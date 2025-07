Gladys del Pilar

Ålder: 57 år, på pappret, men troligtvis är hon några år yngre.

Bor: I Huddinge, Stockholm.

Familj: Gift med Christer, två vuxna barn, Amanda 28 år och David 30 år. Tvilling­systern Consuelo.

Motto: ”Don’t shine so others can see you, shine so that through you, others can see him” (C S Lewis). ”Det funkar oavsett om du är troende eller inte. För mig handlar det om att vara en förebild.”

Hobby: Laga mat.

Rädd för: Elaka människor med makt.

Aktuell: I höst med turné med B.U.S,”Bedårande Under Stress”, med Riksteatern. Det är en kabaré med Gladys del Pilar, Blossom Tainton, Kayode ”Kayo” Shekoni, Vivian Cardinal och Fransesca Quartey och en uppföljare till succéshowen ”B.U.S! – Brun Utan Sol”. Var befinner de sig idag och vad har de lärt sig av livet hittills?