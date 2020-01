Skottland

Unik resa till Skottland med hotell under 3 nätter på förtrollande Orkneyöarna. Andlöst vackra landskap - En förtjusande resa späckad med intressant historia och naturupplevelser som tar andan ur en. Storbritanniens karga landskap, ljunghedar och dramatiska havsklippor skapar en magisk stämning.

Dag 1: Välkommen till Skottland och Edinburgh!

Ankomst till Edinburghs flygplats där vår buss väntar på oss för att ta oss in till centrala Edinburgh. Vi får en guidad orienteringspromenad i centrala delarna och möjlighet att kunna strosa runt lite efter flygresan, känna av atmosfären av det äkta Skottland innan vi åter samlas för att starta denna upplevelserika resa. Vi styr nu våra steg mot Skottlands "hjärta" Edinburghs slott som dominerar staden från dess plats rest på 120 meter hög klippa. Vi får en guidad tur i och omkring slottet där vi ser de skotska kronjuvelerna och Stone of Destiny, nu tillbaka i Skottland där den hör hemma efter att varit borta sedan år 1296. Vår guide berättar hela denna remarkabla historia, dess värde och helighet. Vi besöker de privata lägenheterna i Mary Stuart och St Margaret's Chapel, den äldsta byggnaden i staden som går tillbaka till 1100-talet. Efter avslutad start tar vi oss till vårt hotell för incheckning och middag serveras på kvällen.

Dag 2: Skotska högländerna

En god frukost ska starta dagen innan vi ska ge oss ut på äventyr. Vi lastar bussen för att ta oss norrut och resan går genom Fife, Perthshire och in i högländerna. Vi njuter av underbart landskap under vår resa och första målet måste bli att lära oss mer om den Skottlands höglandsmystik. Vad passar inte bättre än Highland Folk Museum? Här får vi vandra genom den levande historien och museet lär oss hur våra skotska högländska förfäder bodde, hur de byggde sina hem, hur de bearbetade marken och hur de klädde sig, i en vänlig och välkomnande miljö. En animerad miljö med skådespelare och restaurerade byggnader hjälper till att levandegöra Highlands historia på ett genuint sätt. Vi vet nu mer om Highlanders och vår sceniska resa i underbar natur fortsätter till Aviemore och vårt hotell där incheckning, lite avkoppling och reflektion av dagens händelser samt en god skotsk middag väntar.

Dag 3: Urquhart Castle & Inverness

Dags att leta sjöodjur, därför rekommenderas en rejäl stärkande frukost. Dagens utflyktsmål är Urquhart Castle, en fästningsborg vid den mytomspunna sjön Loch Ness. Under vår resa garanteras ett otroligt vackert landskap. Loch Ness är en 38,5 km lång klyfta i Great Glen provinsen som utgör en del av den Caledoniska kanalen som förbinder Inverness med Fort William. Sjön är upp till 213 m djup, bestående av Skottlands största volym av färskt vatten jämfört med någon sjö på de brittiska öarna. Vida berömd över hela världen för sin mystiska invånare, Loch Ness Monster. Vi får guidad tur i ruinerna av Urquhart Castle, som var ett av de största slotten i Skottland men som förföll efter 1689 och sprängdes 1692 för att förhindra att det blev ockuperat av Jakobiterna. De flesta av de befintliga resterna är från 1500-talet. Njut av utsikten över sjön med dess mäktiga berg i ryggen. Från Urquhart Castle tar vi oss på eftermiddagen till Inverness, den forntida huvudstaden i högländerna. För att kontrollera högländerna ansågs det alltid nödvändigt att kontrollera Inverness. Efter slaget vid Culloden rensades staden av Cumberlands armé och många grymheter ägde rum. Idag är Inverness ett industriellt, kommersiellt och kulturellt centrum med utmärkt väg-, järnvägs- och flygkommunikation. En guidad tur följs av möjligheter till egna strövtåg i staden innan vi återvänder till vårt hotell i Aviemore för middag.

Dag 4: Med båt till Orkney

Denna morgon avgår vi mot Orkneyöarna som är platsen med väldiga begränsningar när det gäller boende men vi har den unika möjligheten att få uppleva platsen under ett antal dagar. Vår resa går norrut genom höglandet med utsikt över Nordsjön då vi färdas mot Scrabster, hamnstaden varifrån vi tar båten mot Orkney. Vi får njuta av en klassik lokal publunch längs vår resa innan vi går ombord på färjan från Scrabster till Stromness. Vid ankomsten till Stromness väntar transport till vårt hotell och vi får möjlighet under avkopplande tid att bekanta oss med staden. Hotellet ligger bekvämt nere vid hamnen och kvällen är fri för egna aktiviteter, kanske en Fish & Chips till middag, garanterat färsk, direkt från dagens fångst!

Dag 5: Orkney med alla sinnen

Dagen idag styrs på väder, vindar och de gamla gudarnas godhet. Vi ska dock uppleva allt det viktigaste som bara måste ses här på Orkney. Programmet kan i följdordning självklart ändras för bästa genomförande.

Skara Brae - Den neolitiska bosättningen Skara Brae är en av de bäst bevarade grupperna av förhistoriska hus i Västeuropa. Skara Brae avslöjades av en storm 1850 och ger en anmärkningsvärd bild av livet för 5000 år sedan, innan Stonehenge byggdes. Vi utforskar denna förhistoriska by och upplever antika hem utrustade med stenbäddar, byråer och stolar. Ett replikhus ger besökarna möjlighet att utforska dess inre, medan besökscentrat ger pekskärmpresentationer, frågeformulär och en möjlighet att se föremål som upptäcktes under de arkeologiska utgrävningarna på 1970-talet. Allt självklart under ledning av vår kunniga guide.

Maes Howe - Maeshowe är den finaste kammargraven i Nordvästeuropa och är mer än 5 000 år gammal. Vikingar/Korsfarare bröt sig in i varden på 1100-talet och snidade graffitirunor på väggarna i huvudkammaren. Maeshowe är en del av Heart of Neolithic Orkney World Heritage Site, tillsammans med Skara Brae, Ring of Brodgar och Stones of Stenness. Väldigt många begrepp och namn men garanterat vår guide kommer att fördjupa insikten i detta väl på plats när man har det framför sig.

Kirbuster Farm Museum – Kirbuster museum öppnades för allmänheten 1986 och är det sista ej helt återställda exemplet på en traditionell uppvärmning i Nordeuropa. Huset har en central eldstad, komplett med torveld och en steneuksäng som påminner om de neolitiska interiörerna för många tusen år sedan och som kan ses på platser som Skara Brae, Orkney. Kirbuster ockuperades fram till 1960-talet och var en gång hemmet för de kända Spence- och Hay-familjerna på öarna. Även autentiska trädgårdar kan ses här innan vi återvänder till vårt hotell för middag i denna så speciella miljö.

Dag 6: Orkney på egen hand

Njut av morgonen, unna dig en god frukost dagen fri att på egen hand hitta intressanta strövtåg och på denna plats är det inte svårt. Valet finns att enkelt hitta det bästa på snabbast tid och går med vår guide för en valfri promenadtur i Kirkwall. Valet är ditt.

Stadsvandring Kirkwall – Vandringen börjar vid hamnen och fortsätter upp genom den historiska staden och Royal Burgh of Kirkwall. Vi kommer att följa de smala, slingrande gatorna, som utgjorde Kirkwalls medeltida kust, och lyssna på berättelser om den ökända "Press Gang" och de orkadiska bröllopstraditionerna. Hör om det fruktansvärda Kirkwall Ba Game, som delar staden i hälften, vid jul och nyår. En garanterat spännande historia vår guide berättar mycket mer om!

Vi besöker St Magnus-katedralen, som ligger i centrum av Kirkwall. Katedralen har en fascinerande historia - den byggdes 1137 av en Viking Earl för att hedra sin mördade farbror, och den förstördes nästan av regeringsstyrkor som undertryckte ett uppror 1614! St Magnus-katedralen tillhör folket i Orkney och i byggnaden hittar du monument till dem.

Kvällen lämnar vi fri denna sista dag och natt på Orkney att få njuta av vad vi tycker var det bästa.

Dag 7: Pitochry och Perth Resfakta

Tuppen gol, dags att stiga upp! Njae inte så tidigt blir det men efter frukost är det dags att packa ihop våra saker och gå ombord på färjan för att lämna Orkneyöarna. Färja från Stromness till Scrabster lämnar och vår resa söderut mot Perth tar vid. Vi reser genom Cairngorms National Park gör stopp i Pitlochry, en charmig by i Highland med elegant viktoriansk arkitektur. Tillåter tiden det kommer vi att se dammen och laxstegen byggda för att låta fisken fortsätta sin naturliga kurs uppströms av floden. Vi får njuta av de traditionella små butikerna och den pittoreska miljön här erbjuds. Efter detta pittoreska stopp fortsätter färden till Perth och vårt hotell den sista natten i denna underbara del av Storbritannien. Middag serveras för oss alla Skottland & Orkney-resenärer denna kväll!

Dag 8: Hemresa

Frukost serveras på hotellet. Buss väntar för att ta oss till Edinburgh flygplats för att gå på vårt flyg hem till nära och kära och berätta om upplevelserna av detta underbara norra hörn av Europa.

Resfakta

Avresa: 7 september

Hemresa: 14 september

Övernattningar

Edinburgh x 1 natt

Aviemore x 2 nätter

Orkney x 3 nätter

Perth x 1 natt

Pris per person i del av dubbelrum: 18 995 kr

I priset ingår:

Flygresa till Edinburgh, t/r

Flygskatter och flygplatsavgifter

Rundresa med Scandoramaguide

7 övernattningar i dubbelrum

7 frukostar, dag 2 - 8

1 lunch, dag 4

5 middagar, dag 1-3, 5 och 7

Samtliga arrangemang och inträden och rundresa enligt dagsprogram

Tillägg:

Enkelrumstillägg: 1 995 kr

Avbeställningsskydd: 6% av resans pris genom ERV

Reseförsäkring: 325 kr som komplement till hemförsäkringen

