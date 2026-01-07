Från och med 2025 är det inte tillåtet att kasta kläder och annan textil i hushållssoporna. Mer ska återvinnas och mindre gå till förbränning! Men nu har lagen ändrats igen – och vissa plagg ska faktiskt slängas i soporna trots allt. Vad gäller? Vi reder ut vad du får och inte får slänga – och varför.

För snart ett år sedan infördes nya regler för textilavfall – inget ska kastas, allt ska på ett eller annat sätt återvinnas. Nu har dock reglerna ändrats på nytt. För även om det fanns goda intentioner, visade sig systemet inte vara helt rustat. Second hand-butiker och kommuner runt om i landet vittnade under året om en ohanterlig mängd inlämnade textilier – man överöstes av osäljbara plagg i dåligt skick – och en stor andel höll för dålig kvalitet för att kunna återbrukas eller återvinnas.

Den 1 oktober infördes därför nya, uppdaterade regler för sortering av textilavfall. Det nya är att den textil som är mycket smutsig, trasig, möglig eller angripen av skadedjur ska du nu slänga direkt i hushållssoporna. Detsamma gäller gamla strumpor och underkläder.

Syftet är att underlätta för privatpersoner, second hand-butiker och kommuner.

Vad är textilavfall?

Till textilavfall räknas kläder, hemtextil, väskor och accessoarer av textil. Även tyger, lakan, täcken, kuddar, mattor, handdukar, sminkväskor, fodral, hattar och kepsar kan räknas som textilavfall. Består produkten av flera material avgör det dominerande material­slaget hur det ska sorteras.

Varför är det viktigt att sortera ut textil?

I Sverige har vi en hög konsumtion av nyproducerade kläder och hemtextilier – i snitt cirka 13–14 kilo per person och år. Studier visar också att vi använder textilier och kläder allt kortare tid.

Samtidigt är textilindustrin är en av världens mest resurskrävande. Genom att återanvända och återvinna textilier minskar behovet av nyproduktion, vilket sparar både vatten, energi och kemikalier.

Målet med textilsorteringsreglerna är att så mycket textilier som möjligt ska återvinnas eller allra helst användas på nytt. Rätt sortering medför att mer material kan tas tillvara och mindre går till förbränning.

De nya reglerna för hur du ska sortera textilier

Oanvändbart eller ohygieniskt – släng i hushållssoporna. Strumpor, underkläder, mögliga textilier eller plagg som fått skadedjur ska du kasta direkt i de vanliga hushållssoporna.

Helt och rent – lämna för återbruk. Textilier som kan användas igen ska du fortfarande lämna till second hand, ideella organisationer, ofta genom särskilda kärl för textilinsamling.

Trasigt, men rent – lämna till textilåtervinning. Kläder och tyger som är slitna, trasiga eller fläckiga men rena, hör hemma i kommunens särskilda textilinsamlingskärl eller på återvinningscentralen. Där tas de om hand för återbruk eller materialåtervinning.