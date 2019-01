Jernriket i Gästrikland

I juli går vår resa till sköna Gästrikland, där bruket av järn i tvåtusen år format livet och landskapet. Här väntar sevärdheter och besöksmål som bergsmännens hisnande gruvschakt vid Torsåker, vackra bruksmiljöer som Ockelbo, Forsbacka och Högbo Bruk. Vi går en guidad tur på anrika Axmar Bruk, åker båt på Storsjön och besöker ett svenskt whiskeydestilleri i brukssamhället Gammelstilla. Givetvis blir det provsmakning för den som önskar. Vi besöker också Wij Trädgårdar på årets första rosdag då allt i trädgården går i rosornas tecken och inspireras av den kände trädgårdsmästarens Lars Krantz arbete. Välkommen att följa med på en unik och innehållsrik resa under fyra dagar framtagen för Icakurirens läsare.

Dag 1 Tågresa till Gävle, Forsbacka Bruk och Högbo Brukshotell.

Jambo Tours reseledare möter vid tåget på Stockholm C. Resan till Gävle tar en dryg timme och där möter en lokalguide som berättar om järnets historia under en kort bussresa till brukssamhället Forsbacka. Efter en guidad visning av bruket, berättar krögaren Johan Palmborg om värdshusets historia och serverar lunch. Vid ankomsten till Högbo Bruk möter vi konsuln Göransson i tidstypiska kläder och han tar med oss på en gestaltad visning av bruket, som bjuder på en unik blandning av kulturhistoria, aktiviteter och vacker natur. Vi checkar in på Högbo Brukshotell och på kvällen äter vi en gemensam middagsbuffé.

Vi bor bekvämt på Högbo Brukshotell där vi bjuds på gastronomiska upplevelser med råvaror från lokala producenter och odlare.

Dag 2 Rosdag på Wij Trädgårdar med lunch.

Wij Trädgårdar är ett centrum för nordisk trädgårdskultur med visningsträdgårdar, kurser och temadagar som rosdagar och skördefester. Vi skall ägna dagen åt besöket på Wij med guidad visning av de olika trädgårdsrummen. Lunchen serveras i Trädgårdens Hus och det finns gott om tid att strosa runt i den vackra miljön innan vi återvänder till Högbo. På kvällen äter vi hotellets middagsbuffé tillsammans.

En dag på Wij Trädgårdar är en dröm för den trädgårdsintresserade.

Dag 3 Båtresa på Storsjön, Gammelstilla Whisky och Storbergets Gruvor

Efter en välsmakande frukost går vi ombord på båten M/S Emma vid Stenbryggan i Sandviken för en tvåtimmars båtresa. Vi fortsätter till den genuina bruksmiljön vid Gammelstilla, där "Fru principalinnan på Hammarby", Anna Christina Mackeij styrde i mitten av 1700-talet. Lunch serveras hos Lena Holmstedt på Gammelstilla Café. Den välbevarade bruksmiljön i byn är väl värd ett besök, men idag är det verksamheten vid whiskydestilleriet Gammelstilla Whisky som lockar till ett besök. Per och hans kollegor visar oss runt och berättar om produktionen och de som vill får provsmaka.

Därefter stannar vi till vid Storberget där man har brutit järnmalm sedan medeltiden.

Gruvan i Storberget är den kanske mest fascinerande av Järnrikets många sevärdheter. Man går in genom Stollgången, en 265 m lång tunnel, som öppnades i slutet av 1700-talet för att leda ut grundvattnet och göra utforslingen av den brutna järnmalmen enklare. Efter en spännande och intressant guidad visning återvänder vi till hotellet. På kvällen äter vi hotellets fyrarätters gourmetmeny som avslutas med den klassiska dessertbuffén.

Vi går på upptäcktsfärd i Storbergets gruvor.

Dag 4 Oslättfors Bruk, Axmars Bruk och Axmar brygga Havskrog

Vi checkar ut och lämnar Högbo Bruk bakom oss. På väg mot Axmar By stannar vi till vid det gamla järnbruket Oslättfors från 1697, där man tillverkade spik och andra smidda varor. Vi möts av Michael som visar oss kyrkan och brukets kontorsmuseum, innan vi njuter av fikat och naturskönheten på Lugnets kafé. Därefter beger vi oss till Axmars Bruk där vi möts av Ebbe som tar oss med genom Slottsparken, längs Bruksgatan till Hyttan. Vi serveras lunch på den prisbelönade fiskrestaurangen Axmar brygga Havskrog. Kl. 16.16 lämnar SJ:s tåg Gävle C med destination Stockholm och vi tackar för en mycket innehållsrik och trevlig resa.

Resfakta

Avresa 10 juli

Hemresa 13 juli

Pris 9475 kr i del i dubbelrum per person

Tillägg

Enkelrumstillägg 2000 kr per person

Måltidsdryck vid middagarna

Allt detta ingår i resans pris

Tågresa med SJ i förstaklass Stockholm C– Gävle t & r.

Tre nätter i dubbelrum på Högbo Brukshotell. Tillgång till hotellets spa på angivna tider.

Tre frukostar, två buffet middagar, fyrarätters gourmetmiddag på hotellet.

Fyra luncher enligt dagsprogrammet.

Guidad rundresa enligt dagsprogrammet, med modern luftkonditionerad buss.

Båtresa på Storsjön med MS Emma II, byggd 1904.

Guidad visning av Forsbacka Bruk, Högbo Bruk och Axmar Bruk.

Guidad visning av Wij Trädgårdar med lunch.

Guidad visning av Ockelbo Kyrka med "Bläsas Sten".

Gammelstilla Whisky, visning och avsmakning.

Guidad visning av Storbergets gruvor med Stollgången.

Så här bokar du



Kontakta Jambo Tours på 020-52 22 22 eller mejla info@jambotours.se

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.