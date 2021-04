Följ med oss till Antikens Grekland!

Historiska vingslag, mäktiga grekiska gudar och spännande mytologi.

Vi på Icakuriren följer utvecklingen noggrant gällande COVID-19 (coronavirus) och vi kommer att vidta åtgärder utifrån myndigheternas rekommendationer vad gäller resandet till olika resmål. Denna resa planeras att genomföras till dess att andra direktiv ges. Har du frågor kring avbokningsvillkor, är du varmt välkommen att kontakta researrangören direkt.

Vill du stilla din nyfikenhet och lära dig mer om mystiken och historien om det antika Grekland? Då ska du följa med oss på denna resa som bjuder på storslagna upplevelser bland grekiska gudar och mytologi. Från Akropolis och oraklet i Delfi till Aten och Olympia, Apollon och Oidipus. Antikens Grekland hade sin storhetstid från 700-talet f.Kr. till 300-talet f.Kr. Vi utforskar den hänförande arkitekturen och kulturhistorien men tar också del av det nya, moderna Grekland. Vår rundresa kryddas med ett besök i staden Kalamata där vi besöker en olivoljeproducent. Men det ges också tid för sol och bad för den som önskar. Längtar du efter doften från kolgrillade skaldjur och att få njuta av ett glas vin och vacker utsikt över det azurblå havet från en liten grekisk taverna? Under hela resan njuter vi av smakerna från det grekiska kökets härliga mat och dryckeskultur. Sista kvällen intar vi middagen på en trevlig restaurang i hamnstaden Pireus där de tillagar havets läckerheter åt oss. Det här är en resa du inte vill missa!

Vackra vyer och blommande bougainvillea.

Dag 1 Välkommen till Grekland och Aten

Vi tar flyget till den grekiska huvudstaden. Vår Scandoramaguide möter oss på flygplatsen och transferbussen tar oss in till Aten och The Stanley Hotel. På kvällen dukas det för middag på hotellet.

Dag 2 Akropolis & Plaka

Efter den första grekiska frukosten är det dags att stifta bekantskap med antikens vagga, Greklands huvudstad Aten. Vi börjar med en stadsrundtur som en perfekt start på resan. Vi gör en rundtur i historiska Aten och åker upp till klippan Akropolis med det mäktiga templet Parthenon, byggt för närmare 2 500 år sedan för att hedra Pallas Athena. Vi bekantar oss också med dagens moderna Aten. På kvällen går vi på en typisk grekisk taverna i de äldsta delarna av Aten, Plaka. Här bjuds det på middag till grekisk underhållning med levande musik.

Dag 3 Från mirakel till orakel

Under förmiddagen åker vi på tur längs med Attikas kust där vi får en första glimt av Egeiska havet. Vi besöker Poseidontemplet, uppfört 444 f.Kr. och havsgudens tempel, perfekt placerat vid stupet av Kap Sunion. Under eftermiddagen förflyttar vi oss till Delfi och checkar in på Acropole Hotel. På kvällen serveras det middag på en närbelägen taverna.

Mitt i Aten ligger klippan Akropolis med mäktiga templet Parthenon, 2 500 år gammalt.

Dag 4 Apollons tempel i Delfi

Delfi ligger vackert placerad på 500 meters höjd vid foten av det mäktiga Parnassosberget med hänförande vyer. Staden är världsberömd för Apollons tempel och hans språkrör, oraklet i Delfi. Följ med och ta del av Delfis legendariska historia under vår intressanta rundtur. På eftermiddagen beger vi oss sedan till Olympia. På vägen gör vi ett kortare besök i hamnstaden Galaxidi och åker över den magnifika bron på 3 km som förbinder fastlandet med den vackra blomsterhalvön Peloponnesos. Vi fortsätter sedan, via Patras, till antikens helgedom Olympia där vi checkar in på Olympic Village Hotel lantligt beläget utanför Olympia.

Dag 5 Olympiadens vagga

Vi börjar dagen med en rundtur bland de spännande arkeologiska utgrävningarna i Olympiabyn, världens mäktigaste sportanläggning för 2 500 år sedan. I Olympia fanns både Zeustemplet och hustrun Heras egna tempel. De kvarvarande ruinerna skvallrar om dess forna storslagenhet. Vi besöker ett av Greklands mest imponerande museer, Olympias arkeologiska, mitt emot utgrävningsplatserna. Vi åker även till en trevlig vingård en bit utanför Olympia där vi får möjlighet att njuta av de grekiska vinerna och lära oss om tillverkningen. Därefter färdas vi längs Peloponnesos västkust på väg till olivstaden med stort O, Kalamata. På kvällen serveras det middag på Hotel Akti Taygetos, beläget i Mikri Mantineia strax utanför Kalamata, med fantastisk utsikt över det azurblå havet.

Dag 6 Olivernas Kalamata

Kalamata är en mycket populär huvudort i södra Grekland, på den stora halvön Peloponnesos som domineras av den väldiga borgen från 1400-talet samt den vackra naturen och hamnen. För de allra flesta är det annars de läckra oliverna med samma namn som gjort staden känd. I dag kan vi njuta av allt det vackra i Kalamata, flanera runt, ta oss till stranden eller njuta på en trevlig taverna. Vi besöker också en olivoljeproducent och provar de lokala godsakerna. Messeniens huvudstad har mycket att erbjuda!

Njut av en klassisk grekisk sallad med fetaost, oliver, tomat, gurka och rödlök.

Dag 7 Mystras & hamnstaden Pireus

Under morgonen lämnar vi idyllen i Kalamata och tar oss tillbaka till den grekiska huvudstaden. Vi åker mot den klippiga bergskedjan Taygetos med pinjeträd och olivlundar längs sluttningarna. Vi stannar till i Mystras, vackert belägen på en utlöpare i Taygetosbergen. I den forna bysantinska kulturstaden finner vi historiska byggnader, ruiner och kyrkan Mitrópolis med sagolika fresker från 1300-talet. Vi fortsätter sedan via Tripolis till Aten där vi återser The Stanley Hotel. På kvällen anordnas en härlig utflykt till hamnstaden Pireus, med en av Medelhavets allra största hamnar, som numera är sammanväxt med Aten. På en trevlig restaurang njuter vi en middag med havets läckerheter som bas. En utmärkt avslutning på resan!

Dag 8 Vi lämnar Hellas

Vi njuter av en sista grekisk frukost innan vi checkar ut från hotellet och tar oss till flygplatsen för hemresa till Skandinavien med många fina och goda minnen med oss hem.

Njut av grekisk natur, kultur och arkitektur.

Resfakta

Resdatum

Avresa 26 september

Hemresa 3 oktober

Avresa från Arlanda, Landvetter, Köpenhamn och Gardermoen

Pris

Från 16 995 kr per person i del i dubbelrum

Allt detta ingår i resans pris

Flyg Arlanda/Landvetter/Kastrup/Gardermoen – Aten t/r inklusive flygskatter, flygplatsavgifter och bagage

Busstransfer flygplatsen – hotellet t/r

Bussresa med Scandoramaguide

7 övernattningar i dubbelrum

7 frukostar och 7 middagar

Representant från Icakuriren vid fler än 25 deltagare

Följande utflykter och arrangemang ingår

Aten & Akropolis

Afton i Plaka

Poseidontemplet & Kap Sunion

Oraklet i Delfi

Antikens Olympia

Vinprovning

Olivstaden Kalamata

Hamnmiddag i Pireus

Tillägg

Enkelrum 1 995 kr

Avbeställningsskydd, 6,25% av resans pris genom ERV

Reseförsäkring 325 kr som komplement till hemförsäkring genom ERV

Bra att veta

Det finns möjlighet att boka hotellövernattning dagen före/efter din resa i Malmö, alternativt vid Arlanda, Landvetter eller Gardermoen. Om flyget landar sent ankomstkvällen serveras ingen middag på hotellet. Följande valuta rekommenderar vi på denna resa: Euro (EUR)

Så här bokar du

Ring Scandorama 040 600 00 60 eller boka via hemsidan www.scandorama.se/icakuriren

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.

Res säkert med Icakuriren

Res säkert i coronatider Vi tar rådande situation gällande covid-19 på största allvar och följer noggrant UD och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att hålla säkra avstånd till varandra kommer våra resor att genomföras med färre resenärer i resegrupperna. På plats kommer vi att dela in resenärerna i mindre grupper för att enkelt kunna hålla ett säkert avstånd, det gäller vid utflykter och andra sammankomster. Researrangörer anpassar sig och gör allt som de kan för att genomföra på absolut säkraste sätt.