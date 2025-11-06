Upptäck den mytomspunna ön Kreta. Denna resa bjuder på inblick i historiska ögonblick, vandring och god mat i vacker miljö under en blomstrande vår.

Följ med Icakuriren till Kreta 28 mars – 4 april 2026!

Runt påsk reser vi från minoisk dåtid till grekisk nutid på gudarnas ö, Kreta. Vi utforskar denna mytomspunna ö under en vecka när sommarens besökare ännu inte hittat hit och den grekisk-ortodoxa påsken står runt hörnet. Vi besöker städer, där historiens många ockupationer satt spår i såväl arkitektur som kultur. April bjuder på vårblommor och vi letar orkidéer i Imbrosravinen. På Knossos-palatset spanar vi efter den mytologiska tjurmänniskan Minotauros i labyrinten och på Spinalonga ser vi lämningarna efter en av Europas sista spetälskekolonier. Välgörande och gemytliga måltider av Kretas lokala råvaror samt avsmakningar av vin, raki och olivolja utlovas.

Välkommen att följa med!

Vi besöker staden Agios Nikolas som har en vacker sjö som du kan promenera runt.

Dag 1 Rethymnon

Avresa med flyg till Chania där färdledare och buss välkomnar. Till Rethymnon har vi en transfer på cirka 1,5 timme där vi checkar in på ett centralt hotell. Tidig kväll promenerar vi till den gamla stadsdelen med sitt myllrande folkliv med kaféer och restauranger. Välkomstmiddag.

Dag 2 Olivolja och keramik

Dagen börjar med ett besök vid Melidonigrottan som redan under minoisk tid användes för religiösa riter. Vi besöker också Arkadi-klostret som tidigare fanns avbildat på 100-drachmersedeln. Vi passar på att besöka en olivoljefabrik. Dagens färd tar oss också till den intressanta byn Eleftherna, där vi stannar för lunch.

Nygrillad fisk smakar gott till lunch.

Dag 3 Imbrosravinen

Vi åker söderöver och upp i de så kallade vita bergen, Lefka Ori, och når bergsbyn Imbros på 800 meter över havet. Från Imbros vandrar vi svagt utför de cirka 8 kilometrarna genom Imbrosravinen till kusten. Grönskan är imponerande och vi ser förhoppningsvis olika orkidéer. Vår retur går via sydkusten där vi besöker klostret i Preveli, varifrån många partisaner och allierade fann sin flyktväg när tyskarna invaderade ön under andra världskriget. Genom kastanjett-ravinen, Kourtaliotis, når vi åter Rethymnon på eftermiddagen. Vandringen kategoriseras som lätt, men har ojämnt underlag, så du behöver ha bra vandringsskor. Nedstigning 500 meter över 8 km, tid ca 2,5–3 timmar. För övriga erbjuds ett besök i charmiga kustbyn Chora Sfakion på egen hand.

Dag 4 Från Minos Knossos till helige Nikoloas

Vi beger oss längs nordkusten till öns huvudstad Heraklion. På det arkeologiska museet får du uppleva en av världens mest imponerande samlingar av minoiska artefakter. Strax söder om Hera-klion tas du med på en tidsresa på 3 500 år – vid palatset Knossos, som förknippas med kung Minos, möts vi av spännande legender. Vi anländer till staden Agios Nikolaos och kvällen är fri för utforskning på egen hand.

Dag 5 Ön Spinalonga

Vi reser till fashionabla orten Elounda och ön Kolokitha, som vi vandrar runt med storslagen utsikt. Efter lunch i byn Plaka tillbaka på ”fastlandet” tar vi en kort båttur till Spinalonga. Ön har en fascinerande historia med romare, araber, venetianer och turkar som härskare. Sen eftermiddag når vi åter Heraklion. Vi bor centralt, bara en kort promenad från restaurangerna runt den vackra Morosinifontänen. (Vandring ca 8 km, ca 3-4 timmar.)

Vid det berömda palatset Knossos möts vi av myter och legender.

Dag 6 Vin och vattenfall

Vi reser längs kustvägen mot byn Argiroupoli, där en kort promenad visar spännande historiska lämningar från minoisk, dorisk och romersk tid. Vid byns charmiga vattenfall intar vi vår lunch.

Därefter besöker vi Dourakis Winery, en familjeägd vingård för en guidad tur och möjlighet att provsmaka prisbelönta viner.

Vi checkar in i Chania, en populär kuststad med genuin kretensisk atmosfär. (Vandring 3 km, ca 1 timme.)

Ön Spinalonga har en lång och spännande historia.

Dag 7 Vandring och långfredag

Långfredagen inleds vid Sarakinaravinen för en vandring i ett dramatiskt landskap. Tillbaka i Chania väntar en kort stadsrundtur.

På kvällen upplever vi en av de mest stämningsfulla grekisk-ortodoxa högtiderna: Epitafios-processionen. Man samlas i kyrkorna för att delta när en blomstersmyckad katafalk, symbol för Kristi grav, bärs genom staden. Upplevelsen ger inblick i den grekiska påskens starka kulturella förankring – och blir en fin avslutning på vår vecka tillsammans.

(Vandring ca 3 km, 1 timme + stadsvandring i Chania.)

Dag 8 Hemresa

Efter en innehållsrik vecka blir det en stillsam morgon och efter frukost avresa till flygplatsen för hemresa.

Resfakta

Avresa 28 mars 2026

Hemresa 4 april 2026

Pris 23 800 kr i del i dubbelrum per person

Enkelrumstillägg från 2000 kr

Allt detta ingår

Flyg från Stockholm till Chania på Kreta t/r (avresa från Köpenhamn mot tillägg)

Investering i klimatpositiva projekt

Svensk färdledning

Alla transfers med egen buss och båt enligt resplanen

Del i dubbelrum på hotell av god standard. Reser du ensam kan du välja att boka enkelrum mot pristillägg eller att boka del i dubbelrum.

l Halvpension (frukost samt lunch eller middag)

Vinprovning, smakprov av såväl raki som olivolja

Alla inträden enligt programmet; Imbrosravinen, Melidonigrottan, Arkadi- och Preveliklostren, Knossos och arkeologiska museet i Heraklion samt Spinalonga.

Skriftlig deltagarinformation

All dricks till guider, chaufförer och restauranger där måltider ingår

Antal deltagare: 16–24 pers.

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.

