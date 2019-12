Vi minns Marie Fredriksson

Marie Fredriksson har gått bort, endast 61 år gammal, i sviterna av sin tidigare sjukdom. Icakuriren träffade henne 2013 inför släppet av skivan "Nu!"

Icakuriren träffade Marie Fredriksson 2013. Foto: Peter Jönsson

Med låtar som "Listen to your heart" och "It must have been love" tog Marie Fredriksson och Per Gessle världen med storm. Gruppen Roxette sålde 80 miljoner skivor och hade fyra ettor på Billboards Hot 100-lista.

Framgångarna avlöste varandra och 1991 gav Roxette ut sitt tredje album, "Joyride" och gav sig ut på en årslång världsturné bland annat i Sydamerika. 1999 kom albumet "Have a nice day" och två år senare albumet "Roomservice".

Marie diagnosticerades med en hjärntumör 2002, hon kom hem från en joggingtur och märkte att synen började försvinna på ena ögat. När hon kom in till Karolinska upptäcktes en cancersvulst i bakre delen av Maries huvud. Den planerade turnén med Roxette ställs in och Marie opereras.



– Det var hemskt, fruktansvärt. Allting dog, lusten, musiken, allt. Jag hade ingen glädje av att höra musik längre, sa hon då till Icakurirens skribent Christer Ohlsson.



Men tio år senare hade hon gjort 157 konserter med Roxette och två stora världsturnéer.







1988 får Roxette sitt internationella genombrott med albumet "Look sharp!". Foto: All over press

I en intervju med TT inför soloskivan "Nu!" berättade hon att hon efter sjukdomen varit tvungen att lära sig tala – och även sjunga – på nytt.



– Det var en stor sorg. Men jag var så rädd för jag visste inte hur det skulle bli med allt. Inom mig kände jag att "Jag ska fixa detta nu, jag har inte tid att dö ännu". Det sade jag ofta, även om oddsen var dåliga.



2016 avrådde läkarna henne från att fortsätta uppträda och hon drog sig tillbaka. På morgonen den 10e december 2019 gick hon bort i sviterna av sin tidigare sjukdom.



Per Gessle skriver i ett uttalande om sin väns bortgång:



"Tiden går så fort så fort. Det känns som alldeles nyss när Marie och jag satt i min lilla lägenhet i Halmstad och delade drömmar". Och vilken dröm vi fick dela! Tack Marie, tack för ALLT. Du var en helt unik musikant, en sångerska på en nivå vi knappast kommer få uppleva igen. Du målade mina svartvita sånger med de vackraste färger. Du var en helt underbar vän i över fyrtio år. Jag är stolt, hedrad och lycklig över att ha fått dela så mycket av din tid, din talang, din värme, generositet och humor. All min kärlek till dig och din familj. Things will never be the same".