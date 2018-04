Abba tillfälligt återförenade – spelar in ny musik tillsammans

35 år efter uppbrottet har Abba spelat in nytt material tillsammans, som ska framföras av deras digitala avatarer. Men de fans som hoppas på en riktig återförening kommer tyvärr bli besvikna.

Foto: Getty

För första gången sedan uppbrottet för 35 år sedan har alla fyra Abba-medlemmarna, Agnetha Fältskog, 68, Björn Ulvaeus, 73, Benny Andersson, 71, och Anni-Frid Lyngstad, 72, gått in i studion tillsammans. Samarbetet har resulterat i två nya låtar.

– Vi kände alla fyra att efter 35 år skulle det vara roligt att gå samman igen och gå tillbaka in i studion. Och det gjorde vi. Och det var som att tiden stått still och att vi bara varit iväg på en kortare semester, berättar det forna bandet i ett pressmeddelande, enligt Aftonbladet.

En av de nya låtarna har fått namnet "I still have faith in you" och kommer att framföras i amerikanska NBC och brittiska public service-kanalen BBC redan i december, som en del av Abbas avatar-projekt. Bandet har nämligen förberett hologramföreställningar inför 2019, där fyra digitalt framställda kopior kommer att framträda med gruppens låtar. Det är också dessa så kallade "abbatarer" som kommer att framföra låten i programmet, bekräftar Abbas manager Görel Hanser för DN:

– Ja just det, men det är riktiga Abba som sjunger.

De fans som hoppas på en riktig återförening kommer dock bli besvikna.

– Nej, inte Abba. Det ska vi inte räkna med, det kommer inte hända, säger Görel Hanser till Aftonbladet.