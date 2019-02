Wien i vårskrud

Wien är en fantastiskt vacker stad där Mozart, Beethoven och flera andra kända kompositörer skapade sina mest berömda verk. Men Wien är mer än Mozart och wienervals. Praktfulla slott, som Schönbrunn och Hofburg, och magnifika parker och monument påminner om att Wien en gång var medelpunkt i det mäktiga Habsburgska riket.

Vår kunniga guide kommer att bjuda oss på några av stadens bästa upplevelser och sevärdheter. Spanska ridskolan, Schönbrunn och kryssning i den undersköna Wachau-dalen är några av ingredienserna. En föreställning av den berömda operan Trollflöjten på Volksoper fulländar upplevelsen!

Välkommen att följa med!

Följ med oss till musiken, kulturens och kaféernas stad Wien och njut av förstklassig kultur, musik och bakverk

Dag 1 Flyg till Wien. Stadsrundtur med buss.



Efter ankomst till Wiens flygplats tar vi oss med buss in till centrum och vårt 4-stjärniga hotell, Hotel Ananas. På resan in får vi ett första intryck av Wien. Stadens kejserliga förflutna är påtagligt, de historiska skatterna oräkneliga. Hofburg; habsburgarnas vinterresidens och numera presidentens säte, katedralen Stephansdom, och Schönbrunn; den forna kejsarfamiljens grandiosa sommarpalats är bara några av sevärdheterna. Nöjesparken Pratern, känd från filmklassikern "Den tredje mannen", och fantasieggande Hundertwasserhaus, andra. En del möter vi under rundturen, en del får vi tillfälle att se på egen hand. Eftermiddagen är fri att efter eget tycke och smak bese Wien. Kanske tar du in stadens skönhet från en hästdroska, en s k fiaker? Eller varför inte prova något sött på klassiska Café Sacher? Middag på restaurang.

På stadsoperan får vi se operan Trollflöjten

Dag 2 Spanska ridskolan & Volksoper

Dagen inleds med ett besök på den världsberömda Spanska ridskolan, där man sedan 400 år vårdat den klassiska ridkonsten. Vi får vara med under de vita Lipizzanerhästarnas morgonträning, som sker till musik – en uppvisning i perfekt harmoni! Hästarna föds för övrigt mörka och vitnar med åren. Vi gör även en guidad stadspromenad och får därefter lite tid på egen hand. Tidig kväll äter vi en gemensam middag på en trevlig restaurang och vi beger oss därefter till Volksoper för att njuta av den berömda operan Trollflöjten.

Vi gör besök på spanska ridskolan

Dag 3 Donaukryss Krems-Melk

Idag lämnar vi för en stund Wien för dess vackra omgivningar! Med buss tar vi oss till Krems an der Donau, centralort för vinproduktionen i Wachaudalen. Härifrån ska vi njuta av en seglats "an der schönen blauen Donau"! I sakta mak glider vi fram genom Wachaus underbara dalgång. Sträckan anses vara en av de vackraste på Donau. Storslagna scenerier med vinodlingar som i terrasser biter sig fast på sluttningarna fyller vårt blickfång. Vinorterna Dürnstein, i vars borg den engelska kungen Rickard Lejonhjärta satt fången, och Spitz passerar revy. Vi seglar söderut, motströms mot Melk, vars praktfulla benediktinkloster gett staden berömmelse. Under en gemensam promenad ser vi mer av Melk innan vi åter beger oss mot Wien för att besöka en vinkällare med vinprovning. Kvällen är fri för egna aktiviteter.

Dag 4 Schönbrunn

Efter frukost beger vi oss med tunnelbana till Schönbrunn, där vi försedda med audioguider får se flera av de pampiga salarna och även slottsparken. På slottet har berömdheter som

t ex kejsarparet Franz Josef och Sisi bott, liksom kronprins Franz Ferdinand, vars avrättning blev starten till 1:a världskriget. Det var också här Mozart, som sexåring hade sin första konsert i Wien. Våra flyg avgår först på eftermiddagen/ kvällen varför vi även denna dag får tid att ta del av Wiens rika utbud!

Resfakta Wien 15 -18 maj

Avresa 15 maj

Hemresa 18 maj

Pris per person i del av dubbelrum 11 695 kr

Avresa från

Köpenhamn Kastrup, Göteborg

Landvetter och Stockholm

Arlanda

Allt detta ingår

Flyg Wien t/r inkl flygskatt

Bussresor i Wien

Logi i 2-bäddsrum med

dusch/wc (3 nätter i Wien)

Guide

Whispers

Tre frukostar

Två middagar (dag 1 och 2)

Guidad stadsrundtur i Wien

Biljett till operan Trollflöjten

Inträde Schönbrunn och

Spanska ridskolan (morgonträning)

Utflykt i Wachau-dalen med båttur på Donau (Krems–Melk)

En vinprovning (4–5 viner)