara bra på jobbet, men har man en hög nivå kan det också innebära ett kontrollbehov. Neuroticism har många svårt att se fördelar med. Men pratar du med en neurotiker kan de hävda att känslor är meningen med deras liv – och att de har ett rikare liv än andra.

Personlighetstester som bygger på femfaktormodellen används inte sällan inom rekrytering. Även inom dejtingindustrin är personlighetstester populära.

– Men om du undrar vad du har för personlighetsdrag – fundera på vad som motiverar dig. Vad drivs du av? Du behöver inte göra ett test.

Vem är du? Sticker du ut på något av femfaktormodellens personlighetsdrag? Petri Kajonius tolkar Big Fives extremer. Hög nivå av neuroticism. Du oroar dig för att kaffet ska ta slut innan du hinner till affären.

Du oroar dig för att kaffet ska ta slut innan du hinner till affären. Hög nivå av extraversion. Du startar en spontan karaoke­fest på tåget.

Du startar en spontan karaoke­fest på tåget. Hög nivå av öppenhet. Du är nyfiken och ställer följdfrågor till chauffören på bussen.

Du är nyfiken och ställer följdfrågor till chauffören på bussen. Hög nivå av samvetsgrannhet. Du har redan planerat nästa veckas middagar och färgkodat din kalender.

Du har redan planerat nästa veckas middagar och färgkodat din kalender. Hög nivå av välvillighet. Du erbjuder din plats i kön till alla, även om du har bråttom.

Du erbjuder din plats i kön till alla, även om du har bråttom. Låg nivå av neuroticism. Du sover lugnt även när åskan mullrar och deadlines närmar sig.

Du sover lugnt även när åskan mullrar och deadlines närmar sig. Låg nivå av extraversion. Du föredrar en kväll med en bok framför en fullsatt fest.

Du föredrar en kväll med en bok framför en fullsatt fest. Låg nivå av öppenhet. Du beställer alltid samma pizza och undrar varför folk ens provar nya smaker.

Du beställer alltid samma pizza och undrar varför folk ens provar nya smaker. Låg nivå av samvetsgrannhet. Din att göra-lista är mer en ”kanske sen”-lista.

Din att göra-lista är mer en ”kanske sen”-lista. Låg nivå av välvillighet. Du lånar inte ut din penna, för tänk om den inte kommer tillbaka?

Fördelar med att känna sig själv

Är det viktigt att veta vad man har för personlighet?

– Jag tror det, säger Petri. Du är instrumentet i ditt liv. Känner du inte till instrumentet kan du inte använda det på bästa sätt. Att maximera sitt välmående blir lättare ju bättre man känner sig själv. Det är bra att veta vad man vill och hur man funkar. Extroverta individer ska inte isolera sig, medan introverta inte ska nöta ut sig själva på släktkalas dagen lång.

Efter en kort paus fortsätter Petri:

– De flesta har lite koll på vilka de är – det har man, bara man lyssnar på sig själv. Men det är inte fel att göra ett lekfullt test på nätet för att se om något sticker ut i personlighetsprofilen. Vill man ta det ett steg längre kan man be en kompis fylla i formuläret åt en.

Petri Kajonius är personlighetsforskare vid Lunds universitet. ”Det handlar om att förstå individer. Det är rätt kul – och det tror jag att väldigt många tycker. De flesta av oss är fascinerade av andra människor.” Foto: TT

Personligen har Petri, som medger att han känner sig lite obekväm med att prata om sig själv och hellre pratar om forskning, ett extra stort intresse för mörka drag – narcissism, machiavellism och psykopati.

– Det är intressant, radikaliteten… Varför är en på hundra kapabel att slå ihjäl någon? Hur funkar det? Varför beter man sig så?

Tillsammans med tidigare nämnda kollega, Anna Dåderman, har Petri skrivit ytterligare en bok: ”Gärningsmannaprofilering: personlighetens betydelse för utförande av brott”. I samband med arbetet med den boken besökte Petri livstidsdömda Johanna Möller, även kallad Arbogakvinnan, i fängelset för att analysera hennes personlighet.

– Hon har en kalkylerande personlighet, men om hon är psykopat var svårt att avgöra, säger Petri.

Petri Kajonius är expert i SVT:s ”Spelet”

Lite lättsammare blir det i SVT:s nya storsatsning ”Spelet”, som Petri just nu är aktuell med. I realityserien, ursprungligen ett sydkoreanskt tv-format, isoleras och övervakas tolv kända svenskar i en lyxsvit. Petri konstaterar att han blev förvånad när SVT ringde och bad honom komma till Stockholm.

– Hur hamnade jag, en tråkig liten forskare från Lund, där? Jag har i och för sig sagt en del intressanta saker i media om personlighetspsykologi…

Kanske någon hade snappat upp det, resonerar Petri som figurerar som expertkommentator i ”Spelet”. Deltagare är bland andra Dominika Peczynski, Håkan Juholt, Fröken Snusk, Zeina Mourtada, Ayan Ahmed samt Pernilla Wahlgrens man Christian Bauer.

– Det är inte bara ett underhållningsprogram, det ska finnas en ådra av allmänbildning också, förklarar Petri. Jag ska säga något intelligent om det som händer, om vad jag tycker mig se pågå – och kommentera deltagarnas personligheter litegrann. Juholt är en intellektuell gigant, enligt mig.

Med ett snett leende lägger Petri till:

– Fördelen med att vara jag är att jag inte kände igen så många av deltagarna – de var som blanka papper för mig. Pernilla Wahlgrens man hade jag i och för sig sett i Wahlgrens värld, som jag tittat på med min dotter. Men kändisar, tv-folk och realityserier är annars en helt ny värld för mig. Det var kul att se hur en sådan typ av produktion blir till, även om jag själv nog är för introvert för att vara med som deltagare i en realityshow. Det skulle behövas en riktigt stor påse pengar.