Longstay Andalusien

Resdatum grupp 1: 16 feb – 9 mars

Resdatum grupp 2: 23 feb – 16 mars

Vi låter dagarna gå i sakta mak och njuter av att det sköna klimatet. Under våra veckor i Andalusien ingår fem utflykter i resans pris. För dig som vill uppleva ännu mer under din vistelse i Spanien så har du dessutom möjlighet att tilläggsboka ytterligare tre utflykter.



Utflykterna ligger spridda under de tre veckorna i Spanien. Vårt trevliga hotell ligger förträffligt väl, alldeles vid det azurblå Medelhavet, stranden och strandpromenaden. Läget är centralt med närhet till restauranger, barer och shopping.



Hotellet har dessutom utomhuspool vid det trevliga poolområdet på takterrassen. Halvpension ingår också i resans pris och varje morgon och kväll dukas det upp i hotellets restaurang.

Dagsprogram:

Dag 1: Vår svenska guide möter oss på Malagas flygplats varifrån vi åker den korta transfern till Fuengirola för incheckning på Hotel Monarque Fuengirola Park.

Dag 2-21: Nu har vi tre härliga veckor på oss att både koppla av och lära känna den här delen av södra Spanien lite bättre. Andalusien tillhör både de största och mest befolkade regionerna i Spanien och kanske har det trivsamma klimatet bidragit till att människor gärna bosätter sig här och har så gjort under långa tider. Närheten till havet och det ofta närvarande solskenet, ungefär 300 soldagar per år, ligger bakom det välkända smeknamnet på kuststräckan, Costa del Sol.



Förutom det vänliga klimatet väntar spännande och fem trevliga utflykter väntar för dig som vill uppleva mer av regionen. Vi får tillfälle att under tre halvdagsutflykter besöka jetsetparadiset Marbella, Malaga och den vita staden Mijas för att prova vin. Dessutom väntar två heldagsutflykter till Sevilla resp. Córdoba. Sol, upplevelser och avkoppling. Utmärkta byggstenar i en perfekt semester! Dessutom har du möjlighet att teckna dig för utflykter till taxfreezonen och apornas Gibraltar, en spännande tur till spännande Ronda eller kanske turen till Granada med Alhambra.

Dag 22: Efter tre veckor i solen och värmen vänder vi norrut och möter den annalkande våren hemma med fyllda energidepåer och ett löfte om att åka ner till Andalusien igen för vi har mycket kvar att både uppleva och se av denna fantastiska del av Spanien.

Resfakta:

Resdatum grupp 1: 16 feb – 9 mars

Resdatum grupp 2: 23 feb – 16 mars

Avreseflygplatser: Arlanda, Landvetter och Köpenhamn

Pris: 13.995:- per person i dubbelrum

Researrangör: Scandorama

I priset ingår:

Flyg i ekonomiklass med SAS till Malaga, t/r

Flygskatter och säkerhetsavgifter

Transfers flygplats-hotell t/r

21 nätter med del i dubbelrum i rum på Hotel Monarque Fuengirola Park

Frukost alla dagar

Middag alla dagar inkl. vin och vatten

Utflykt: Malaga, halvdag

Utflykt: Lyxiga Marbella, halvdag

Utflykt: Den vita staden Mijas med vinprovning, halvdag

Utflykt: Córdoba, heldag

Utflykt: Sevilla, heldag

Svensktalande guide från Scandorama

Tillägg:

Utflykt: Ronda 400:-

Utflykt: Gibraltar 400:-

Utflykt: Granada med Alhambra 550:-

Enkelrumstillägg: 4.195:-

Avbeställningsskydd: 900:-

Reseförsäkring: 745:- som komplement till hemförsäkringen.

All information kring resan hittar du på hemsidan: www.scandorama.se/hemmetsjournal

BOKA SÅ HÄR:



Ring Scandorama 040-600 00 00 eller www.scandorama.se/hemmetsjournal där samtliga läsarresor med Scandorama också finns presenterade