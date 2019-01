Longstay Malta

1 mars – 18 mars från Köpenhamn (18 dagar)

5 mars – 22 mars från Landvetter (18 dagar)

10 mars – 26 mars från Arlanda (17 dagar)





Upptäck denna välfyllda 7000-åriga arkitektoniska skattkista med ett imponerande kulturellt och historiskt arv. Tack vare sitt strategiska läge mitt i Medelhavet har Malta influerats starkt av sjöfarare från olika kontinenter då ön utgjorde en naturlig hamn utmed de forna handelsvägarna. De historiska influenserna har gjort Malta till ett mångkulturellt land inspirerat både av Afrika, Europa och av Mellanöstern.



Den prisvärda maten och drycken, den goda hotellstandarden och det milda och behagliga klimatet är viktiga beståndsdelar som gjort att många väljer att spendera en längre tid här för att upptäcka ön och för att njuta av solen och vårvärmen som kommer tidigt till Medelhavet.



Här låter vi dagarna gå i sakta mak och njuter av att det sköna klimatet. Under våra veckor på Malta ingår fyra utflykter i resans pris. Utflykterna ligger spridda under de nästan tre veckorna på ön. Vårt förnämliga hotell ligger förträffligt, ca 200 m från det azurblå havet och strandpromenaden. Läget är centralt med närhet till restauranger, barer och shopping. Hotellet har dessutom utomhuspool vid det trevliga poolområdet på takterrassen. Halvpension inkl. dryck ingår också i resans pris och varje morgon och kväll dukas det upp i hotellets restaurang.

Notera att resan är 18 dagar från Köpenhamn resp. Arlanda och 17 dagar från Arlanda

Dagsprogram:

Dag 1



Nu är det dags att byta miljö och börja njuta av trevligt umgänge och härliga upplevelser på den lilla medelhavspärlan Malta. Äventyret tar sin början när planet går ner för landning på flygplatsen utanför Valletta. På flygplatsen välkomnas du av vår Scandoramaguide som visar dig till transferbussen för den korta transporten till populära Bugibba där vi checkar in på vårt utmärkta 4-stjärniga hotell, vackert beläget 200 m från havspromenaden alldeles vid Medelhavets rand. Avkopplande dagar väntar och Malta är redo att upptäckas!

Dag 2-16/17: De maltesiska öarna ligger i hjärtat av Medelhavet och präglas av vacker natur med orörda landskap. Här bjuds du på spännande kulturupplevelser och ett speciellt lugn. Med en historia som sträcker sig 7 000 år tillbaka i tiden och med byggnadsverk vars ursprung faktiskt är äldre än pyramidernas brukar Malta beskrivas som ett levande utomhusmuseum. Du kommer att få se och uppleva mycket under de fyra dagarna som utflykter genomförs.



Sevärdheterna ligger på bekvämt avstånd så transportsträckorna är korta. Under vår rundtur i huvudstaden Valletta kommer du att imponeras av barockarkitekturen och få lära dig mer om Johanniterorden och malteserriddarna, vars långa inflytande på Malta vi påminns om än i dag. Vi besöker historiska städer som den forna huvudstaden Mdina, belägen på en kulle, och njuter av den magnifika utsikten över det maltesiska landskapet. Från Dingliklipporna, Maltas högsta punkt, på öns västkust bjuds vi en hänförande vy över Medelhavet.



I söder besöker vi de Unescoskyddade Tarxientemplen och den charmiga fiskebyn Marsaxlokk. Från Zurrieq tar vi oss med båt till en av öns vackraste platser, nämligen den Blå Grottan, och förundras över grottsystemet och skådespelet av färger. En av dagarna besöker vi den idylliska grannön Gozo. Kommunikationerna är goda på Malta och det finns alla möjligheter att på egen hand ta lokalbussen in till Valletta eller i någon annan riktning för att upptäcka ön på egen hand under någon av dagarna då vi inte genomför utflykter.

Dag 17/18



Efter några veckor i sol och värme vänder vi norrut och möter våren i Sverige igen med nya vänner och en mängd trevliga minnen i bagaget.

Resfakta:

Resdatum: 1 mars – 18 mars från Köpenhamn (18 dagar)

5 mars – 22 mars från Landvetter (18 dagar)

10 mars – 26 mars från Arlanda (17 dagar)

Avreseflygplatser: Köpenhamn, Landvetter, Arlanda

Pris: 14.980:- per person i dubbelrum

Researrangör: Scandorama

I priset ingår:

Flyg i ekonomiklass med SAS resp. Norwegian till Malta, t/r

Flygskatter och säkerhetsavgifter

Transfers flygplats-hotell t/r

16/17 nätter med del i dubbelrum på 4-stjärngia San Antonio Hotel & Spa

Frukost alla dagar

Middag alla dagar inkl. obegränsat med vin, öl, läsk eller vatten

Utflykt: Fästningarnas Malta med stadsrundtur i Valletta, heldag

Utflykt: Idylliska grannön Gozo, heldag

Utflykt: Den medeltida huvudstaden Mdina & Dingliklipporna, halvdag

Utflykt: Den oexploaterade sydsidan med fiskebyar & Blå Grottan, halvdag

Scandoramaguide

Tillägg:

Enkelrumstillägg: 2.995:-

Rum med havsutsikt: 1.300-1.400:-/person beroende på reslängd

Avbeställningsskydd: 900:-



Reseförsäkring: 625:- som komplement till hemförsäkringen.

All information kring resan hittar du på hemsidan: www.scandorama.se/icakuriren

Boka så här: Ring Scandorama 040-600 00 00 eller www.scandorama.se/icakuriren där samtliga läsarresor med Scandorama också finns presenterade.