Han var en journalistikens golden boy men sadlade om till psykolog och slog igenom stort med boken ”Omtyckta människor”. I nya boken ”Resiliens” går psykologen Björn Hedensjö vidare från att lära ut konsten att bli populär till hur man hanterar motgång. ”Vissa människor är mer motståndskraftiga än andra. Men det går att träna upp”, lovar han förtröstansfullt.

Många känner igen Björn ­Hedensjö som psykolog i relations­serien ”Vi eller aldrig”. Han driver också Sveriges största vetenskapspodd ”Dumma människor”, där han tillsammans med Lina Thomsgård ger lyssnarna levnadsråd med glimten i ögat. En mångsidig men också djärv man. 2011 gjorde Björn ett drastiskt livsval och bytte yrke, från framgångsrik journalist till psykolog. Han satt till och med i ledningsgruppen på Dagens Nyheter, men kände att en del av de nya arbetsuppgifterna inte passade honom.

– Att administrera spar­paket och i förlängningen avskeda folk var långt ifrån det som en gång dragit mig till journalistyrket. Det blev tekniskt och kallt.

Björn Hedensjö Ålder: 50 år.

Familj: Barnen John, 17 år, och Eva, 13 år.

Bor: På Söder i Stockholm i samma bostadsrättsförening som exfrun Karin.

Yrke: Författare, psykolog, poddare.

Aktuell: Boken ”Resiliens”, Bokförlaget Polaris, podden ”Dumma människor” och Icakurirens kulturkryssning i höst.

Men både journalistik och psykologi har alltid intresserat honom, för som han själv uttrycker det:

– Det är de två yrken där man kan fråga en främling vad som helst utan att få en smäll på käften.

Skrivit boken ”Resiliens”

Som psykolog har han ägnat sig åt att stärka männi­skor, både i sin praktik men också genom sin podd och i sina böcker. I boken ”Resiliens”, som betyder motståndskraft, är budskapet inte bara att vi kan träna upp förmågan, utan också hur. Därför avslutas varje kapitel i boken pedagogiskt med nyttiga övningar i motståndskraft som man kan göra själv eller i grupp.

– Det är lätt att hamna i ­negativa spiraler som att ”jag kommer aldrig att klara det.” Men om vi vet att vi faktiskt kan förändras så blir man inte heller så låst i sin självbild.

”Drastiska råd i tv står i konflikt med bra terapi som är en långsam process där det handlar om att låta klienterna komma till insikt själva.” Foto: Anna Svanberg

För att få motståndskraft framhåller Björn förmågan att kunna se ljus i mörkret, men också att kunna sortera ut vad jag kan påverka själv och vad jag inte kan påverka.

– Om man går i kamp mot det vi inte kan förändra kommer livet att bli jobbigare än det behöver vara. Vi fastnar lätt i hypotetisk oro, som ”vad händer med räntorna?”

Han menar att det då lätt spinner iväg till en ”tanketennis” som inte leder till någon lösning utan bara ökar oron.

– Den naturliga responsen vid ångest är ju att försöka undvika att bli rädd, men lösningen är oftast istället att möta rädslan, och det är något som motståndskraftiga personer är bra på. Och när man övervinner svåra saker av egen kraft så får man också tilltro till sin egen kapacitet.

Checklista för att skapa mening i livet Ur Björn Hedensjös bok ”Resiliens”. Bidra till eller skapa något som känns meningsfullt.

Ta emot det som är värdefullt och vackert i livet.

Välj din inställning till svårigheter, försök hitta mening även i motgångar.

Hitta humor och ljusglimtar även i mörka stunder.

Förlåt dig själv eller andra för misstag och gå vidare.

Om ångest har hög energi så har depression istället låg energi, menar Björn.

– Man vill då ofta dra sig tillbaka men problemet är att man kan fastna där, att ener­gin inte kommer tillbaka av sig själv. Därför kan man ­behöva tvinga sig ut trots att man inte känner för det. Eller få hjälp till det av andra.

Humor viktigt för motståndskraft

En annan viktig sak som Björn lyfter fram för att få motståndskraft är humor. Det är en strategi för att komma i kontakt med ljusa och positiva känslor i svåra tider och att få distans. Och inte minst har han fått humorn från sin mamma.

– Det var en sådan superkraft i henne, inte minst innan hon gick bort. Hon fick en sjukdom med snabbt förlopp men skämtade ända in i slutet. Jag och mina två bröder satt vid hennes sida och skrattade och grät om vart annat.

Björn är född i Malmberget, men hans födelsehem är numera ”bara en grop”. Samhället är flyttat på grund av gruvan och nu även de kulturmärkta husen, ritade av Ralf Erskine, där han föddes. Familjen flyttade med ­LKAB:s huvudkontor där föräldrarna jobbade, först till Stockholm och sedan till ­Luleå där Björn gick i skolan.

– Flyttandet har gjort att jag har känt mig lite hemlös och det har kanske bidragit till min rastlöshet. Journalist, psykolog och jag kommer säkert att ha någon karriär till.

Alldeles nyss fyllde Björn 50 år. Vad hände?

– Ja vad fasen hände, svarar Björn och skrattar. Det blev ett familjefirande och den stora festen ska jag ha i september när folk är tillbaka efter sommaren. Krisen hade jag i höstas, då började det gnaga, det där bokslutet, vad har jag åstadkommit i livet?

Vill ägna mer tid åt det som är lustfyllt

I början av varje år brukar Björn checka av och ställa sig själv frågan: ”Vad är viktigast i mitt liv just nu?”

Ja, självklart barnen, som han har med exfrun Karin Pettersson, kulturchef på ­Aftonbladet, men nu har han bestämt sig för att fokusera på något nytt.

– Ja, att ägna mer tid åt det som är lustfyllt. Jag blev nyligen bjuden på en fest i Köpenhamn. För ett år sedan hade jag nog känt att det låter för bökigt, men nu sa jag ”vi kör”. Jag åkte, gick på fest och hade jättekul.

6 snabba frågor med Björn Hedensjö Läser: Jens Liljestrands ”Befrielsen”.

Skrattar åt: Brittiska “The Office” med Ricky Gervais. Och mammas humor som hon orkade ha in i det sista.

Fritidsintressen: Springer och tränar, får samma biologiska känsla då som efter två glas vin.

Mår som bäst: I projekt.

Bästa egenskap: Snäll.

Sämsta egenskap: Otålig så att jag kan bli slarvig.

För några år sedan engagerades han som psykolog i ­relationsprogrammet ­”Vi ­eller aldrig”. Han blev känd och har fått många förfrågningar till att medverka i liknande program efteråt men har tackat nej.

– Drastiska råd i tv står i konflikt med bra terapi som är en långsam process där det handlar om att låta klienterna komma till insikt själva.

Björn Hedensjö trivs som singel

Björn fick också mycket ­beundrarpost men är fort­farande singel. Och trivs med det.

– Visst har även jag varit ute på Tinder, men jag kände det som att kärleken blev förtingligad. Jag tyckte lite sämre om mig själv när jag höll på.

Han trivs med singellivet, att kunna rå sig själv, nu när barnen börjar bli större.

– Jag njuter av friheten att kunna fatta snabba beslut, utan de där mikroförhandlingarna ”är det okej om jag sitter och jobbar en stund till?”. Jag har ett väldigt bra liv just nu.