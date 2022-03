Baskien, Galicien & Kantabrien med pinxtos, vin och pilgrimer!

Spanien men ändå inte Spanien. Strävan efter självständighet ligger djupt rotad i den baskiska själen. Baskerna, liksom galicierna, värnar om sitt ursprung, det egna språket och gamla traditioner. Med start i Baskien "tecknar vi ett porträtt" av norra Spanien, ett land i landet. Två nätter i San Sebastián inleder vår resa. Vi testar det baskiska köket, ansett som Spaniens bästa, och vi möter Bilbao med det fantasieggande Guggenheim-museet. Genom Kantabrien reser vi till keltiska Galicien. Vi provar vin och äter gott. Storslagna naturupplevelser, idylliska byar och historiska platser kantar vår väg. Vi avslutar i den berömda pilgrimsstaden Santiago de Compostela med både rundvandring i staden och en avslutningsmiddag som får smaklökarna att jubla. Välkommen att följa med!

Canton Street i pittoreska staden Santillana del Mar.

Res med oss till norra Spanien 7-14 september 2022!

Dagsprogram

Dag 1 Flyg till Bilbao-San Sebastián

Mitt på dagen landar vi i Bilbao, där buss väntar på att ta oss vidare till eleganta San Sebastián. Här ska vi bo två nätter på 4-stjärniga Hotel Silken Amara Plaza. Eftermiddagen är fri att upptäcka på egen hand – säkert lockar ett dopp i Atlanten. Gemensam middag.

Dag 2 Utflykt Getaria & San Sebastián

På förmiddagen gör vi ett besök på en genuin vinbodega för att prova det lätt mousserande baskiska vinet txakolí. Vi fortsätter till den idylliska fiskebyn Getaria. Efter en god fisklunch vänder vi åter till San Sebastián.Ackompanjerade av en lokalguide bekantar vi oss med San Sebastián. Ett myller av pintxosbarer lockar med baskiska tapas, pintxos. Maten är central i San Sebastián – i staden finns fler Michelinstjärnor än på någon annan plats i världen!

San Sebastian kallas ofta för Spaniens fashionablaste badort och gastronomins högborg.



Dag 3 San Sebastían-Bilbao-Santander

Efter frukost går färden vidare till Bilbao. Vi inleder i den medeltida kärnan, CascoViejo. Här ståtar katedralen Santiago och här finner vi också, Mercado de la Ribera, Spaniens största saluhall. På en välrenommerad restaurang serveras vi en utsökt lunch bestående av en avsmakningsmeny. Längs floden Nervión promenerar vi bort till det spektakulära Guggenheim-museet. Under eftermiddagen beger vi oss västerut. Baskien övergår i Kantabrien och vi närmar oss hamnstaden Santander.

Dag 4 Santander-Santillana del Mar

Efter frukost bekantar vi oss under en kortare busstur och promenad med Santander.Därefter byter vi färdmedel och gör en båttur till andra sidan av den tjusiga Santanderbukten. Vi lägger till vid stranden El Puntal, där en läcker strandlunch väntar.Vår resa går så småningom västerut och vi kommer snart till pittoreska Santillana del Mar.Här ska vi bo på 4-stjärniga Hotel San Marcos.

Det väldiga bergsmassivet Picos de Europa, Europas största nationalpark, har en fantastisk flora och fauna.



Dag 5 Santillana del Mar-Covadonga-León

Vi tar oss längre in i Kantabrien och kommer på förmiddagen till det väldiga bergsmassivet Picos de Europa, Europas största nationalpark.Via byn Arenas de Cabrales, känd för sin blåmögelost, kommer vi till Covadonga. Efter en gemensam lunch sätter vi kurs mot León. Vi checkar in på centrala, 4-stjärniga Sercotel Alfonso V och gör därefter en promenad till den magnifika spansk-gotiska katedralen, berömd för sina färgstarka glasmosaiker.

Dag 6 Léon-O Cebreiro-Santiago de Compostela med vinprovning

På förmiddagen kommer vi in i det bergiga Bierzo (DO), som på kort tid blivit ett av Spaniens hetaste vindistrikt. Bierzo är främst känt för sina röda viner – under ett besök på en bodega smakar vi på några av de kraftfulla vinerna. Färden går vidare till pilgrimsbyn O Cebreiro. Vi besöker byns 800-talskyrka, och gör även en promenad upp till ett av många viktiga kors som ger skydd och lycka åt alla pilgrimer.Tidig kväll räknar vi med att vara framme i Santiago de Compostela.

I Porto ligger de kända portvinshusen som på ett pärlband. Med dess smala gator och trånga gränder, charmiga hus och medeltida katedraler är det som att resa bakåt i tiden.

Dag 7 Santiago de Compostela

Vår lokalguide visar oss runt i Santiago de Compostela. Vi närvarar också vid den högtidliga pilgrimsmässan och har därefter gott om tid att på egen hand utforska denna historiska världsarvsstad. Kvällens middag är extra påkostad och serveras på en restaurang vid katedralen.

Dag 8 Santiago de Compostela-Porto-flyg hem

Parallellt med Galiciens vilda och vackra kust går färden mot den portugisiska gränsen och vidare i riktning Porto, portvinets vackra hemstad. Om våra flygtider tillåter det får vi tid att se mer av Porto, i annat fall vi åker direkt till flygplatsen. Under senare delen av kvällen beräknas vi vara åter i Sverige.

På höjden över fiskebyn Getaria vid Biscayabukten växer druvorna som blir det baskiska vinet ‎txakoli.

Resfakta

Resdatum

Avresa 7 september 2022

Hemresa 14 september 2022

Pris: 20 995 kr per person i del av dubbelrum



Allt detta ingår i resans pris

Guide

Whispers

Flyg till Bilbao och från Porto inkl. flygskatt

Bussresor under resan

Logi i 2-bäddsrum med dusch/wc (2 nätter i San Sebastián, 1 Bilbao, 1 Santilla del Mar, 1 León, 2 Santiago de Compostela)

7 frukostar

5 luncher med vin

3 middagar (varav 2 med vin)

2 vinprovningar

Stadsrundturer med lokalguide i San Sebastián och Santiago de Compostela

Stadspromenad i Bilbao

Inträde o lokalguide till La Santa Cueva i Covadonga

Utflykt till Getaria

Båttur i Santander

Inträde till Museo Guggenheim

Tillägg

Enkelrum från 3295 kr

Avbeställningsskydd erbjuds via Gouda

Matlagningskurs 60 € (ca)



Så här bokar du

Besök www.jorns.se eller ring på tel. 0770 - 787 000.

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.

Bra att veta

En av dagarna i Baskien finns det möjlighet att delta i en baskisk matlagningskurs. Med professionell handledning tillreder vi traditionell baskisk mat med lokala råvaror och lär oss mer om det moderna spanska köket. Kan man tänka sig en godare måltid? (Ca 3 h, OBS! Föranmälan krävs - tillägg ca 60 €).