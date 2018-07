Premiär för ”Mamma mia! Here we go again”

I dag är en stor dag för alla Mamma Mia-älskare. Den nya filmen har nämligen premiär.

Den nya Mamma Mia-filmen har spelats in på den kroatiska ön Vis. Foto: iStock

Inga planer för kvällen? Då kanske det är läge att besöka närmaste biograf och gå på premiären av filmen "Mamma Mia! Here we go again".

Under en presskonferens förra veckan förklarade Björn Ulvaeus varför han skrivit om texterna till flera av de klassiska Mamma Mia-låtarna i filmen.

– Jag älskar att skriva berättelser. De två låtarna där jag gjort det, "I've been waiting for you" och "My love my life" är inte så välkända. Abba-fans känner till dem men antagligen inte så många andra, sa han.

Den första filmen hade premiär i juli 2008 och var länge världens mest framgångsrika musikalfilm, enligt Aftonbladet.

Den nya Mamma Mia filmades inte in på en grekisk ö, som den förra, utan på den kroatiska ön Vis. Kolla in filmen som reportrar från vår systertidning Vagabond har gjort:

Se trailern till "Mamma Mia! Here we go again" nedan: