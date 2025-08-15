Hösten är en tid för nystart i trädgården! Vi tipsar om växterna och blommorna att plantera redan nu.

Hösten är trädgårdens nyår – det är nämligen i september som trädgården kan få en riktigt nystart. På hösten kan du plantera nya träd och buskar, flytta om perenner och sätta lökar inför våren. Fuktigare jord, jämnare temperaturer och mindre konkurrens från ogräs eller skadedjur gör hösten till en idealisk tid för att både plantera nytt och flytta om det som vuxit sig för stort under sommaren.

Perenner för sensäsongen

Det finns gott om perenner som blommar sent och klarar lätt nattfrost, vilket gör dem perfekta för höstens trädgård. Favoriterna skiljer sig dock mellan generationerna. Bland 40–49-åringar är höstanemonen en tydlig favorit (24%), medan 60+ väljer höstaster (27 %). Yngre odlare har däremot en annan favorit: solhatten. Nästan en av fyra (24 %) bland 18–29-åringar föredrar de färgstarka och tåliga perennen.*

Höstanemon. Foto: Plantagen

Aster. Foto: Plantagen

Detta kan du plantera redan nu

Perenner – dela, flytta och förnya för våren.

Lökar – för en färgsprakande vår.

Buskar och träd – hinner rota sig i lugn och ro.

Prydnadsgräs och marktäckare – binder jorden och fyller ut.

Häckar – särskilt barrotade sorter trivs bäst vid höstplantering.

Köksträdgård – sätt vitlök, spenat eller höstså morötter.

* Siffror från Plantagens trendrapport 2025

Källa Plantagen

Artikeln är tidigare publicerad hos Hus & hem.