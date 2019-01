Longstay Cypern

26 februari – 19 mars från Arlanda

1 mars – 22 mars från Köpenhamn





Agia Napa har blivit omtalat tack vare sina fantastiska vita sandstränder och har utvecklats till en populär semesterort. Under senhösten när vår resa äger rum är tempot avsevärt lugnare än under sommaren. Lugnet infinner sig men fortfarande är det många restauranger, kaféer, barer och butiker som är öppna.



Klimatet är utan konkurrens Europas bästa under senhösten. Inte på någon annan plats i Europa kan man stoltsera med så många soltimmar som på Cypern. Det är därför inte så underligt att så många väljer att spendera några veckor i östra Medelhavet i den ca 20-gradiga dagstemperaturen när mörkret och kylan bitit sig fast som mest här hemma.

I resans pris inkluderas 4 intressanta heldagsutflykter, reseledare från Scandorama under hela vistelsen samt boende på 4-stjärniga helt nyrenoverade Panthea Holiday Village med halvpension och ett förmånligt havsläge endast 500 meters promenad från ortens centralaste delar.

Dagsprogram:

Dag 1



Vi flyger till den soldränkta ön i östra Medelhavet, ett miljöombyte som gör gott för kropp och själ. Njut av trevligt umgänge med nya bekanta och de spännande utflykter som ingår i resan. På flygplatsen välkomnas du av Scandoramaguiden som visar dig till transferbussen för transfern österut från Larnacas flygplats till Agia Napa där vi checkar in på vårt trevliga lägenhetshotell Panthea Holiday Village, vackert beläget vid havet. Avkopplande dagar väntar och Cypern är redo att upptäckas!

Dag 2-21



Under våra två veckor på Cypern väljer du själv i vilket tempo din semester ska avlöpa. Det utmärkta promenadstråket in till Agia Napas centrum gör det lätt att få till den där dagliga motionen om man önskar. Det trivsamma poolområdet och utomhusterrassen på hotellet är som skapt för att man ska kunna avnjuta en god bok och någon läskande att dricka.



Under resan har vi valt att inkludera fyra varierade heldagsutflykter, alla i olika riktningar på ön. Dessa ligger tidsmässigt spridda över veckorna på resmålet. Vi besöker under en heldag den europeiska kulturhuvudstaden Paphos, Aphrodites födelseplats. Givetvis tittar vi under en dag också lite närmare på världens enda tvådelade huvudstad Nicosia. Spökstaden Famagusta på norra Cypern står som värd under en av dagarna liksom Troodosbergen med alla sina charmerande och pittoreska bergsbyar.

Dag 22



Efter en livgivande långsemester i värmen är det dags att vända hemåt igen med härliga minnen i bagaget.





Resfakta:

Resdatum: Grupp 1: 26 februari – 19 mars från Arlanda

Grupp 2: 1 mars – 22 mars från Köpenhamn

Avreseflygplatser: Köpenhamn, Arlanda

Pris: 13.980:- per person i dubbelrum

Researrangör: Scandorama

I priset ingår:

Flyg i ekonomiklass med Norwegian till Larnaca, t/r

Flygskatter och säkerhetsavgifter

Transfers flygplats-hotell t/r

21 nätter med del i dubbelrum på 4-stjärngia Panthea Holiday Village

Frukost alla dagar

Middag alla dagar

Utflykt: Paphos med Kourion

Utflykt: Världens sista delade huvudstad Nicosia

Utflykt: Troodosbergens byar med vinprovning

Utflykt: Spökstaden Famagusta

Scandoramaguide

Tillägg:

Enkelrumstillägg: 2.995:-

Avbeställningsskydd: 900:-

Reseförsäkring: 745:- som komplement till hemförsäkringen.

All information kring resan hittar du på hemsidan: www.scandorama.se/icakuriren





Ring Scandorama 040-600 00 00 eller www.scandorama.se/icakuriren där samtliga läsarresor med Scandorama också finns presenterade.