Var är kvinnorna i historien? De som gjorde avtryck då, grep in, bidrog med något avgörande ... och sen bara försvann. Vi bad professor Dick Harrison att välja ut tio svenska kvinnor i historien som vi borde uppmärksamma lite mer. Här om Elin i Horsnäs.

När de svenska häxprocesserna förs på tal brukar intresset alltid fokuseras till det ”stora oväsendet” i Mellansverige och Norrland på 1660-talet och 1670-talet. Vi glömmer ideligen att många kvinnor drabbades av ännu värre öden långt tidigare, betydligt längre söderut i landet. Under ”stora oväsendet” var det normala att de dömda halshöggs först och brändes sedan. I början av seklet var det mycket vanligare att utpekade häxor utsattes för samma elände som i övriga Europa – pinliga förhör, barbariska tester och levande bränning på bål.

Elin i Horsnäs Levnadsår: d. 1611

Familj: Gift mer än en gång, änka.

Bostad: Gård i Horsnäs ­(Småland).

Gör: Änka efter en bonde, trolldomsanklagad.

Utförde vattenprov på misstänkta häxor

En portalfigur i denna dystra historia är Mäster Håkan, bödel i Jönköping. På ett eller annat sätt hade Håkan skaffat sig stora insikter i hur man spårade upp häxor på kontinenten. Han visste hur man utförde vattenprov, det vill säga sänkte ned människor i vatten för att se om de kunde flyta, vilket tydde på att Djävulen hjälpte dem, och han hade inget emot att tortera folk som misstänktes ha försvurit sig åt helvetets härskare. Redan 1590, bara några år efter att han fått sin anställning, utförde han vattenprovet på två kvinnor i Jönköping. Fyra år senare torterade han fram en bekännelse ur pigan Ingegärd Andersdotter i Habo.

Elin i Horsnäs är det första väldokumenterade offret för de svenska häxprocesserna. Hon utsattes två gånger av häxjägare från Jönköping redan i början av 1600-talet. Andra gången klarade hon inte vattenprovet. Häxprocesser förekom i flera länder ute i Europa. Illustrationen föreställer inte Elin i Horsnäs. Foto: Getty Image

Det mest omskrivna offret för Mäster Håkans iver var Elin i Horsnäs. Första gången hon ställdes inför rätta var omkring år 1600, men ­uppenbarligen flöt hon så ­dåligt under vattenprovet att hon gick fri. 1611 anmäldes hon än en gång av grannarna och rannsakades inför ­Sunnerbo häradsting, åtalad för allt möjligt – kärleks­magi, mord, användande av mjölkharar (magiska djur som troddes kunna tjuv­mjölka grannarnas kor) och magi mot boskap.

Rakad och torterad

Rätten sände efter Håkan, som villigt bistod med råd och dåd. Den här gången klarade Elin inte av vatten­provet, varefter bödeln rakade hennes kropp och torterade henne. Detta till trots framhärdade Elin i att hon var oskyldig till häxeri, men hon ljög ihop en historia om att hon mördat sin make med arsenik. I och med det kunde hon avrättas för mord, vilket var betydligt mindre smärtsamt än häxbålet.