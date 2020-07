Underbara dahlian - här är de bästa skötseltipsen!

Dahlian bjuder på fantastisk blomsterprakt ­under hela sommaren. Just nu är blomningen som allra vackrast både i kruka och rabatt. Det går också utmärkt att ta in den och sätta i vas – en dahliabukett håller sig fin riktigt länge.

Dahlian bjuder på riktigt lång blomning både i kruka och rabatt. Den är dessutom hållbar som snittblomma.

Många varianter



■ Dahlian är en sommarblommande knöl som inte tål vårt kalla vinterklimat men kan förvaras frostfritt från år till år.

■ Det finns dahlior i otroligt många varianter. Under de 200 år den har förädlats har minst 55 000 sortnamn registrerats.

■ Det finns miniatyrer med blommor som blir små och jättedahlior som får blommor med över 25 cm i diameter.

■ Dahliorna delas in efter sin form, t ex enkla dahlior, pompondahlior, kaktusdahlior och dekorativdahlior.

Färgsprakande i orange, planterade i en gammal skottkärra.

I rabatt och kruka



■ Dahlian trivs på en plats som är solig eller lätt skuggig.

■ Jorden bör vara näringsrik och väldränerad.

■ Höga dahlior behöver stöd. Slå gärna ner stödet i jorden redan vid planteringen så att knölen inte skadas.

■ Vattna regelbundet.

En fantastisk kombination för alla som älskar färg.

Sköt om den



■ Vattna och gödsla regelbundet under hela säsongen.

■ Klipp bort vissna blommor så kommer din dahlia att fortsätta blomma tills frosten kommer.

Den mörkt röda, nästan svarta kaktusdahlian skapar dramatik i rabatten.

Färdiga plantor



■ Under hela sommaren brukar det finnas färdiga plantor av sommardahlior att köpa i trädgårdsbutikerna. De blommar generöst ända fram till frosten kommer. Plantera om i en större kruka med näringsrik jord om krukan är liten.

Pompondahlia i ljuvliga nyanser.

Övervintra knölarna



■ När den första frosten kommer är det dags att ta upp knölarna för vinterförvaring.

■ Gräv varsamt upp dem, gärna med en grep. Skaka försiktigt av all jord.

■ Skär av stjälken så att ca 10 cm blir kvar och låt knölarna torka några dagar.

■ Förvara mörkt och svalt i en låda med torv eller spån.