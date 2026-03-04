Brudorkidén, phalaenopsis, har blivit en favorit hos oss – en växt som riktigt lyser upp hemmet. Den är vacker både på fönsterbrädan och i vas, och passar fint i små arrangemang. Vi bjuder på tips och idéer att inspireras av.

Den mest populära orkidén, phalaenopsis, har blivit ett populärt inslag i våra hem. Inte så konstigt – den är lättskött och blommar under lång tid.

Väljer du kalla blomfärger passar den fint till svala nordiska färger och vill du sätta färg kan du välja en mix av varma nyanser. Oavsett vilken stil du väljer är det viktigt att ge den rätt förutsättningar för att trivas.

Sortnamnet framgår sällan när man köper brudorkidéer i butik, men blommorna brukar vara utslagna, så att färgen syns. Foto: Tia Borgsmidt

På nära håll ser blomman nästan ut som en vacker insekt. Foto: Tia Borgsmidt

Orkidétips för fukt under vintern

Plantan har sitt ursprung i tropiska, fuktiga miljöer där den lever som epifyt, en påväxt på andra växter. Där lever den på vissna växtdelar och det vatten som kommer när det regnar.

När du själv ska odla orkidéer handlar det om att efterlikna de naturliga betingelserna – därför trivs den bäst i luftig orkidéjord. Inomhustemperaturen i våra bostäder brukar passa fint, men luften kan ofta bli alltför torr vintertid. Detta kan man lösa ­genom att ställa en upp- och nervänd liten burk i botten på krukan och fylla på med vatten – det får dock inte nå upp till botten på själva blomkrukan. Meningen är inte att rötterna ska suga upp vattnet utan att det ska ge orkidén en fuktigare omgivning.

En överdådig bordsdekoration i en vacker glasskål, arrangerad i stickmassa (oasis). Låt stickmassan ligga i blöt och suga upp vatten och stick sedan ner stjälkarna i denna. Låt gärna växterna vara högre i mitten och lägre längs kanterna runt om. Foto: Tia Borgsmidt

Här har några stänglar från brudorkidé fått sällskap av en blomma från en rosenskärm Foto: Tia Borgsmidt

Vattna orkidéer sparsamt

Självklart behöver plantan också vattnas. Ofta räcker det med en gång i veckan. Ge helst ljummet vatten, gärna regnvatten eller kokt (avsvalnat) vatten. Låt orkidén stå i en skål med vatten 15–20 minuter och häll sedan av överflödigt vatten. Ge också gödning avsedd för orkidéer regelbundet.

Placera den ljust men inte i stark sol. Undvik också drag och flytta undan plantan när du vädrar.

Orkidéerna blir extra fina om du placerar flera tillsammans i grupp. Ta gärna bort blompinnarna ur krukorna så de får ge ett mer naturligt intryck. Foto: Tia Borgsmidt

En pensel kan agera stöd istället för blompinnar. Foto: Tia Borgsmidt

Blommar om

Blomningen är lång, men när den sista blomman vissnat är det dags att beskära. Om stängeln fortfarande är grön och frisk, kan du skära tillbaka den över tre ögon.

Då kan det bryta ut en ny blomstängel här om man har tur. Om stängeln är vissen och torr är det bara att klippa av den ner vid basen, och ­vänta på ny blomning. Det kan ta tid men de flesta ­plantor brukar komma igen.

Om du haft din orkidé i flera år kan det vara dags att plantera om den på våren. Använd särskild orkidéjord och klipp tillbaka torra ­rötter. Då kan den sprida glädje med riklig blomning i många år.

Orkidéer finns även att köpa som snittblommor i blomsterbutiker, men annars kan du själv klippa av någon stängel för att sätta i vas. Orkidéerna håller många veckor i vas om du byter vattnet regelbundet. Här står de tillsammans med några kvistar av eukalyptus. Foto: Tia Borgsmidt

Med lite silkespapper runt blir några stänglar av brudorkidé en riktigt fin gå-bort-present. Här tillsammans med rosenskärm. Foto: Tia Borgsmidt