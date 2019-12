Hurtigruten - Världens vackraste sjöresa

Hurtigruten bjuder på hissnande natur och många oförglömliga vyer. I lugn takt färdas vi längs kusten och njuter av såväl maten, sällskapet som den magiska utsikten.

MS Midnatsol blir vårt hem för resan.

En vårresa är speciell på många sätt bland annat kan du få uppleva tre årstider under en och samma resa. Medan det kan vara full vinter i Kirkenes kan det vara näst intill sommarvärme i Bergen. Varje dag ombord informerar fartygets reseledare oss via högtalare om alla sevärdheter, så att vi inte missar något. MS Midnatsol har också ett eget expeditionsteam ombord som dagligen arrangerar föredrag och guidar från däck om kulturen, djurlivet och naturfenomenen som möter oss längs kusten.

Skäm bort smaklökarna

Kuststräckan vi ska färdas är cirka 250 mil lång och vi kommer att lägga till i 32 hamnar på vår resa ner till Bergen. Förutom att njuta av den vackra utsikten under resan så finns det flera spännande utflykter att boka till längs resans gång, varav några av dem ingår i vårt program. Under dagarna finns det också gott om tid att njuta av ett dopp i jacuzzin, sätt dig med en bra bok i biblioteket eller bara slappa i en bekväm fåtölj. Under hela resan skämmer vi bort våra smaklökar med smakupplevelser utöver det vanliga. Välkommen att följa med!

Dag 1 Vi övernattar i Kirkenes

Vi flyger från Arlanda alternativt Köpenhamn via Oslo till Kirkenes i Nordnorge. Vi landar i Kirkenes omkring 20-tiden på kvällen där vår guide och buss väntar på oss. Vi är nu cirka 40 mil norr om polcirkeln och är lika långt österut som Sankt Petersburg. Vi övernattar på Svanhovd Conference Center som är beläget vid Pasvikälven mitt i den norska kilen som skiljer Ryssland och Finland i norr.

Dag 2 Kirkenes - Berlevåg

Efter frukost hinner den som vill med ett besök på hotellets utställning om Pasvikdalens unika natur, djurliv, kultur och historia. Vid lunchtid avgår fartyget MS Midnatsol och vår resa söderut har nu startat. Efter att vi har ätit en god lunchbuffé får vi tillgång till våra hytter. På eftermiddagen lägger Hurtigruten till i Vardö, som är Norges ostligaste hamn. Vi fortsätter vår resa längs Varangerhalvön till Båtsfjord innan vi på kvällen gör dagens sista stopp i Berlevåg. Under kvällen avnjuts en middag i restaurangen.

Kom ihåg att packa badkläder för här kan du njuta av utsikten från den varma jacuzzin.

Dag 3 Njut av färden mot Tromsö

Vår första morgon ombord startar med en härlig frukostbuffé. På förmiddagen når vi världens nordligaste stad Hammerfest och här finns gott om tid att gå iland och kika i affärer, ta en skön promenad eller varför inte besöka Isbjörnsmuseet. Möjlighet finns också att följa med på en utflykt. Under eftermiddagen njuter vi av lugnet och den vackra naturen ifrån fartygets panoramasalong eller ute på däck. När det är läggdags lägger vi till i Tromsö, Nordnorges största stad. Men vi ska inte sova riktigt än, utan här väntar en utflykt så vi tar bussen över bron till Ishavskatedralen och njuter av en vacker midnattskonsert (ingår i resans pris).

Låt dig hänföras av de fantastiska vyerna.

Dag 4 Lofoten och Vesterålen

Under dagen passerar vi ögrupperna Lofoten och Vesterålen som erbjuder något av de mest spektakulära vi kommer att få se under vår kustresa. Vi lägger till i Stokmarknes, orten där Hurtigruten "föddes". Här finner vi Hurtigrutens museum som är väl värt ett besök (ingår). Fartyget navigerar vidare genom det trånga Raftsundet. Om tiden och vädret tillåter gör vi en avstickare in i den fantastiska Trollfjorden, där skarpa klippor omger fartygets sidor, en helt magisk naturupplevelse. Mot kvällningen lägger vi till i Svolvaer, huvudorten på Lofoten. Färden längs Lofoten fortsätter och snart anlöper vi Stamsund, där Lofotsväggens majestätiska klippor kan studeras.

Möjlighet till utflykter:

" En smak av Vesterålen" "Havsörnssafari" "Lofoten" "Lofoten till häst"

Dag 5 Vi passerar polcirkeln

Med sina hundratals små öar, bördiga jordbruksmarker och branta granitklippor är det väl värt en tidig väckning och frukost för att få uppleva den fantastiskt vackra Helgelandskusten. Vi kommer att passera polcirkeln vid 66° 33 N och i samband med detta sker en viktig

reseritual. Myterna och legenderna kring denna kuststräcka är många. De mest kända är legenden kring "de Syv Søstre", en rad bergstoppar och myter hur pilen från "Hästmannens" bågar formade hålet i Torghatten. Innan vi anlöper Sandnessjöen får vi uppleva Vegaöarna, upptagna på UNESCO:s världsarvslista. Kvällens middag blir speciell, för det är nämligen "Kaptens middag". Var inte orolig- du behöver inte ha galaklänningen med i resväskan för detta! Varför näst sista kvällen ombord kanske du undrar? Jo det är för att många i personalen har sin hemmahamn i Trondheim, som vi anlöper imorgon och där går av sitt arbetspass.

Möjlighet till utflykter:

"Det norska laxäventyret"

Precis utanför Brønnøysund seglar vi förbi de UNESCO-listade Vegaöarna och den berömda Torghatten.

Dag 6 Trondheim - Ålesund

Under tidig morgon har vi kommit fram till Trondheim, Norges första huvudstad som tidigare kallades för Nidaros. Trondheims mest kända byggnadsverk är Nidarosdomen, Skandinaviens största medeltida byggnad som är byggd i nygotisk stil. I denna mäktiga domkyrka är tre drottningar och sju kungar krönta. Vi lämnar Trondheim och fortsätter vår resa söderut. På vägen ut ur Trondheimsfjorden passerar vi öarna Munkholmen och Hitra. På eftermiddagen gör vi stopp i Kristiansund som räknas som Norges klippfiskhuvudstad på grund av sin långa exporttradition av saltad och torkad fisk. Vi styr ut över det öppna havet mot Molde som med sin närhet till Golfströmmen även är känd som Rosornas stad. Om vi håller oss vakna till midnatt så får vi uppleva Ålesund, staden som är byggd i Jugendstil och som får oss att tro att vi befinner oss i Sydtyskland.

Möjlighet till utflykter:

"Trondheim med Nidarosdomen" "Atlanthavsvägen"

Dag 7 Vi ankommer Bergen

Sista frukosten ombord och "Världens vackraste sjöresa" börjar närma sig sitt slut. Men innan vi lägger till i Bergen kommer vi att få njuta av den pittoreska Nordfjorden nedanför den enorma glaciären Josteldalsbreen och den mäktiga Sognefjorden. Inseglingen till Bergen, staden mellan de sju bergen är ett synintryck som vi sent kommer att glömma. När vi kommer iland i Bergen hinner vi med en guidad rundtur med buss innan det är dags att bege sig till flygplatsen för hemfärd.

Resfakta

Resdatum

Avresa 5 maj 2020

Hemresa 11 maj 2020

Pris 19 490 kr per person i del av insides dubbelhytt

Tillägg per person:

fönsterhytt på däck 4, i fem nätter: 4 770 kr

fönsterhytt på däck 6 (promenaddäck) eller däck 7 i fem nätter: 7 560 kr

enkelrum och insideshytt för eget bruk, i sex nätter: 9 070 kr

enkelrum och fönsterhytt för eget bruk, i sex nätter: 14 870 kr

Allt detta ingår i resans pris

flygresa med Scandinavian Airlines; Arlanda-Oslo-Kirkenes/Bergen-Oslo-Arlanda alternativ flygresa med Scandinavian Airlines; Köpenhamn-Oslo-Kirkenes/Bergen-Köpenhamn

bagage (tillåten vikt/storlek meddelas inför avresan), flygskatter och avgifter

en övernattning i dubbelrum på Svanhovd Conference Center

kryssning med Hurtigruten Kirkenes - Bergen inkl. fem övernattningar i delad insideshytt (I2-hytt)

busstransfers i Norge enligt program

utflykt "Midnattskonsert i Ishavskatedralen" dag 2

inträde till Hurtigrutens museum i Stokmarknes

guidning i Kirkenes med omnejd dag 1 o 2

guidning i Bergen dag 7

sex frukostbufféer

sex lunchbufféer

fem middagar (blandat buffé och serverat 3-rätters)

en soppmiddag första kvällen

måltidsdryck på hotellet samt ombord på Hurtigruten; ett glas husets vin eller en öl eller läsk/mineralvatten samt kaffe eller te

representant från Icakuriren

färdledare från Specialresor

resegaranti från statliga resegarantin

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.



Så här bokar du

Anmälan sker till Specialresor på telefon 054-18 89 00 eller på mejl info@special-resor.se. Vänligen uppge om ni vill ha in eller utsideshytt samt om ni flyger från Arlanda eller Kastrup.