Den mest populära orkidén, phalaenopsis, har blivit ett populärt inslag i våra hem. Inte så konstigt – den är lättskött och blommar under lång tid.
Väljer du kalla blomfärger passar den fint till svala nordiska färger och vill du sätta färg kan du välja en mix av varma nyanser. Oavsett vilken stil du väljer är det viktigt att ge den rätt förutsättningar för att trivas.
Orkidétips för fukt under vintern
Plantan har sitt ursprung i tropiska, fuktiga miljöer där den lever som epifyt, en påväxt på andra växter. Där lever den på vissna växtdelar och det vatten som kommer när det regnar.
När du själv ska odla orkidéer handlar det om att efterlikna de naturliga betingelserna – därför trivs den bäst i luftig orkidéjord. Inomhustemperaturen i våra bostäder brukar passa fint, men luften kan ofta bli alltför torr vintertid. Detta kan man lösa genom att ställa en upp- och nervänd liten burk i botten på krukan och fylla på med vatten – det får dock inte nå upp till botten på själva blomkrukan. Meningen är inte att rötterna ska suga upp vattnet utan att det ska ge orkidén en fuktigare omgivning.
Vattna orkidéer sparsamt
Självklart behöver plantan också vattnas. Ofta räcker det med en gång i veckan. Ge helst ljummet vatten, gärna regnvatten eller kokt (avsvalnat) vatten. Låt orkidén stå i en skål med vatten 15–20 minuter och häll sedan av överflödigt vatten. Ge också gödning avsedd för orkidéer regelbundet.
Placera den ljust men inte i stark sol. Undvik också drag och flytta undan plantan när du vädrar.
Blommar om
Blomningen är lång, men när den sista blomman vissnat är det dags att beskära. Om stängeln fortfarande är grön och frisk, kan du skära tillbaka den över tre ögon.
Då kan det bryta ut en ny blomstängel här om man har tur. Om stängeln är vissen och torr är det bara att klippa av den ner vid basen, och vänta på ny blomning. Det kan ta tid men de flesta plantor brukar komma igen.
Om du haft din orkidé i flera år kan det vara dags att plantera om den på våren. Använd särskild orkidéjord och klipp tillbaka torra rötter. Då kan den sprida glädje med riklig blomning i många år.