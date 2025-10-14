Antikexperten Rickard Thunér har hittat många fina saker genom åren, men han väntar fortfarande på det fantastiska fyndet med stort F.

Rickard Thunér är precis hemkommen från ­inspelningarna av nästa års säsong av Antikrundan och inom kort kan vi se honom i Det sitter i väggarna.

Trots hans hektiska schema hinner han med en intervju och vi träffas på hans hemmabas i den lilla pittoreska östgötametropolen Vadstena vid ­Vätterns östra strand.

Här på Storgatan, några hundra meter från klostret, ligger hans butik Thunérs ­Antikhandel som hans pappa Lars Thunér startade en gång i tiden. Det är den som är navet i hans verksamhet.

– Men det var inte självklart att jag skulle bli antikhandlare och ta över efter pappa. Egentligen ville han inte det eftersom han visste hur slitsamt det är att vara ensamföretagare.

– När jag var yngre ville jag bli pressfotograf.

Men han ärvde intresset för gamla föremål av sin pappa och han började i unga år hjälpa honom i hans arbete.

– Pappa var optiker från början, men han tyckte det var roligare med antikviteter och blev antikhandlare istället, säger Rickard.

Några hundra meter från klostret i Vadstena ligger Thunérs Antikhandel som Rickards pappa Lars Thunér startade en gång i tiden. Foto: Per-Ola Ohlsson

Rickard Thunér Ålder: 46 år.

Familj: Hustru och två pojkar, 7 och 10 år gamla.

Bor: I Vadstena.

Gör: Antikexpert, ­programledare.

Tog över Thunérs Antikhandel

Efter några läroår, bland annat på Sotheby’s i London, kom han tillbaka till Sverige 2001 och gick in som delägare i pappans firma. I tio år arbetade de aktivt tillsammans innan hans pappa drog sig tillbaka med ålderns rätt.

– Men han är fortfarande aktiv och det händer att han rycker in och hjälper till, ­säger han.

Under de första åren fick Rickard rådet av bland andra Lars-Yngve ­Johansson (expertkollega i Antikrundan fram till hans död 2018) att man som antikhandlare måste vara verksam i huvudstaden.

– Det var där allt hände, hette det. Det är där alla säljarna och köparna fanns. ­Under några år bodde jag själv i Stockholm samtidigt som jag hade butiken i Vadstena.

Tavlan bakom Rickard är ett verk av Olle Bærtling och hänger i hans affär. Foto: Per-Ola Ohlsson

Flyttade tillbaka till Vadstena

Men 2016 flyttade han tillbaka till hemstaden med sin familj. Det var i den trygga småstadsmiljön han själv tillbringat sin uppväxt och det var där han ville att hans egna barn skulle växa upp.

– Det är en liten fin och mysig stad och vi har även ett sommarhus utanför Vadstena som jag älskar att vara i med min fru och våra söner. I mitt jobb är jag ofta bortrest, men när jag är hemma vill jag vara närvarande för mina pojkar, berättar han.

Han delar fortfarande sin tid mellan Vadstena och huvudstaden. Två dagar i veckan arbetar han i Stockholm.

– Det är fortfarande där det mesta händer. Under dagarna jag är i Stockholm har jag bokat in en lång rad möten. Det är också där de flesta duktiga hantverkarna finns när det gäller restaurering av gamla möbler.

Bysten föreställer Carl XIV Johan – en kung som betytt mycket för Rickard. Bysten är värd 15 000 kronor. Foto: Per-Ola Ohlsson

I Antikrundan sedan 2007

Intresset för fotografi har Rickard fortfarande kvar. Han har precis köpt en ny Hasselbladkamera som han använder när han fotograferar antika föremål till sina kataloger och han gillar att ”gotta ner sig” i bländartal, slutartider och skärpedjup.

Men för oss är det tur att han inte valde ett jobb bakom kameran. Då hade vi förmodligen aldrig sett honom som expert i SVT:s långkörare Antikrundan eller som programledare i det nästan lika populära Det sitter i väggarna som också sänds i SVT.

I Antikrundan dök han för första gången upp 2007.

– Jag blev tillfrågad om jag ville fara med som expert året innan. Programmet hade då blivit väldigt statiskt. Det fanns inte så många unga experter och SVT ville ha en förnyelse.

– De första programmen jag var med i spelades in i Östersund och då hade besöksantalet börjat öka igen. Jag minns att det kom 1200 besökare till den inspelningen. Samma år var jag också med i Skellefteå.

Rickard var med som expert på 1700-talsmöbler och gamla speglar. Tv-tittarna gillade vad de såg och hörde och sedan dess har han varit en i kärnan bakom programmet.

– Därefter har jag varit med i alla avsnitt av Antik­rundan, förutom under coronaepidemin 2020 då det spelades in specialavsnitt.

Rickard tillsammans med kollegan Knut Knutson i Antikrundan 2024. Foto: TT

Rickard Thunér i Det sitter i väggarna

Sedan 2019 är Rickard tillsammans med byggnadsantikvarien Erika Åberg även programledare för Det sitter i väggarna som sänds igen nu

i höst.

– Det är en lite speciell säsong av programmet i år eftersom vi bara besöker kända personer som bor i äldre hus med en historia, berättar han.

Bland de för tittarna välkända ansiktenas hus och boenden som vi får följa med hem till återfinns bland annat Malin Berghagen, programledaren Josefin Crafoord, höjdhopparen Kajsa Bergquist och fotografen Bingo Rimér.

– Särskilt programmet med Bingo Rimér och hans mamma blev känslosamt. Det visade sig att hela deras släkts historia hängde på en skör tråd, säger Rickard utan att avslöja mer om programmet.

Sedan 2019 är Rickard tillsammans med byggnadsantikvarien Erika Åberg program­ledare för Det sitter i väggarna i SVT. I år besöker de bara kända personer som bor i äldre hus med en historia. Foto: Maria Rosenlöf

Bästa minnet från Antikrundan

Det är svårt för honom att rangordna de båda programmen och säga vilket han tycker är roligast att jobba med.

– Det är två helt olika program, men det är klart att som programledare för Det sitter i väggarna har jag ett större ansvar och det trivs jag med.

– Samtidigt skulle jag inte vilja vara utan Antikrundan. Det är en högtidsstund när vi träffas i augusti varje år för att turnera runt i landet under ett par veckor. Vi experter och gänget från SVT trivs otroligt bra tillsammans och vi har ­roligt under inspelningarna.

Han tycker att det bästa med Antikrundan är mötena med alla besökarna som köar i timmar för att få sina saker värderade. Trots att det blivit hundratals sådana möten genom åren minns han fortfarande några som varit speciella.

– Det absolut häftigaste är när det kommer någon med en antikvitet som de inte har några förväntningar om värdet på. Det hände mig i Falun för flera år sedan då det dök upp en porfyrurna. Vid samma inspelning kom det en rokokostol som var tillverkad i slottsverkstaden i Stockholm. Ägaren hade ingen aning om hur värdefull den var.

Vackra antika ljusstakar har alltid intresserat Rickard. Foto: Per-Ola Ohlsson

Mån om sitt privatliv

Hans egen drivkraft är att en dag hitta det fantastiska fyndet.

– Det har jag letat efter i 25 år. Visst har jag hittat många fina saker genom åren, men jag väntar fortfarande på det fantastiska, säger han med ett leende.

Det är bara en sak Rickard inte gärna vill prata om under intervjun: sin familj. Han är mycket mån om sin integritet och vill inte utsätta sina an­höriga för ofrivillig ­exponering genom sitt eget kändisskap.

– Det är egentligen inget stort problem. De flesta är sympatiska, men jag har även varit utsatt för oönskad uppmärksamhet. Det vill jag skydda min familj från. Det räcker med att du skriver att jag har en fru som jag varit tillsammans med i över 15 år och att vi har två söner.

Trots kändisskapets negativa sidor har Rickard inga planer på att lämna vare sig Antikrundan eller Det sitter i väggarna.

– Jag fortsätter så länge ­Sveriges Television vill ha mig. Men visst, ibland känns det som att det får räcka. Men ­sedan kommer augusti när vi ska samlas på nytt och då känns det alltid lika roligt.

Artikeln är tidigare publicerad i Hemmets journal.